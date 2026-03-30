Registros históricos e musicais ajudam a contar a trajetória de Benedito Lacerda e a força da cultura local - Foto: Divulgação

Registros históricos e musicais ajudam a contar a trajetória de Benedito Lacerda e a força da cultura localFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 10:21

Macaé - A memória de um dos maiores nomes da música brasileira ganha vida em Macaé com uma exposição que mistura história, arte e identidade. A trajetória de Benedito Lacerda é um dos destaques da mostra em cartaz até o dia 10 de abril, no saguão do Teatro Municipal.

Nascido na cidade, o músico construiu uma carreira marcante como flautista, compositor e maestro, sendo protagonista da cena musical nas décadas de 1930 e 1940. À frente de seu conjunto regional, ajudou a popularizar o choro e firmou parcerias históricas, como com Pixinguinha, deixando clássicos que atravessam gerações.

A exposição faz parte da celebração dos 20 anos da Usina de Fomento Cultural e reúne documentos, fotos, vídeos e registros que contam não só a história do artista, mas também a evolução da produção cultural no município. Um dos espaços é dedicado exclusivamente a Benedito Lacerda, destacando sua ligação com Macaé e sua contribuição para a música brasileira.

Ao longo do percurso, o público também encontra conteúdos que mostram o trabalho desenvolvido pela Usina nas últimas duas décadas. Projetos, festivais e parcerias revelam o fortalecimento da cultura local e a valorização de artistas da região.

A mostra ainda evidencia a importância da união entre coletivos, instituições e produtores culturais na construção de uma cena artística ativa e diversa. Para quem visita, a experiência vai além da contemplação e se transforma em um mergulho na identidade cultural macaense.

A visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, das 18h às 20h, na Galeria de Artes Hindemburgo Olive, anexa ao Teatro Municipal.