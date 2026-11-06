Simulado reproduziu acidente com helicóptero e mobilizou equipes de emergência - Foto: Divulgação

Simulado reproduziu acidente com helicóptero e mobilizou equipes de emergênciaFoto: Divulgação

Publicado 06/11/2026 09:40 | Atualizado 06/11/2026 09:42





O treinamento simulou um acidente envolvendo um helicóptero modelo AW139, com 12 pessoas a bordo e dez supostas vítimas. A operação começou com a atuação dos profissionais da Seção de Combate a Incêndio da Zurich Airport Brasil, responsáveis pelos primeiros procedimentos de atendimento à ocorrência.



Na sequência, os Bombeiros Militares entraram em ação para executar as etapas previstas no protocolo de emergência. Entre as tarefas estavam a chegada ao local do acidente, a avaliação dos riscos, o resgate das vítimas e o combate ao incêndio. O exercício reproduziu diferentes situações que podem surgir em uma ocorrência real, exigindo rapidez na tomada de decisões e comunicação entre os envolvidos.



Após a primeira intervenção, o SAMU 192 foi acionado para reforçar o atendimento. Uma ambulância foi enviada ao aeroporto para prestar assistência e realizar o transporte de uma das vítimas ao Hospital Público de Macaé (HPM).



Mais do que reproduzir uma situação de risco, a atividade permitiu avaliar o funcionamento dos protocolos e a capacidade de atuação conjunta dos serviços. Em acidentes dessa natureza, cada etapa precisa ocorrer de maneira coordenada, desde a identificação dos perigos no local até a assistência aos feridos e a remoção para uma unidade hospitalar. Uma queda de helicóptero com dez vítimas, incêndio e necessidade de resgate mobilizou equipes de emergência no Aeroporto de Macaé . Apesar da gravidade da ocorrência reproduzida, tudo não passou de um exercício operacional planejado para testar a capacidade de resposta dos profissionais diante de um acidente aéreo de grandes proporções. A atividade reuniu o 9º Grupamento de Bombeiro Militar (9º GBM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e equipes da operadora do terminal, a Zurich Airport Brasil.O treinamento simulou um acidente envolvendo um helicóptero modelo AW139, com 12 pessoas a bordo e dez supostas vítimas. A operação começou com a atuação dos profissionais da Seção de Combate a Incêndio da Zurich Airport Brasil, responsáveis pelos primeiros procedimentos de atendimento à ocorrência.Na sequência, os Bombeiros Militares entraram em ação para executar as etapas previstas no protocolo de emergência. Entre as tarefas estavam a chegada ao local do acidente, a avaliação dos riscos, o resgate das vítimas e o combate ao incêndio. O exercício reproduziu diferentes situações que podem surgir em uma ocorrência real, exigindo rapidez na tomada de decisões e comunicação entre os envolvidos.Após a primeira intervenção, o SAMU 192 foi acionado para reforçar o atendimento. Uma ambulância foi enviada ao aeroporto para prestar assistência e realizar o transporte de uma das vítimas ao Hospital Público de Macaé (HPM).Mais do que reproduzir uma situação de risco, a atividade permitiu avaliar o funcionamento dos protocolos e a capacidade de atuação conjunta dos serviços. Em acidentes dessa natureza, cada etapa precisa ocorrer de maneira coordenada, desde a identificação dos perigos no local até a assistência aos feridos e a remoção para uma unidade hospitalar.

Simulado reproduziu acidente com helicóptero e mobilizou equipes de emergência Foto: Divulgação

Treinamento testa protocolos para acidentes aéreos

O tenente do Corpo de Bombeiros Rafael Moreno dos Santos explicou que os exercícios fazem parte de um calendário periódico estabelecido pela corporação. A programação prevê a realização de simulados a cada seis meses, conforme as orientações da chefia e do Estado-Maior Geral.



“A periodicidade do simulado por parte do Grupamento de Bombeiro Militar é uma vez a cada semestre. A gente respeita o cronograma da nossa chefia, do Estado-Maior Geral. O evento parte já da queda da aeronave, com algumas vítimas em situação de bastante gravidade”, detalhou.



A escolha de um cenário com múltiplas vítimas permite colocar em prática procedimentos que exigem organização e divisão de tarefas. Em uma ocorrência real, os profissionais precisam identificar as condições do ambiente, avaliar possíveis riscos adicionais e definir a melhor maneira de acessar as vítimas sem comprometer a segurança das equipes.



O trabalho dos Bombeiros também envolve o controle das chamas, o isolamento da área atingida e a criação de condições adequadas para a atuação dos profissionais de saúde. A simulação permite exercitar essas etapas e observar como os diferentes órgãos respondem diante de uma situação que exige atendimento imediato.



O coordenador do SAMU 192 de Macaé, Raphael Azeredo, ressaltou que a integração entre os serviços é fundamental para garantir que o atendimento ocorra dentro do fluxo adequado. Segundo ele, o treinamento também permite verificar a comunicação entre as equipes e a sequência de acionamentos em uma situação de emergência.



“Numa situação real, os Bombeiros realizam o resgate após chegarem ao local e avaliarem a cena. Em seguida, teria sido feito o acionamento do 192, que enviaria uma viatura. Nossa equipe também avaliaria a situação, atenderia às vítimas e realizaria o transporte para o HPM”, explicou.

SAMU funciona 24 horas e atende pelo número 192

O exercício também destacou a importância do atendimento pré-hospitalar em acidentes com vítimas. Além do deslocamento rápido das equipes, as ocorrências exigem primeiros socorros, avaliação das condições dos feridos, combate a incêndios e isolamento do perímetro para evitar novos riscos.



A atuação integrada permite que cada órgão cumpra suas atribuições sem comprometer o trabalho dos demais. Enquanto os Bombeiros concentram esforços no controle da situação e no resgate, as equipes do SAMU assumem os cuidados de saúde e a remoção dos pacientes que precisam de atendimento hospitalar.



Embora tenha sido realizado em ambiente aeroportuário, o treinamento envolve procedimentos que podem ser aplicados em diferentes situações de grande complexidade. A preparação antecipada ajuda os profissionais a conhecerem melhor os protocolos, aperfeiçoarem a comunicação e identificarem possíveis dificuldades durante uma operação.



Vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, o SAMU 192 de Macaé funciona ininterruptamente, durante 24 horas por dia. O serviço é gratuito e pode ser solicitado pelo número 192.



A população também dispõe de dois telefones alternativos para acionar o atendimento: (22) 99288-9572 e (22) 99287-2879.



A realização na quarta-feira (4), de simulados periódicos reforça a necessidade de manter os serviços de emergência preparados para situações que não permitem improvisos. Em um acidente real, a rapidez no resgate, a segurança das equipes e a qualidade dos primeiros atendimentos podem fazer diferença no socorro às vítimas.





