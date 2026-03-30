Espaço reunirá atendimento multiprofissional e serviços integrados em um único local - Foto: Divulgação

Espaço reunirá atendimento multiprofissional e serviços integrados em um único localFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 10:20

Macaé - O atendimento a pacientes com câncer em Macaé dará um passo importante com a inauguração do novo Polo de Oncologia, marcada para esta terça-feira, dia 31, às 17h. A unidade chega com estrutura ampliada e proposta de oferecer mais acolhimento e eficiência no tratamento.

O novo espaço permitirá aumentar a capacidade de atendimento e organizar melhor os serviços já existentes, além de abrir portas para o cadastro de novos pacientes que precisam de acompanhamento especializado. A ideia é centralizar o cuidado e facilitar a rotina de quem enfrenta o tratamento.

No local, estarão reunidos serviços como assistência social, dermatologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, fonoaudiologia e oncologia clínica. Também farão parte da estrutura os grupos de acolhimento e apoio emocional, como o Mente Ativa e Terapia, além da marcação de consultas e exames.

Outro avanço será a inclusão da farmácia dentro do próprio polo, permitindo que o paciente tenha acesso a medicamentos no mesmo ambiente onde realiza o acompanhamento, o que traz mais praticidade e continuidade no tratamento.

Com funcionamento previsto das 8h às 18h, a unidade ficará localizada na região central e foi planejada para garantir um atendimento mais próximo, organizado e humanizado. A proposta é oferecer suporte completo ao paciente, desde o diagnóstico até o acompanhamento contínuo.

A nova estrutura reforça a importância de um olhar integral sobre a saúde, ampliando o acesso e fortalecendo o cuidado com quem mais precisa.