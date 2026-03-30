Espaço foi estruturado para oferecer atendimento completo e acompanhamento contínuo aos pacientes - Foto: Divulgação

Espaço foi estruturado para oferecer atendimento completo e acompanhamento contínuo aos pacientesFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 10:20

Macaé - O cuidado com a saúde vai ganhar um novo reforço em Macaé com a inauguração da Clínica da Obesidade, marcada para esta terça-feira, dia 31, às 17h. A unidade chega com a proposta de ampliar o atendimento especializado e oferecer suporte completo a pacientes que enfrentam o sobrepeso e a obesidade.

O novo espaço integrará a linha de cuidados do município voltada ao tratamento da doença, considerada um dos principais desafios de saúde pública da atualidade. A estrutura foi planejada para garantir acompanhamento contínuo, com foco na melhoria da qualidade de vida e no controle clínico dos pacientes.

Durante a abertura, também será feita a entrega de canetas do medicamento Semaglutida para pacientes já cadastrados no programa municipal e que atendem aos critérios definidos por protocolo clínico. A distribuição seguirá avaliação técnica e será restrita aos casos elegíveis.

A clínica contará com equipe formada por nutricionistas, psicólogos, endocrinologistas, cardiologista e cirurgião bariátrico, além da oferta de práticas integrativas. A proposta é tratar o paciente de forma completa, considerando não apenas o aspecto físico, mas também emocional e comportamental.

O atendimento incluirá consultas individuais e atividades em grupo. Para ingressar no serviço, o paciente deverá procurar a unidade de saúde de referência, onde passará por avaliação inicial antes de ser encaminhado para acompanhamento especializado.

Localizada na região central, a nova unidade representa um avanço na rede pública de saúde, ampliando o acesso ao tratamento e fortalecendo ações de prevenção e cuidado contínuo.