Prefeito Welberth Rezende acompanha obras de drenagem no bairro Nova Holanda, em MacaéFoto: Reprodução
Drenagem avança em Macaé e reacende esperança contra alagamentos na Nova Holanda
Acompanhamento direto das obras reforça compromisso com soluções definitivas para um problema histórico que afeta a rotina de moradores
Resposta na mão e olho no calendário: gabarito do PSS para professor já pode ser consultado
Seleção em Macaé avança de etapa e movimenta candidatos que disputam vagas no ensino superior
Macaé entra para a história com aeroporto movido 100% por energia limpa
Usina solar própria coloca o terminal entre os mais sustentáveis do país e reforça vocação para inovação
Ônibus da saúde chega ao Horto com atendimento exclusivo para mulheres
Programa Saúde Até Você leva consultas e exames para mais perto de quem precisa em Macaé
Doação que salva vidas ganha ritmo de Carnaval em Macaé
Hemocentro intensifica campanha para reforçar estoques de sangue antes da folia
CMI abre prazo para renovação de matrículas em Macaé
Alunos de Inglês devem comparecer presencialmente entre os dias 10 e 12 de fevereiro
