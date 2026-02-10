Prefeito Welberth Rezende acompanha obras de drenagem no bairro Nova Holanda, em Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 10/02/2026 13:23

Macaé - Macaé encara de frente um dos problemas que mais impactam a vida urbana: os alagamentos. A cidade vive um momento de atenção redobrada às obras de drenagem, consideradas estratégicas para mudar um cenário que, por anos, trouxe prejuízos e insegurança à população. Nesta segunda-feira (9), o prefeito Welberth Rezende esteve no bairro Nova Holanda para acompanhar de perto o andamento dos trabalhos em execução.

A presença no canteiro de obras vai além do gesto institucional. O prefeito fez questão de destacar a dimensão humana do projeto, lembrando que conhece de perto os transtornos causados pelas chuvas intensas. Segundo ele, enfrentar os alagamentos sempre foi prioridade da gestão e também um compromisso pessoal com quem conviveu com esse sofrimento no dia a dia da cidade.

As intervenções na Nova Holanda seguem em andamento e incluem a instalação de novas galerias de drenagem, além da futura implantação de seis bombas de alta potência, que terão papel fundamental no escoamento das águas pluviais. A expectativa é que o sistema traga mais eficiência ao esvaziamento das vias em períodos de chuva forte.

Para a administração municipal, a obra representa um passo decisivo rumo a uma Macaé mais segura e preparada para os desafios climáticos. A meta é simples e direta: transformar um problema antigo em capítulo superado, garantindo mais tranquilidade, mobilidade e qualidade de vida para os moradores da região.