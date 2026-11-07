Evento terá show de Elymar Santos e programação voltada à convivência - Foto: Reprodução / Tripadvisor

Evento terá show de Elymar Santos e programação voltada à convivênciaFoto: Reprodução / Tripadvisor

Publicado 07/11/2026 10:14

Música, alegria e celebração vão tomar conta da Praia de Imbetiba neste sábado (7). O cantor Elymar Santos será a principal atração do Viva 60+ Macaé Celebra a Melhor Idade , evento marcado para as 19h, com uma programação dedicada ao lazer, à cultura e à valorização da população idosa. A iniciativa encerra as comemorações do Mês da Pessoa Idosa, que contou com diversas atividades especiais ao longo do período.

Promovido pelo Programa Macaé Cidade da Melhor Idade, o encontro pretende reunir participantes e moradores em uma noite de confraternização. A proposta vai além do entretenimento: busca destacar a importância de garantir às pessoas com 60 anos ou mais oportunidades de convivência, participação social e acesso à cultura.

Para a coordenadora do programa, Magali Oliveira, ações desse tipo ajudam a fortalecer a autoestima, o bem-estar emocional e os vínculos entre os participantes. Ela ressalta que o cuidado com a população idosa não deve ficar restrito à saúde física, mas também precisa considerar a qualidade de vida e o combate ao isolamento.

“Cuidar da pessoa idosa vai muito além da saúde física. É promover convivência, autoestima, bem-estar emocional e combater o isolamento social. Nosso objetivo, por meio do Programa Macaé Cidade da Melhor Idade, é proporcionar oportunidades para que nossos idosos continuem ativos, participativos e valorizados. Envelhecer com dignidade, respeito, alegria e qualidade de vida é um direito de todos”, destacou Magali.

Música, movimento e convivência na rotina

A festa na Praia de Imbetiba representa uma das ações de um trabalho que acontece durante todo o ano. O Programa Macaé Cidade da Melhor Idade oferece atividades variadas para estimular a autonomia, a saúde, o bem-estar e a integração social dos participantes.

Entre as opções estão aulas de soltinho, passinho, forró, jazz sênior e balé sênior, além de oficina de carimbó e oficina de leque. A programação também contempla práticas voltadas ao cuidado com o corpo, como oficinas de equilíbrio e movimento, fisioterapia, auriculoterapia e acupuntura.

O aprendizado e a criatividade também ocupam espaço nas atividades. Os participantes têm acesso a ações de Saúde Digital, com atendimento em diversas especialidades médicas, oficina digital, pintura em tecido, crochê e oficinas de artesanato em geral. As propostas incentivam novas experiências, ampliam as possibilidades de expressão e ajudam a fortalecer os laços entre os integrantes do programa.

Além das atividades realizadas na sede, a iniciativa promove passeios culturais e encontros de lazer. O objetivo é ampliar as oportunidades de participação dos idosos na vida cultural do município e estimular a convivência em diferentes espaços.

Programa prevê novas vagas para 2027

A valorização da pessoa idosa também passa pela garantia de acesso a eventos e atividades realizados na cidade. Por isso, o programa busca assegurar espaços reservados para esse público em shows e outras atrações do calendário municipal, com atenção ao conforto, à segurança e à acessibilidade.

De acordo com Magali Oliveira, a previsão é abrir novas vagas para as atividades em 2027. A expectativa amplia as possibilidades de participação de pessoas interessadas em integrar a iniciativa e aproveitar as opções oferecidas ao longo do ano.

Enquanto isso, os atuais participantes já se preparam para mais um compromisso especial: as apresentações na Vila do Papai Noel. Os ensaios fazem parte da programação de fim de ano e mobilizam os integrantes do programa em torno das atividades culturais previstas para o período.

O Programa Macaé Cidade da Melhor Idade funciona na Rua Marechal Deodoro, 564, no Centro. A iniciativa reúne ações de saúde, cultura, lazer e convivência, com foco na autonomia e na qualidade de vida da população idosa.

Neste sábado, a celebração em Imbetiba promete transformar a música em ponto de encontro e reforçar uma mensagem importante: envelhecer também é ter espaço para festejar, aprender, criar vínculos e participar ativamente da vida da cidade.