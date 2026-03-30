Material apreendido inclui fuzil, pistola, drogas e veículos com indícios de clonagem - Foto: Divulgação

Material apreendido inclui fuzil, pistola, drogas e veículos com indícios de clonagemFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 10:37

Macaé - Uma operação da Polícia Militar mudou o cenário de uma manhã tensa na comunidade Nova Holanda, em Macaé, e terminou com a retirada de armas pesadas e drogas das ruas. A ação expôs a atuação de criminosos na região e resultou na prisão de um suspeito após confronto com os agentes.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas do 32º BPM foram acionados após informações sobre a presença de integrantes de uma facção criminosa vindos de Quissamã. Ao chegarem à área conhecida como Pontilhão, os agentes localizaram os suspeitos, que reagiram, dando início a uma troca de tiros.

Durante o confronto, um homem foi baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Público Municipal, recebeu atendimento médico e acabou preso, já que havia contra ele um mandado de prisão em aberto por homicídio.

Com o controle da situação, os policiais apreenderam um fuzil Colt calibre 5.56, arma de uso restrito, além de uma pistola Glock calibre .40, munições, carregadores e rádios comunicadores. Também foram encontrados entorpecentes, como maconha, cocaína e crack.

A operação revelou ainda a estrutura do tráfico na localidade, com a apreensão de uma motocicleta abandonada e dois veículos com sinais de adulteração, que seriam utilizados em atividades criminosas.

Todo o material recolhido foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.