Polícia Federal cumpriu mandado de prisão definitiva contra condenado em Macaé - Foto: Ilustração

Polícia Federal cumpriu mandado de prisão definitiva contra condenado em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 19/08/2026 11:58 | Atualizado 19/08/2026 12:00

Macaé - Um homem de 63 anos, condenado pela Justiça por estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Federal na terça-feira (18), em Ajuda de Cima, em Macaé. A Um homem de 63 anos, condenado pela Justiça por estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Federal na terça-feira (18), em Ajuda de Cima, em Macaé. A captura ocorreu após um trabalho de inteligência que permitiu aos agentes localizar o condenado e acompanhar seus deslocamentos até a chegada dele à própria residência.

A prisão foi realizada por policiais federais da Delegacia da Polícia Federal em Macaé, após o cruzamento de informações e levantamentos realizados pela equipe. O homem foi abordado no momento em que chegava à casa onde morava.

Contra ele havia um mandado de prisão definitiva expedido pela Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro. A ordem judicial foi emitida após o trânsito em julgado da condenação, quando não havia mais possibilidade de recurso capaz de modificar a decisão nos termos do processo.

Depois da prisão, o homem passou pelos procedimentos legais e foi encaminhado ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro. Ele permanece à disposição da Justiça para o cumprimento da pena determinada pela condenação.

A atuação da Polícia Federal ocorreu a partir de informações de inteligência e da integração entre os setores responsáveis pela localização de pessoas com mandados judiciais em aberto.