Armas foram apreendidas por equipes do 32º BPM durante operação na comunidade das Malvinas, em Macaé - Foto: Divulgação

Armas foram apreendidas por equipes do 32º BPM durante operação na comunidade das Malvinas, em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 19/08/2026 19:53

Macaé - Uma sequência de operações contra grupos criminosos mantém as forças de segurança em alerta em Macaé. Na tarde desta quarta-feira (19), Uma sequência de operações contra grupos criminosos mantém as forças de segurança em alerta em Macaé. Na tarde desta quarta-feira (19), uma ação do 32º BPM avançou pela comunidade das Malvinas e terminou com a apreensão de um fuzil e duas pistolas após um confronto entre policiais e suspeitos armados.

A ocorrência mobilizou equipes do GAT da 1ª Companhia e do Serviço Reservado do 32º BPM, com apoio da Polícia Civil. Segundo o batalhão, a operação teve como objetivo combater o tráfico de drogas e a atuação de grupos criminosos na região.

Durante a entrada das equipes na comunidade, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo. Diante da agressão, houve reação policial para interromper a ameaça e preservar a integridade dos agentes.

No confronto, dois indivíduos foram atingidos. Após o tiroteio, os policiais fizeram buscas na região e localizaram as armas que foram apreendidas. O restante do material encontrado durante a ação será apresentado à autoridade policial para análise e registro da ocorrência.

O episódio ocorre um dia após outra operação do 32º BPM na comunidade Nova Holanda, também em Macaé, que resultou na apreensão de um fuzil, munições e mais de 4,8 quilos de drogas. A sequência de ações reforça a estratégia do batalhão de retirar armamentos das mãos de criminosos e ampliar a pressão sobre pontos de atuação do tráfico.

O comandante do 32º BPM afirmou que as operações fazem parte de um trabalho permanente nos municípios atendidos pelo batalhão.

"Essa é a continuidade de um trabalho que o 32º Batalhão vem realizando de forma permanente em todos os municípios da nossa área de atuação. Ontem tivemos uma importante apreensão de um fuzil na comunidade Nova Holanda e, hoje, nossas equipes já estão novamente em operação, desta vez nas Malvinas. Isso demonstra que o policiamento e as ações de repressão qualificada estão acontecendo de forma contínua."

Segundo o comandante, a retirada de armas de circulação está entre as prioridades das ações.

"Nosso objetivo é retirar armas das mãos dos criminosos, combater o tráfico, impactar os crimes relacionados a essa atividade e aumentar a segurança da população. As operações vão continuar em toda a área do 32º BPM."

Até a última atualização, a ocorrência permanecia em andamento. As equipes continuavam na comunidade para realizar diligências e concluir os procedimentos relacionados à operação.

A apreensão das armas deverá ser apresentada à autoridade policial responsável pela ocorrência, que ficará encarregada das providências legais e da apuração dos fatos relacionados ao confronto.