Iniciativa valoriza a identidade negra e incentiva mensagens de esperança para novas gerações - Foto: Ilustração/Magnific

Iniciativa valoriza a identidade negra e incentiva mensagens de esperança para novas geraçõesFoto: Ilustração/Magnific

Publicado 10/11/2026 12:59 | Atualizado 10/11/2026 13:00





Mais do que uma disputa de criatividade, a proposta abre espaço para uma reflexão necessária: qual frase pode fazer uma criança acreditar na própria capacidade, reconhecer sua identidade e compreender que também tem o direito de ocupar todos os espaços? A pergunta que conduz o concurso é direta e carrega um significado especial: “Se uma criança negra pudesse ouvir apenas uma frase sua sobre o futuro dela, o que você gostaria que ela nunca esquecesse?”.



A resposta pode vir em poucas palavras, mas a mensagem pretende alcançar muito mais. O objetivo é reunir declarações que transmitam confiança, orgulho, pertencimento e incentivo, mostrando que a cor da pele não representa limites para a inteligência, os talentos, as conquistas ou os sonhos de ninguém.



A infância é um período decisivo para a construção da identidade. É nessa fase que elogios, exemplos e referências ajudam a formar a maneira como cada criança percebe a si mesma e o mundo ao redor. Por isso, oferecer referências positivas à população negra desde cedo também representa uma forma de enfrentar o racismo e romper com estereótipos que, historicamente, tentaram restringir oportunidades.



A iniciativa chama a atenção para uma realidade que precisa avançar: crianças negras devem crescer cercadas de respeito, reconhecimento e possibilidades. Precisam enxergar pessoas com histórias semelhantes ocupando diferentes profissões, liderando projetos, produzindo conhecimento e realizando sonhos. Mais do que combater manifestações de preconceito, é fundamental construir ambientes nos quais elas se sintam representadas, respeitadas e capazes de conquistar o que desejam.



Toda criança merece crescer sabendo que seus sonhos são possíveis, que sua história tem valor e que nenhum preconceito deve determinar até onde ela pode chegar. Mas, para muitas crianças negras, ouvir palavras de incentivo também significa encontrar o reconhecimento que a sociedade nem sempre oferece. É com esse olhar de valorização, respeito e esperança que o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF) promove, em Macaé, o Concurso Cultural “Consciência Negra”, uma iniciativa que convida adultos a compartilharem mensagens capazes de fortalecer a autoestima e inspirar o futuro de crianças negras. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 22 de novembro.Mais do que uma disputa de criatividade, a proposta abre espaço para uma reflexão necessária: qual frase pode fazer uma criança acreditar na própria capacidade, reconhecer sua identidade e compreender que também tem o direito de ocupar todos os espaços? A pergunta que conduz o concurso é direta e carrega um significado especial: “Se uma criança negra pudesse ouvir apenas uma frase sua sobre o futuro dela, o que você gostaria que ela nunca esquecesse?”.A resposta pode vir em poucas palavras, mas a mensagem pretende alcançar muito mais. O objetivo é reunir declarações que transmitam confiança, orgulho, pertencimento e incentivo, mostrando que a cor da pele não representa limites para a inteligência, os talentos, as conquistas ou os sonhos de ninguém.A infância é um período decisivo para a construção da identidade. É nessa fase que elogios, exemplos e referências ajudam a formar a maneira como cada criança percebe a si mesma e o mundo ao redor. Por isso, oferecer referências positivas à população negra desde cedo também representa uma forma de enfrentar o racismo e romper com estereótipos que, historicamente, tentaram restringir oportunidades.A iniciativa chama a atenção para uma realidade que precisa avançar: crianças negras devem crescer cercadas de respeito, reconhecimento e possibilidades. Precisam enxergar pessoas com histórias semelhantes ocupando diferentes profissões, liderando projetos, produzindo conhecimento e realizando sonhos. Mais do que combater manifestações de preconceito, é fundamental construir ambientes nos quais elas se sintam representadas, respeitadas e capazes de conquistar o que desejam.

Palavras que acolhem, reconhecem e transformam

O concurso é aberto a qualquer pessoa com idade superior a 18 anos. Não é necessário pertencer à categoria petroleira, e a participação não tem custo. Para concorrer, basta preencher o formulário eletrônico disponibilizado pelo Sindipetro-NF e enviar uma frase de autoria própria.



Cada CPF poderá ser utilizado em apenas uma inscrição. As mensagens precisam ser individuais, originais e inéditas. Trabalhos copiados ou que caracterizem plágio não serão aceitos.



A organização também preparou premiações para reconhecer os participantes. O autor da frase escolhida em primeiro lugar ganhará um smartphone com valor de até R$ 1.500. Já os responsáveis pelas cinco melhores mensagens receberão um kit especial em comemoração aos 30 anos do Sindipetro-NF, além de certificado e troféu.



A avaliação será realizada por uma comissão formada pela Diretoria de Formação e Comunicação do sindicato. Os cinco trabalhos selecionados terão seus autores anunciados em 25 de novembro, durante o programa NF ao Vivo.



Embora a competição tenha premiações, o significado da iniciativa vai além dos reconhecimentos materiais. Cada participação representa uma oportunidade de contribuir para uma conversa importante, na qual o respeito às diferenças, a valorização da identidade e a igualdade de oportunidades ocupam o centro das atenções.



Consciência Negra também é construir novas possibilidades

A mobilização integra as atividades relacionadas ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data representa a resistência, a memória e a luta da população negra brasileira por liberdade, dignidade, direitos e igualdade. Também é um convite para que toda a sociedade reconheça a importância de combater o racismo e valorizar as contribuições negras para a formação do país.



Nesse contexto, olhar para as crianças significa também pensar no Brasil que está sendo construído. Uma sociedade verdadeiramente comprometida com a igualdade precisa garantir que meninas e meninos negros tenham acesso às mesmas oportunidades, sejam respeitados em suas diferenças e encontrem condições para desenvolver plenamente suas capacidades.



A representatividade tem papel fundamental nessa transformação. Quando uma criança se reconhece em histórias de sucesso, encontra referências positivas e recebe incentivo para acreditar em seu potencial, novas possibilidades passam a fazer parte de seu horizonte. Uma frase não resolve, sozinha, os desafios impostos pelo racismo, mas pode ajudar a fortalecer uma mensagem indispensável: ninguém deve ter seus sonhos reduzidos por causa da própria identidade.



Ao promover o concurso, o Sindipetro-NF associa a reflexão sobre a Consciência Negra à defesa dos direitos humanos, da diversidade e do enfrentamento a todas as formas de discriminação. A iniciativa reforça que a construção de um futuro mais justo depende também das atitudes cotidianas, das palavras escolhidas e do compromisso coletivo com o respeito.



Porque toda criança merece ouvir que é capaz, que sua história importa e que o futuro também lhe pertence. E, quando uma sociedade aprende a transmitir essa mensagem sem distinções, dá um passo importante para que as próximas gerações cresçam com mais confiança, dignidade e liberdade para realizar seus sonhos.