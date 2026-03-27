Descoberta no pré-sal reacende perspectivas positivas para o desenvolvimento econômico de Macaé - Foto: William Mafort

Descoberta no pré-sal reacende perspectivas positivas para o desenvolvimento econômico de MacaéFoto: William Mafort

Publicado 27/03/2026 10:27

Macaé - A nova descoberta de petróleo anunciada pela Petrobras na Bacia de Campos reacende o otimismo em Macaé e reforça o peso estratégico da cidade no cenário energético nacional. O achado ocorreu no campo de Marlim Sul, a cerca de 113 quilômetros da costa, e foi classificado pela própria companhia como de excelente qualidade.

A notícia chega em um momento de retomada do setor e movimenta não apenas o mercado, mas também a expectativa de geração de empregos e fortalecimento da economia local. Historicamente ligada à indústria do petróleo, Macaé mantém relação direta com as operações da Petrobras desde o fim da década de 1970, consolidando-se como um dos principais polos da atividade no país.

A descoberta também reforça a estratégia de recomposição de reservas em campos considerados maduros, ampliando a vida útil dessas áreas e garantindo continuidade na produção. Nos últimos meses, este já é o segundo anúncio relevante na região, o que sinaliza um novo ciclo de oportunidades para empresas e trabalhadores ligados ao setor.

O cenário é visto como positivo para toda a cadeia produtiva de óleo e gás, que envolve desde serviços especializados até o comércio local. A tendência é de aquecimento gradual, com reflexos diretos na economia e no mercado de trabalho.

O prefeito Welberth Rezende destacou que o momento é de crescimento e consolidação do setor na cidade, que segue investindo na ampliação da sua capacidade produtiva e na atração de novos negócios.

Segundo a Petrobras, a identificação do petróleo ocorreu por meio de análises técnicas, incluindo perfis elétricos e amostragens de fluido. O material coletado ainda passará por estudos laboratoriais para avaliar o potencial completo da área e orientar os próximos passos da operação.

A atuação da companhia na Bacia de Campos segue alinhada à estratégia nacional de garantir segurança energética, ao mesmo tempo em que acompanha o processo de diversificação da matriz energética brasileira.