Equipe do Procon orienta comerciantes para garantir transparência e respeito ao consumidorFoto: Divulgação
Procon de Macaé entra em ação no Mercado de Peixes e reforça regras com foco na Semana Santa
Orientação aos comerciantes busca evitar abusos e garantir preços justos com aumento da procura por pescado
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Nova Clínica da Mulher vai ampliar atendimento e promete mudar rotina de pacientes em Macaé
Unidade será inaugurada no dia 30 com estrutura moderna, serviços especializados e foco no cuidado integral feminino
Nova descoberta de petróleo anima economia e reforça protagonismo de Macaé no setor energético
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Edital já está disponível e oferece salários de até R$ 11 mil em diversas áreas da rede pública
Saneamento entra no centro do debate com participação popular e soluções para a região
Seminário em Macaé reúne especialistas, concessionárias e moradores para discutir qualidade da água e serviços essenciais
Mais de 1,3 mil são convocados por Macaé para cursos gratuitos de qualificação
Resultado final da qualificação profissional já está disponível e matrícula tem prazo definido
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