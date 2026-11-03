Macaé aparece entre os municípios com maior incidência de raios na área da Enel Rio - Foto: Douglas Smmithy

Macaé aparece entre os municípios com maior incidência de raios na área da Enel RioFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/11/2026 10:19

Macaé está entre os municípios da área de concessão da Enel Rio que registraram maior número de descargas atmosféricas entre janeiro e setembro de 2026. O levantamento da distribuidora contabilizou 686 mil raios nos 66 municípios atendidos pela empresa, um aumento de 24% em comparação com o mesmo período do ano passado. A cidade também aparece entre as cinco com maior número de clientes impactados por ocorrências relacionadas aos fenômenos.

Os dados fazem parte do Sistema de Alerta e Monitoramento da concessionária e revelam os efeitos das tempestades sobre a rede elétrica. Nos primeiros nove meses do ano, mais de 820 mil clientes foram afetados por ocorrências provocadas pela queda de raios. O total representa um crescimento de 283% em relação ao mesmo intervalo de 2025.

Além de Macaé, Magé, Cantagalo, Itaperuna e Araruama estão entre os municípios com maior incidência de descargas atmosféricas. Juntas, as cinco cidades concentraram 56% dos raios registrados na área atendida pela distribuidora.

O levantamento também aponta que mais de 2.640 ocorrências na rede elétrica foram provocadas por descargas atmosféricas entre janeiro e setembro. O número ficou 12% acima do registrado nos mesmos meses do ano anterior.

Macaé aparece em dois rankings da distribuidora

A relação dos municípios com maior número de descargas atmosféricas tem Macaé na primeira posição, seguida por Magé, Cantagalo, Itaperuna e Araruama. A cidade também integra o grupo dos cinco municípios com mais unidades consumidoras impactadas por esse tipo de ocorrência.

Nesse segundo ranking, Cabo Frio ocupa o primeiro lugar, seguido por Araruama. Santo Antônio de Pádua e entorno aparecem na terceira colocação, Macaé está em quarto lugar e Campos dos Goytacazes fecha a lista.

O cenário ocorre em um estado com elevada incidência de raios. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Brasil registra cerca de 100 milhões a 150 milhões de descargas elétricas por ano. Em números absolutos, o país lidera o ranking mundial.

O Rio de Janeiro está entre os estados com maior densidade de raios por quilômetro quadrado, ao lado do Rio Grande do Sul e do Amazonas. A média apontada é de 24 descargas atmosféricas por quilômetro quadrado.

Os números chamam a atenção para os riscos associados às tempestades. Além de oferecer perigo à população, as descargas elétricas podem provocar danos à infraestrutura e interrupções no fornecimento de energia.

Enel reforça monitoramento e orienta consumidores

Para acompanhar as condições climáticas e reduzir os impactos sobre o fornecimento de energia, a Enel Rio utiliza um Sistema de Monitoramento e Alerta que permite observar a ocorrência de chuvas, raios, ventos fortes e queimadas.

A ferramenta conta com informações do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e da Climatempo. A parceria ajuda a distribuidora a se preparar para eventos climáticos extremos e a adotar medidas para minimizar os efeitos sobre a rede elétrica.

A empresa também afirma realizar investimentos na modernização da infraestrutura, com instalação de equipamentos automatizados, reforço da rede e adoção de tecnologias voltadas à identificação e à solução de falhas. O objetivo é tornar o sistema mais preparado para enfrentar condições climáticas adversas e dar mais agilidade ao atendimento de ocorrências.

Com a aproximação do verão, a concessionária reforça orientações para evitar acidentes durante tempestades. Dentro de casa, a recomendação é utilizar, quando possível, Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS), que ajudam a proteger instalações e equipamentos contra variações de tensão e descargas elétricas.

Outra medida importante é retirar da tomada aparelhos como televisores, computadores e outros equipamentos eletrônicos. Caso não seja possível desconectá-los, a orientação é evitar o uso durante a tempestade, inclusive de celulares, notebooks, ferros elétricos e secadores de cabelo ligados à rede.

Também é necessário manter aparelhos elétricos longe da água e não realizar reparos em instalações ou equipamentos conectados à tomada enquanto houver tempestade. Sempre que possível, a população deve permanecer dentro de casa até que as condições climáticas melhorem.

Quem estiver na rua deve evitar o contato com objetos metálicos, como cercas de arame, tubos, linhas telefônicas e redes elétricas. Campos, praias, piscinas, lagos e outros espaços abertos também devem ser evitados. A orientação inclui não permanecer perto de árvores isoladas, postes ou em locais elevados.

A recomendação é procurar abrigo seguro e coberto até o fim da tempestade. As medidas ajudam a reduzir os riscos de acidentes em um período marcado pela maior frequência de chuvas e descargas atmosféricas.