Chefe do tráfico em Nova Holanda e Malvinas é preso durante operação da Polícia Civil em Macaé - Foto: Reprodução Rede Social

Chefe do tráfico em Nova Holanda e Malvinas é preso durante operação da Polícia Civil em MacaéFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 19/08/2026 11:46 | Atualizado 19/08/2026 19:59

O suspeito foi localizado em uma casa de alto padrão no condomínio Vale dos Cristais, segundo informações divulgadas pela Polícia Civil. A prisão é considerada um dos principais resultados da ofensiva, que reuniu aproximadamente 110 agentes para cumprir 14 mandados de prisão e quatro de busca e apreensão.

A operação foi coordenada pelo delegado Pedro Emílio Braga, titular da 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, e contou com agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais e de 20 delegacias da região.

Além das prisões, as equipes apreenderam armas, munições e celulares durante as diligências. Pelo menos seis veículos com sinais de adulteração foram recuperados. Duas caminhonetes relacionadas pela investigação ao homem apontado como líder do grupo também foram apreendidas. Segundo a Polícia Civil, os veículos estão avaliados em conjunto em mais de R$ 500 mil.

A ofensiva é resultado de meses de investigação conduzida pela 123ª DP. De acordo com a corporação, o trabalho de inteligência reuniu informações sobre suspeitos, funções atribuídas a integrantes do grupo e ocorrências relacionadas à presença de criminosos armados, confrontos e resistência à atuação policial.

A partir dos elementos reunidos durante a apuração, a Polícia Civil solicitou as medidas judiciais que permitiram o cumprimento dos mandados nesta quarta-feira.

O resultado conhecido até o momento, porém, não encerra a operação. As equipes continuam nas ruas para localizar outros investigados e cumprir os mandados que ainda estiverem pendentes.

A Polícia Civil informou que pretende ampliar as ações contra grupos criminosos armados em Macaé, com foco na identificação de lideranças, apreensão de armas e responsabilização dos envolvidos nos crimes investigados.

A investigação segue sob responsabilidade da 123ª DP, e a situação jurídica de cada preso será analisada individualmente pela autoridade competente e pela Justiça.