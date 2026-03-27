Evento na Cidade Universitária promove diálogo direto entre especialistas e população sobre saneamento - Foto: Divulgação

Evento na Cidade Universitária promove diálogo direto entre especialistas e população sobre saneamentoFoto: Divulgação

Publicado 27/03/2026 10:00

Macaé - O debate sobre saneamento básico ganhou força em Macaé com a realização do II Seminário de Saneamento Básico, que reuniu especialistas, concessionárias e moradores na Cidade Universitária de Macaé. O encontro abriu espaço para escuta ativa e construção de soluções voltadas à realidade da região.

Promovido pelo Comitê de Bacias Macaé Ostras, o evento trouxe à tona desafios e perspectivas da Região Hidrográfica VIII, que abrange municípios como Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Conceição de Macabu. A programação incluiu palestras técnicas e uma oficina prática voltada ao estudo da qualidade da água e níveis de salinidade.

Entre os participantes, a BRK Ambiental apresentou um panorama das ações desenvolvidas no município, com destaque para operação dos serviços, investimentos e metas futuras. Um espaço interativo chamou a atenção do público, com laboratório móvel e experiências em realidade virtual que explicaram, de forma simples, o funcionamento do sistema de saneamento.

A participação popular foi um dos pontos mais marcantes. Moradores fizeram perguntas, apresentaram demandas e contribuíram diretamente com o debate, aproximando teoria e prática em um tema que impacta o dia a dia de toda a população.

O seminário reforça a importância do diálogo entre sociedade, empresas e poder público para avançar em políticas mais eficientes, capazes de melhorar a qualidade de vida e garantir sustentabilidade para a região.