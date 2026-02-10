Atividades culturais e físicas fortalecem a convivência comunitária nos polos de Glicério e do Sana - Foto: Ilustração

Publicado 10/02/2026 13:24

Macaé - A rotina em Glicério e no Sana ganhou novos sons, movimentos e encontros. Os Polos de Cultura Maguinho e CriaSana estão com inscrições abertas para atividades gratuitas que unem saúde, arte e convivência, reforçando o papel da cultura como ponto de encontro e transformação social nos distritos da região serrana de Macaé.

As vagas são para todas as idades e os cadastros acontecem diretamente nos polos, nos dias e horários das oficinas, com os próprios instrutores. As aulas começam ainda neste mês, com opções que vão do exercício físico à música, respeitando diferentes perfis e ritmos da comunidade.

No Polo de Cultura Maguinho, em Glicério, a programação inclui ginástica voltada para a terceira idade, treinamento funcional e aulas de violão e percussão. Já no CriaSana, no coração do Sana, as atividades são focadas em ginástica localizada, com direito a avaliação física, em horários pela manhã e à tarde.

Além das aulas, o CriaSana também se destaca como espaço vivo da cultura local, funcionando aos fins de semana com feira de artesanato e atrações culturais que valorizam artistas e produtores da região.