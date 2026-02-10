Estudantes buscam atendimento para matrícula do Pré-Vestibular Social na Cidade Universitária de Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 10/02/2026 13:24

Macaé - A lista da primeira reclassificação do Pré-Vestibular Social 2026 já está disponível e reacende a expectativa de estudantes que sonham com uma vaga no ensino superior em Macaé. O resultado foi divulgado na última segunda-feira (9) e os candidatos convocados precisam ficar atentos ao prazo curto para confirmar a participação no programa.

A matrícula deve ser feita até esta quinta-feira (12), de forma presencial, na Cidade Universitária. O atendimento acontece por turnos, respeitando a opção escolhida no momento da inscrição. Pela manhã, o funcionamento ocorre das 8h às 12h. À tarde, das 13h às 17h. Já no período da noite, das 18h às 21h.

Voltado para estudantes que buscam preparação para os principais vestibulares e exames de acesso ao ensino superior, o Pré-Vestibular Social oferece aulas gratuitas, acompanhamento pedagógico e apoio educacional, tornando-se uma oportunidade real para quem enfrenta dificuldades financeiras, mas não abre mão de seguir estudando.

A lista completa com os nomes dos reclassificados está disponível no link oficial de convocação divulgado pelo município.