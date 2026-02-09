Painéis solares instalados no Aeroporto de Macaé garantem operação com energia 100% limpa - Foto: Ilustração

Painéis solares instalados no Aeroporto de Macaé garantem operação com energia 100% limpaFoto: Ilustração

Publicado 09/02/2026 18:51

Macaé - O Aeroporto de Macaé dá um passo inédito na aviação brasileira ao inaugurar, nesta terça-feira, dia 10, uma usina solar capaz de abastecer toda a operação do terminal com energia limpa. A iniciativa transforma o aeroporto no primeiro do Brasil a operar com 100% de energia renovável, marco que projeta a cidade no mapa nacional da sustentabilidade.

Administrado pela Zurich Airport Brasil, o empreendimento recebeu investimento de R$ 2,94 milhões e conta com cerca de 1.300 painéis solares, somando potência instalada de 1 megawatt. A capacidade é suficiente para atender integralmente a demanda energética do aeroporto, reduzindo custos operacionais e o impacto ambiental.

O projeto integra uma estratégia mais ampla do grupo, que prevê a implantação de usina semelhante no Aeroporto Internacional de Natal, no segundo semestre de 2026. A proposta reforça o compromisso da concessionária com práticas responsáveis e inovação no setor aeroportuário.

A cerimônia de inauguração, marcada para as 16h, reunirá executivos da Zurich Airport vindos da Suíça e lideranças da operação no Brasil e na América Latina, além de autoridades locais. Para Macaé, o avanço simboliza desenvolvimento aliado à consciência ambiental, em um município fortemente ligado à energia e à tecnologia.