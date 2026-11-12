Cadastro de carros segue aberto até 18 de novembro - Foto: Douglas Smmithy

Cadastro de carros segue aberto até 18 de novembroFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/11/2026 13:12





A mudança exige atenção principalmente de quem mora na região e depende do automóvel para os deslocamentos diários. A partir de uma hora antes de cada apresentação, somente os veículos previamente cadastrados poderão acessar a área submetida ao controle. A medida foi planejada para organizar o fluxo de trânsito em um período de maior movimentação na Lagoa de Imboassica, que receberá milhares de visitantes ao longo da programação natalina.



LEIA MAIS: Lagoa vira palco de magia e emociona público na estreia das Águas Dançantes em Macaé O acesso de veículos ao bairro Pecado, em Macaé, terá um novo sistema de controle durante as apresentações das Águas Dançantes, atração do Natal Magia 2026 . Uma barreira digital equipada com leitor de placas vai identificar os automóveis autorizados a entrar na área controlada. Para garantir a circulação durante os horários dos espetáculos, os moradores que utilizam carros precisam realizar o cadastramento até 18 de novembro. O atendimento acontece no antigo Terminal Lagoa, na entrada do bairro, de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h.A mudança exige atenção principalmente de quem mora na região e depende do automóvel para os deslocamentos diários. A partir de uma hora antes de cada apresentação, somente os veículos previamente cadastrados poderão acessar a área submetida ao controle. A medida foi planejada para organizar o fluxo de trânsito em um período de maior movimentação na Lagoa de Imboassica, que receberá milhares de visitantes ao longo da programação natalina.

Novo sistema digital fará leitura das placas dos veículos Foto: Douglas Smmithy

Cadastro antecipado será necessário para liberar a entrada

O credenciamento começou no dia 4 de novembro e termina no dia 18. Para realizar o procedimento, o morador deve comparecer ao antigo Terminal Lagoa com o comprovante de residência original e o documento do veículo que deseja cadastrar. A apresentação dos dois documentos é necessária para identificar o vínculo do solicitante com o bairro e registrar os dados do automóvel no sistema de controle.



A recomendação é não deixar o procedimento para os últimos dias. Depois do encerramento do prazo, os moradores que precisarem entrar na área controlada durante os horários das apresentações poderão enfrentar dificuldades caso seus veículos não estejam registrados. Por isso, a regularização antecipada é uma etapa importante para evitar transtornos quando a programação começar.



A operação reúne as secretarias municipais de Mobilidade Urbana, Gestão de Pessoas e Adjunta de Ciência, Tecnologia e Inovação. A tecnologia de leitura automática das placas será utilizada para reconhecer os veículos autorizados, tornando o controle de entrada mais ágil nos períodos de restrição.



Nem todos os veículos, porém, precisarão passar pelo cadastramento. Motocicletas utilizadas por moradores e veículos de entrega estão dispensados do credenciamento, conforme as regras divulgadas pelo município. A isenção busca considerar as necessidades de deslocamento e os serviços que continuam atendendo a população durante o evento.



A implantação do sistema também estabelece uma diferença entre o acesso dos residentes e o deslocamento do público que pretende assistir ao espetáculo. Enquanto os moradores precisam cadastrar os automóveis para entrar na área controlada durante o período de restrição, os visitantes terão alternativas de transporte e estacionamento fora do trecho de maior concentração de veículos.



Transporte expresso e vagas especiais integram operação

Para quem pretende acompanhar as apresentações, a orientação é priorizar o transporte coletivo. A Prefeitura disponibilizará uma linha de ônibus expresso com saída da Linha Verde em direção ao antigo Terminal Lagoa, no bairro Pecado, e retorno ao ponto de partida. Também haverá uma área de estacionamento na própria Linha Verde, permitindo que o público deixe o carro antes de seguir de ônibus até a região do espetáculo.



A estratégia busca reduzir a quantidade de automóveis nas proximidades da Lagoa de Imboassica, especialmente nos momentos que antecedem as apresentações. A concentração de veículos em uma área residencial pode aumentar a pressão sobre as vias de circulação. Por isso, a combinação entre controle de acesso, estacionamento e transporte expresso faz parte do planejamento para receber moradores e visitantes.



Outra medida anunciada contempla idosos e pessoas com deficiência que necessitem chegar de carro ao local. A administração municipal prevê disponibilizar um sistema de cadastramento on-line para esse público, com a oferta de 100 vagas por dia em estacionamento próximo à área das apresentações. O procedimento ainda será divulgado, portanto, os interessados deverão acompanhar as orientações oficiais para conhecer as regras e realizar a solicitação.



A programação das Águas Dançantes começa em 27 de novembro e segue até 3 de janeiro de 2027, na Lagoa de Imboassica. Estão previstas 27 apresentações, três delas inclusivas, com som adaptativo. Os espetáculos terão início às 21h, de segunda a sexta-feira, e às 20h, nos finais de semana.



Com duração média de 20 minutos, a atração reúne jatos de água sincronizados com músicas natalinas, projeções em painéis de LED, iluminação colorida, lasers e efeitos pirotécnicos. A proposta transforma a lagoa em cenário para uma experiência audiovisual que integra a programação de fim de ano do município.



A organização do trânsito, portanto, não envolve apenas a instalação de uma barreira digital. O planejamento também prevê o credenciamento dos veículos dos moradores, a oferta de transporte para os visitantes e condições específicas de estacionamento para pessoas que precisam de atendimento prioritário. Com a proximidade da abertura, a orientação é que cada público observe as regras correspondentes à sua necessidade de deslocamento e se organize com antecedência.