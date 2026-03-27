Candidatos selecionados devem comparecer à sede da qualificação para garantir vaga nos cursos - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Candidatos selecionados devem comparecer à sede da qualificação para garantir vaga nos cursosFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 27/03/2026 09:41

Macaé - Macaé deu mais um passo para fortalecer a geração de emprego ao convocar 1.327 candidatos aprovados em cursos gratuitos de qualificação profissional. A lista final foi divulgada e marca o início de uma nova etapa para quem busca espaço no mercado de trabalho.

Os selecionados devem realizar a matrícula entre esta quarta-feira, dia 25, e a próxima terça-feira, dia 31, na sede da Secretaria de Qualificação, localizada no Centro da cidade. O atendimento acontece das 9h às 18h, mediante apresentação de documento oficial com foto e demais exigências previstas no edital.

A seleção seguiu critérios objetivos, respeitando a ordem de inscrição por curso e turno escolhidos no cadastro inicial. O processo contou com etapas como pré-inscrição, validação presencial, resultado preliminar, prazo para recursos e, por fim, a lista definitiva.

Entre os cursos ofertados estão áreas com forte demanda no setor industrial e offshore, como Acesso por Corda, Caldeireiro Montador, Pintura Industrial, Planejamento e Controle de Manutenção e operações com ROV. O curso de Salvatagem concentra o maior número de vagas, com 520 oportunidades distribuídas em diferentes turnos.

A iniciativa amplia as chances de inserção profissional e atende a uma demanda crescente por mão de obra qualificada na região. A expectativa é de que os cursos contribuam diretamente para o fortalecimento da economia local.

Caso ainda restem vagas, uma nova convocação para cadastro de reserva está prevista para o dia 1º de abril. A organização reforça que pode haver ajustes no cronograma, incluindo datas e locais das aulas, conforme a formação das turmas.