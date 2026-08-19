Armas foram apreendidas por equipes do 32º BPM durante operação na comunidade das Malvinas, em MacaéFoto: Divulgação
Operação nas Malvinas termina com fuzil e duas pistolas apreendidos
Ação do 32º BPM teve confronto com suspeitos armados e contou com apoio da Polícia Civil em Macaé
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Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Macaé
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Operação Nassau prende 10 e mira chefia do tráfico em Macaé
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Operação termina com prisão e apreensão de drogas no Aeroporto
Ação do 32º BPM encontrou cocaína, maconha, lança-perfume e uma motocicleta no Parque Aeroporto, em Macaé
Movimentação policial na Nova Holanda gera relatos sobre suposta operação em Macaé
Vídeos publicados por moradores mostram equipes na comunidade, mas detalhes sobre prisões, apreensões ou o motivo da ação ainda não foram divulgados
Feira em Macaé conecta saúde, alimentação e futuro sustentável
XIX Feira de Responsabilidade Socioambiental começa nesta segunda e reúne debates, cultura, ciência e agroecologia na Cidade Universitária
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