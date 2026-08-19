Polícia Federal cumpriu mandado de prisão definitiva contra condenado em MacaéFoto: Ilustração
Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Macaé
Polícia Federal cumpriu mandado de prisão definitiva contra homem de 63 anos no bairro Ajuda de Cima
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Chefe do tráfico na Nova Holanda e Malvinas é preso em Macaé
Operação da Polícia Civil mobilizou 110 agentes e mira grupo apontado como ligado à facção ADA
Operação termina com prisão e apreensão de drogas no Aeroporto
Ação do 32º BPM encontrou cocaína, maconha, lança-perfume e uma motocicleta no Parque Aeroporto, em Macaé
Movimentação policial na Nova Holanda gera relatos sobre suposta operação em Macaé
Vídeos publicados por moradores mostram equipes na comunidade, mas detalhes sobre prisões, apreensões ou o motivo da ação ainda não foram divulgados
Feira em Macaé conecta saúde, alimentação e futuro sustentável
XIX Feira de Responsabilidade Socioambiental começa nesta segunda e reúne debates, cultura, ciência e agroecologia na Cidade Universitária
Macaé abre inscrições para oficinas gratuitas voltadas às mulheres
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