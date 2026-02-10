Candidatos conferem o gabarito e acompanham as próximas etapas do processo seletivo em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 10/02/2026 13:24

Macaé - O resultado mais aguardado do fim de semana já está disponível para quem participou do Processo Seletivo Simplificado para professor universitário em Macaé. O gabarito oficial da prova objetiva, aplicada no último domingo, dia 8, foi divulgado e pode ser consultado no portal oficial do município, marcando o avanço de uma das seleções mais importantes da área educacional neste início de ano.

A prova integra o PSS voltado à contratação temporária de professores universitários, organizado para atender demandas excepcionais do ensino superior no município. Ao todo, 16 vagas estão em disputa, com carga horária de 20 horas semanais e salário base de R$ 3.887,89, atraindo profissionais de diferentes áreas do conhecimento.

Com o gabarito em mãos, os candidatos agora entram em uma fase decisiva do processo, que segue com a divulgação do resultado provisório da prova objetiva no próximo dia 13. Na sequência, ocorre a etapa de avaliação curricular, prevista entre 21 e 24 de fevereiro, fundamental para a classificação final.

O cronograma prevê a publicação do resultado definitivo no dia 4 de março, com início dos contratos estimado para 6 de março, conforme a necessidade do serviço público e a legislação municipal em vigor. Todas as informações oficiais, convocações e atualizações devem ser acompanhadas pelo site institucional e pelo Diário Oficial.

Para muitos candidatos, o momento é de expectativa, conferência atenta das respostas e planejamento dos próximos passos em uma seleção que pode abrir portas para a atuação no ensino superior público da cidade.