Concurso da Saúde reforça equipes e abre novas oportunidades de trabalho na cidade - Foto: Douglas Smmithy

Concurso da Saúde reforça equipes e abre novas oportunidades de trabalho na cidade Foto: Douglas Smmithy

Publicado 27/03/2026 10:06

Macaé - A rede de saúde de Macaé se prepara para um reforço importante com a abertura de 191 vagas em concurso público, distribuídas em 23 cargos e diferentes níveis de escolaridade. O edital já foi divulgado e inicia uma nova etapa para quem busca estabilidade e atuação no serviço público.

As oportunidades contemplam funções estratégicas, tanto na linha de frente do atendimento quanto em áreas técnicas, essenciais para o funcionamento das unidades. Os salários variam entre cerca de R$ 2 mil e R$ 11 mil, conforme o cargo, e a contratação será em regime estatutário.

O anúncio foi feito pelo prefeito Welberth Rezende, que destacou a importância do concurso diante do aumento da demanda por atendimentos na cidade. A medida busca ampliar a capacidade da rede e melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à população.

A expectativa é de grande procura, já que concursos na área da saúde costumam atrair candidatos de diferentes regiões, interessados na segurança profissional e nas oportunidades de crescimento.

Com o edital em vigor, os candidatos devem acompanhar o cronograma oficial e ficar atentos às etapas do processo seletivo. A orientação é conferir todos os requisitos e prazos para garantir participação adequada.