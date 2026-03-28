Espaço reúne consultas, exames e acompanhamento especializado em um único endereço no Centro - Foto: Divulgação

Espaço reúne consultas, exames e acompanhamento especializado em um único endereço no CentroFoto: Divulgação

Publicado 28/03/2026 16:31

Macaé - A rede de saúde de Macaé ganhará um novo reforço no atendimento feminino a partir desta segunda-feira, dia 30. A Clínica da Mulher abrirá as portas com a proposta de concentrar serviços essenciais em um só lugar, oferecendo mais agilidade, acolhimento e qualidade no cuidado com as pacientes.

A nova unidade foi planejada para atender diferentes demandas da saúde da mulher, com estrutura preparada para consultas, exames e acompanhamento contínuo. A ideia é facilitar a vida de quem precisa de atendimento, reduzindo deslocamentos e tornando o serviço mais eficiente.

Entre os serviços disponíveis estão o pré-natal de alto risco, atendimento em subespecialidades da ginecologia, como endometriose, planejamento reprodutivo, ginecologia endócrina e patologia cervical. O espaço também contará com farmácia para distribuição de medicamentos e consultório odontológico.

A estrutura deve ser ampliada nos próximos meses com a implantação de um centro de imagem, incluindo mamografia e ultrassonografia de mama, além de laboratório para análises clínicas e exames citopatológicos. Outro diferencial será o ambulatório voltado ao público LGBT, ampliando o acesso e fortalecendo a inclusão no atendimento em saúde.

A unidade ficará na Rua Teixeira de Gouveia, no Centro, e nasce com a proposta de transformar a experiência das pacientes, oferecendo um cuidado mais humanizado e resolutivo desde o primeiro atendimento.

A inauguração está marcada para as 16h e deve reunir autoridades e profissionais da área, marcando um novo momento na assistência à saúde da mulher no município.