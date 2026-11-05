Operação encontrou armas artesanais e equipamentos em acampamento clandestino - Foto: Divulgação

Operação encontrou armas artesanais e equipamentos em acampamento clandestinoFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2026 20:32





A descoberta ocorreu nesta quinta-feira (5), durante uma operação de patrulhamento preventivo em uma área de preservação ambiental do município. Ao avançar pela vegetação, a equipe identificou um acampamento camuflado entre as árvores, com estrutura preparada para dar apoio às atividades ilegais.



No espaço, os agentes encontraram oito armas de fogo artesanais, popularmente conhecidas como trabucos, distribuídas nos calibres 28, 32 e 36. Também foram apreendidos 32 cartuchos de diferentes calibres já carregados e duas munições intactas de calibre 9 milímetros.



A quantidade e a variedade dos materiais encontrados chamaram a atenção dos agentes. Além do armamento pronto para uso, o acampamento mantinha recipientes com chumbo e pólvora, cera de abelha, tubos, linhas e outros insumos utilizados na fabricação e na recarga caseira de munições. A estrutura indicava que o espaço não servia apenas como ponto de passagem, mas também oferecia condições para preparar os equipamentos utilizados pelos caçadores.



A ação representa mais um alerta sobre a pressão exercida pela caça ilegal contra a fauna silvestre. A utilização de armas clandestinas e a instalação de estruturas escondidas em áreas de mata ampliam os riscos para os animais e dificultam a fiscalização dos territórios protegidos. Uma estrutura clandestina montada no meio da mata para dar suporte à caça predatória de animais silvestres foi descoberta e desmantelada por agentes da Guarda Ambiental de Macaé. O local, escondido em uma área de vegetação densa, funcionava como uma espécie de base para caçadores e reunia armas de fabricação artesanal, munições, materiais para recarga de cartuchos e armadilhas destinadas à captura da fauna nativa.A descoberta ocorreu nesta quinta-feira (5), durante uma operação de patrulhamento preventivo em uma área de preservação ambiental do município. Ao avançar pela vegetação, a equipe identificou um acampamento camuflado entre as árvores, com estrutura preparada para dar apoio às atividades ilegais.No espaço, os agentes encontraram oito armas de fogo artesanais, popularmente conhecidas como trabucos, distribuídas nos calibres 28, 32 e 36. Também foram apreendidos 32 cartuchos de diferentes calibres já carregados e duas munições intactas de calibre 9 milímetros.A quantidade e a variedade dos materiais encontrados chamaram a atenção dos agentes. Além do armamento pronto para uso, o acampamento mantinha recipientes com chumbo e pólvora, cera de abelha, tubos, linhas e outros insumos utilizados na fabricação e na recarga caseira de munições. A estrutura indicava que o espaço não servia apenas como ponto de passagem, mas também oferecia condições para preparar os equipamentos utilizados pelos caçadores.A ação representa mais um alerta sobre a pressão exercida pela caça ilegal contra a fauna silvestre. A utilização de armas clandestinas e a instalação de estruturas escondidas em áreas de mata ampliam os riscos para os animais e dificultam a fiscalização dos territórios protegidos.

Armas, munições e equipamentos estavam escondidos na mata

O levantamento realizado pela Guarda Ambiental também identificou equipamentos específicos para captura de animais. Entre os itens recolhidos estavam duas redes e uma armadilha destinada a aprisionar espécies silvestres.



Outro objeto que despertou a atenção da equipe foi uma gandola militar dos Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. A suspeita é de que o uniforme oficial fosse utilizado pelos praticantes da caça ilegal como recurso de camuflagem durante os deslocamentos pela vegetação fechada.



O uso de roupas com características militares poderia facilitar a movimentação dos envolvidos em meio à mata, dificultando sua identificação em ambientes de vegetação mais fechada. No entanto, essa possibilidade ainda é tratada como suspeita, sem confirmação sobre quem utilizava o fardamento ou em quais circunstâncias.



Todo o material encontrado foi catalogado pelos agentes e encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), em Macaé. A ocorrência foi registrada na unidade policial, onde os artefatos permaneceram apreendidos para os procedimentos cabíveis.



A descoberta de uma base com diferentes tipos de armamento, munições e instrumentos de captura reforça a importância do monitoramento permanente das áreas de preservação. Além dos riscos à segurança, a caça predatória compromete a sobrevivência de espécies nativas e interfere diretamente no funcionamento dos ecossistemas.

Fiscalização será intensificada nas áreas de preservação

A Secretaria de Ordem Pública de Macaé informou que as ações de patrulhamento ostensivo nas reservas ambientais e em outras áreas de vegetação protegida continuarão sendo intensificadas.



A estratégia busca ampliar a presença das equipes nesses territórios e dificultar a instalação de pontos clandestinos utilizados para atividades ilegais. Entre as prioridades estão o combate ao desmatamento irregular, a repressão ao porte de armas clandestinas e a prevenção da caça predatória.



A preocupação envolve não apenas a retirada ilegal de animais da natureza, mas também os impactos provocados sobre a biodiversidade. A captura e o abate de espécies silvestres podem desequilibrar cadeias alimentares, afetar a reprodução dos animais e comprometer a preservação dos ambientes naturais.



Com a descoberta do acampamento, a Guarda Ambiental retirou de circulação um conjunto de equipamentos que poderia continuar sendo utilizado em atividades de caça ilegal. O caso foi encaminhado à Polícia Civil, enquanto a Secretaria de Ordem Pública mantém a previsão de reforçar a fiscalização nas áreas protegidas do município.



A atuação preventiva também é considerada fundamental para identificar estruturas clandestinas antes que avancem sobre novos trechos de vegetação. A preservação desses espaços depende do monitoramento contínuo e do enfrentamento de práticas que colocam em risco a fauna e o equilíbrio ambiental.



