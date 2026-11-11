Solar dos Mellos, no Centro, também integra o circuito de exibições - Foto: Douglas Smmithy

Solar dos Mellos, no Centro, também integra o circuito de exibiçõesFoto: Douglas Smmithy

Publicado 11/11/2026 13:09 | Atualizado 11/11/2026 13:10

Uma programação que atravessa fronteiras, apresenta novos talentos e aproxima o público de diferentes realidades por meio das telas movimenta Macaé nesta semana. A primeira edição do Festival Internacional de Cinema de Macaé (MAFF) oferece aproximadamente 40 sessões gratuitas, com filmes brasileiros e estrangeiros, em uma iniciativa que ocupa universidades, equipamentos culturais e espaços de formação. A proposta é ampliar o acesso ao audiovisual, incentivar a produção independente e colocar em evidência diferentes expressões artísticas, sociais, ambientais e culturais.

Realizado durante a Semana da Indústria Audiovisual, o evento começou na segunda-feira e segue até domingo, com atividades destinadas a crianças, adolescentes, estudantes, realizadores e amantes da sétima arte. A programação inclui curtas e longas-metragens, animações, documentários, videoclipes, oficinas e encontros com profissionais do setor. Entre os espaços participantes estão o Solar dos Mellos, a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), a Cidade Universitária, com atividades na Universidade Federal Fluminense (UFF), na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e na Faculdade Municipal de Macaé Professor Miguel Ângelo da Silva Santos (FeMASS), além do Teatro Firjan Sesi e da Casa de Crioula.

Filmes e debates aproximam diferentes públicos

A diversidade de temas é uma das marcas da programação. As mostras paralelas foram organizadas para apresentar obras que dialogam com questões como preservação ambiental, memória, ancestralidade, identidade, diversidade, cultura periférica, direitos sociais e experiências femininas.

As primeiras sessões já levaram produções infantojuvenis e documentais ao público da Uenf. Entre os títulos exibidos estão A História de Ayana, Mytikah – O Livro dos Heróis, Carolina Maria de Jesus, Plano Secreto de Alie, Pedrinhas Miudinhas, O Acumulador de Memórias e Nina.

A programação também abriu espaço para discussões sobre meio ambiente e pertencimento, com filmes que exploram a relação das comunidades com seus territórios e as diferentes formas de expressão cultural. Na Cidade Universitária, a Sessão Especial Hip Hop apresentou os trabalhos Batalha e Mãos Rapper, na UFF. Já na UFRJ, houve a exibição de O Sangue que a Terra Guarda, além de uma oficina ministrada pelo videomaker Arthur Padilha.

O Solar dos Mellos, no Centro, também integra o circuito de exibições. O museu recebeu documentários na Mostra Docs – Música, Noite e Transgressão, com os títulos Chuva Ácida: Histórias do Crepúsculo de Cubatão, Sem Vergonha e Luis do Charme.

A participação do espaço cultural continua na quinta-feira, com duas sessões destinadas a públicos diferentes. Às 14h, a Mostra Infantojuvenil – Novas Descobertas apresenta Vovó Foi pro Céu, O Menino, O Recruta e o Sargento, Medo de Cachorro, Às Compras, Ato Final e Lá na Frente.

Mais tarde, às 18h30, será a vez da Mostra Queer – Desejo, Liberdade e Transgressão, que reúne A Miss, Comunhão e Quando Abandonamos a Humanidade, o que Resta de Nós?. A proposta é ampliar a presença de narrativas que abordam diferentes vivências, relações e identidades.

Mostras competitivas destacam talentos da região

Um dos momentos centrais do MAFF será a abertura oficial das Mostras Competitivas Brasil, Internacional e Macaba Doce, marcada para esta quarta-feira, às 19h, no Teatro Firjan Sesi. A cerimônia terá como destaque a exibição de Kasa Branca, longa-metragem dirigido por Luciano Vidigal, que também participará de uma conversa com o público.

A produção conta a história de Dé, um adolescente negro da Chatuba, em Mesquita, na Baixada Fluminense, que enfrenta, ao lado de dois amigos de infância, os desafios de cuidar da avó, Dona Almerinda, diagnosticada com Alzheimer em estágio avançado. O filme recebeu reconhecimento no Festival do Rio de 2024, com premiações em diferentes categorias.

As sessões competitivas continuam na sexta-feira e no sábado, com trabalhos selecionados para as categorias Brasil e Internacional. Um dos destaques é a Macaba Doce, mostra criada especialmente para valorizar cineastas e produtores de Macaé e cidades próximas.

A iniciativa abre espaço para que realizadores da região apresentem suas obras ao público e participem de um circuito de exibição que também recebe produções de outros estados e países. A proposta fortalece a circulação do cinema independente e amplia as oportunidades de visibilidade para quem desenvolve projetos audiovisuais fora dos grandes centros de produção.

Na sexta-feira, a programação também terá atividades na Cidade Universitária, com sessões dedicadas à memória, à música, ao pertencimento e ao horror. A agenda inclui ainda uma oficina com a cineasta Carol Haber, na UFRJ.

O encerramento está previsto para domingo, às 17h, na Casa de Crioula, no bairro Sol e Mar. O espaço recebe a Mostra de Videoclipes, com 26 obras selecionadas, seguida da festa de encerramento.

O festival é realizado pela Imbetiba Filmes e pela Produtora No Hype, com apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura. Além de oferecer acesso gratuito a diferentes produções, o projeto busca estimular a formação de público, fortalecer a economia criativa e ampliar a participação de Macaé no cenário audiovisual.

A programação completa, com horários, locais e orientações para participação nas sessões, pode ser consultada nos canais oficiais do Macaé Film Festival.