Descoberta no pré-sal reacende perspectivas positivas para o desenvolvimento econômico de MacaéFoto: William Mafort
Nova descoberta de petróleo anima economia e reforça protagonismo de Macaé no setor energético
Achado na Bacia de Campos reacende expectativas de empregos, investimentos e fortalecimento da cadeia de óleo e gás na região
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Saúde amplia equipe e concurso com 191 vagas movimenta Macaé
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Saneamento entra no centro do debate com participação popular e soluções para a região
Seminário em Macaé reúne especialistas, concessionárias e moradores para discutir qualidade da água e serviços essenciais
Mais de 1,3 mil são convocados por Macaé para cursos gratuitos de qualificação
Resultado final da qualificação profissional já está disponível e matrícula tem prazo definido
Macaé registra menor índice de letalidade em décadas e reforça avanço na segurança
Dados oficiais apontam queda expressiva da violência e destacam impacto de ações integradas no município
Welberth sobe o tom contra a Enel após apagão e promete pressão em Brasília
Falta de energia e ausência de atendimento local viram alvo de críticas e podem impactar renovação da concessão
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