Encontro da Firjan debateu oportunidades para a energia eólica offshore no Estado do Rio - Foto: Divulgação / Firjan

Encontro da Firjan debateu oportunidades para a energia eólica offshore no Estado do RioFoto: Divulgação / Firjan

Publicado 07/11/2026 11:16





A reunião contou com a participação de Sérgio Coelho, superintendente de Portos, Indústria Naval e Economia do Mar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro e diretor da Coalizão Eólica Marinha (CEM Brasil). O especialista apresentou as etapas necessárias para a implantação e a regulamentação da indústria eólica em alto-mar, além das possibilidades de formação de uma nova cadeia produtiva no país.



Na avaliação de Sérgio, o Brasil reúne condições para desenvolver um dos maiores mercados de energia eólica offshore do mundo, com o Rio de Janeiro em posição de destaque. A combinação de recursos naturais, estrutura portuária, experiência em atividades marítimas e centros de pesquisa coloca o estado entre os territórios com potencial para atrair novos empreendimentos. A experiência de quase 50 anos da indústria fluminense em operações no mar pode ganhar um novo capítulo com a expansão da energia eólica offshore . Com potencial para movimentar bilhões de reais e abrir espaço para novos negócios, o setor entrou na pauta de empresários e representantes do poder público durante uma reunião realizada nesta semana, na Firjan SENAI Macaé. O encontro discutiu nesta sexta-feira, (6), as oportunidades de investimento e o papel estratégico do Estado do Rio de Janeiro nesse mercado em desenvolvimento.A reunião contou com a participação de Sérgio Coelho, superintendente de Portos, Indústria Naval e Economia do Mar da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro e diretor da Coalizão Eólica Marinha (CEM Brasil). O especialista apresentou as etapas necessárias para a implantação e a regulamentação da indústria eólica em alto-mar, além das possibilidades de formação de uma nova cadeia produtiva no país.Na avaliação de Sérgio, o Brasil reúne condições para desenvolver um dos maiores mercados de energia eólica offshore do mundo, com o Rio de Janeiro em posição de destaque. A combinação de recursos naturais, estrutura portuária, experiência em atividades marítimas e centros de pesquisa coloca o estado entre os territórios com potencial para atrair novos empreendimentos.

Potencial de R$ 900 bilhões movimenta expectativas

Atualmente, o Brasil conta com 59 projetos de energia eólica offshore em fase de licenciamento pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Juntos, eles integram um cenário de grande potencial energético. A estimativa de geração em águas rasas, com profundidade de até 50 metros, chega a aproximadamente 700 gigawatts (GW).



Esse volume pode representar cerca de R$ 900 bilhões em movimentação na economia brasileira, além de abrir oportunidades em diferentes segmentos industriais. A cadeia produtiva envolve desde a fabricação de equipamentos e estruturas até serviços de engenharia, logística, operação, manutenção e desenvolvimento tecnológico.



No cenário estadual, o Rio de Janeiro possui sete projetos protocolados no Ibama, que somam 15 GW de potência instalada. Entre os diferenciais competitivos estão os recursos eólicos, a infraestrutura portuária, a batimetria favorável e a proximidade do segundo maior centro de carga do país. A experiência acumulada em aproximadamente cinco décadas de atividades offshore também representa uma vantagem para a entrada nesse novo mercado.



O estado reúne ainda universidades e centros de pesquisa de excelência, 636 quilômetros de litoral e aproximadamente 255 mil quilômetros quadrados de plataforma continental. Outro fator considerado estratégico é a estrutura já existente nos setores de petróleo e gás, indústria naval e logística, que pode ser aproveitada para apoiar a implantação dos novos empreendimentos.



Durante a reunião, Sérgio Coelho destacou a importância do Porto do Açu nesse cenário. “O Porto do Açu está próximo a uma das áreas de maior recurso eólico do Estado do Rio, e este é mais um fator de competitividade, porque barateia tanto a operação quanto a manutenção e a instalação. Além disso, o estado conta com diversos polos de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia e conhecimento para apoiar essa iniciativa”, afirmou.

Indústria regional pode ampliar participação

Outro ponto discutido foi o avanço do ambiente regulatório brasileiro para permitir o desenvolvimento da energia eólica offshore. Sérgio ressaltou que o país já percorreu etapas importantes de estudos, debates e regulamentação, mas ainda precisa avançar para viabilizar o início dos estudos necessários à implantação dos projetos.



“O país já estudou, debateu, legislou e regulamentou. O país já decidiu desenvolver a eólica offshore. Falta permitir que os estudos comecem. As decisões tomadas agora influenciarão quanto do investimento futuro será capturado pela indústria brasileira”, pontuou.



Responsável por conduzir o encontro, o coordenador da Comissão Empresarial da Firjan em Macaé, João Carlos, chamou a atenção para a necessidade de preparar o setor industrial para essa nova frente de negócios. Ele lembrou que a geração de energia eólica em terra, conhecida como onshore, já está estabelecida no país e defendeu o aproveitamento da experiência adquirida em outras atividades.



“O aprendizado e a estrutura estabelecida no mercado de petróleo devem ser aproveitados para impulsionar a energia eólica offshore”, afirmou.



Para o coordenador, a indústria do Norte Fluminense tem condições de participar desse processo desde as primeiras etapas, especialmente pela experiência acumulada em operações no mar e pela infraestrutura logística e portuária disponível na região.



“A experiência acumulada pela indústria regional em atividades offshore, aliada à infraestrutura logística e portuária disponível, nos coloca em uma posição estratégica. Precisamos preparar nossas empresas para atender às novas demandas e participar desde o início dessa cadeia de fornecimento”, destacou João Carlos.



A possível expansão do setor representa uma oportunidade de diversificação econômica para o Norte Fluminense, com perspectivas de novos investimentos, geração de empregos e desenvolvimento tecnológico. Empresários da região acompanham o avanço das discussões, de olho na possibilidade de ampliar a participação das empresas locais em uma cadeia produtiva que ainda está em formação no Brasil.



A reunião também apresentou a atuação da Coalizão Eólica Marinha (CEM Brasil), considerada a maior associação brasileira exclusivamente dedicada ao desenvolvimento da energia eólica offshore. A entidade funciona como uma plataforma de articulação entre os diferentes atores interessados no setor, com o objetivo de estimular investimentos, contribuir para a construção de um ambiente favorável aos empreendimentos e fortalecer a indústria nacional.





