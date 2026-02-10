Atividades culturais e físicas fortalecem a convivência comunitária nos polos de Glicério e do SanaFoto: Ilustração
Cultura que acolhe e movimenta a serra: polos de Macaé abrem vagas gratuitas
Atividades físicas e musicais chegam a Glicério e Sana com proposta de convivência, bem-estar e acesso democrático à cultura
Pré-Vestibular Social abre nova chance e convoca reclassificados em Macaé
Candidatos chamados na primeira reclassificação devem garantir vaga até quinta-feira na Cidade Universitária
Resposta na mão e olho no calendário: gabarito do PSS para professor já pode ser consultado
Seleção em Macaé avança de etapa e movimenta candidatos que disputam vagas no ensino superior
Drenagem avança em Macaé e reacende esperança contra alagamentos na Nova Holanda
Acompanhamento direto das obras reforça compromisso com soluções definitivas para um problema histórico que afeta a rotina de moradores
Macaé entra para a história com aeroporto movido 100% por energia limpa
Usina solar própria coloca o terminal entre os mais sustentáveis do país e reforça vocação para inovação
Ônibus da saúde chega ao Horto com atendimento exclusivo para mulheres
Programa Saúde Até Você leva consultas e exames para mais perto de quem precisa em Macaé
