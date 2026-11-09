O pontapé inicial será no Aeroporto de Macaé, no dia 17 de novembro - Foto: Divulgação/João Barreto

O pontapé inicial será no Aeroporto de Macaé, no dia 17 de novembroFoto: Divulgação/João Barreto

Publicado 09/11/2026 14:32





Um dos principais atrativos será a estreia de uma Rodada de Parcerias voltada à apresentação de projetos em busca de patrocínios e investimentos. A agenda também contemplará assuntos que fazem parte da rotina de quem empreende, como mudanças na legislação tributária, emissão de documentos fiscais, ferramentas de inteligência artificial, financiamento empresarial e participação feminina no mercado. Para acompanhar as atividades, os interessados precisam realizar inscrição antecipada. A troca de experiências, o acesso a novos parceiros e a possibilidade de transformar boas ideias em negócios estarão no centro de uma programação que pretende movimentar diferentes setores da economia macaense. A quarta edição da Semana Macaé Empreendedora reunirá empresários, profissionais autônomos, estudantes e pessoas interessadas em abrir ou expandir uma empresa entre os dias 17 e 21 de novembro. Com atividades gratuitas em diferentes pontos do município, a iniciativa aposta em capacitação, inovação e aproximação com investidores para estimular a geração de renda e fortalecer os empreendimentos locais.Um dos principais atrativos será a estreia de uma Rodada de Parcerias voltada à apresentação de projetos em busca de patrocínios e investimentos. A agenda também contemplará assuntos que fazem parte da rotina de quem empreende, como mudanças na legislação tributária, emissão de documentos fiscais, ferramentas de inteligência artificial, financiamento empresarial e participação feminina no mercado. Para acompanhar as atividades, os interessados precisam realizar inscrição antecipada.

Rodada inédita pretende aproximar projetos de investidores

O pontapé inicial será no Aeroporto de Macaé, no dia 17 de novembro. A cerimônia de abertura está prevista para as 17h. Uma hora depois, o público terá acesso a informações sobre oportunidades relacionadas aos editais Petrobras Cultural, iniciativa voltada ao incentivo de projetos culturais.



Às 18h30, a programação apresentará uma novidade: a Rodada de Parcerias, destinada a iniciativas dos segmentos de Economia Criativa, Economia Azul e Economia do Esporte. A proposta é colocar idealizadores de projetos em contato com empresas e possíveis patrocinadores, criando oportunidades de cooperação e financiamento.



A iniciativa poderá interessar a quem desenvolve atividades culturais, esportivas e ligadas à utilização sustentável dos recursos aquáticos, entre outras propostas. A aproximação entre os responsáveis pelos projetos e potenciais apoiadores busca facilitar o diálogo e abrir caminhos para que ideias saiam do papel.



No dia 18, a Associação Comercial e Industrial de Macaé (Acim), no Calçadão da Rua Rui Barbosa, receberá atividades voltadas à gestão empresarial. Pela manhã, uma oficina prática abordará a emissão de Nota Fiscal Eletrônica, com orientações para quem ainda encontra dificuldades no cumprimento dessa obrigação.



À noite, o Painel Macaé Empreendedora reunirá empresários do município para compartilhar experiências, desafios e caminhos encontrados ao longo de suas trajetórias profissionais. A programação também terá um debate organizado pela Associação Macaense de Contabilistas (Amacon) e pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC), com discussões sobre os reflexos da Reforma Tributária e do possível fim da escala de trabalho 6x1 para as empresas.

Mulheres, jovens e inovação ganham espaço na programação

O terceiro dia terá atividades distribuídas por diferentes localidades. Em Córrego do Ouro, estudantes participarão do projeto Conexão Juventude nas Escolas, que levará discussões sobre planejamento de vida e empreendedorismo ao ambiente escolar. A proposta é aproximar os jovens do universo profissional e apresentar possibilidades de construção de projetos próprios.



No Shopping Plaza Macaé, a programação terá atenção especial às mulheres que empreendem ou desejam iniciar um negócio. A agenda contará com a Sessão de Negócios Sebrae Delas, apresentação do Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe) e um painel com representantes femininas de diferentes segmentos.



O Fampe merece atenção por funcionar como um mecanismo de garantia complementar para facilitar o acesso de pequenos negócios ao crédito. A iniciativa pode ajudar empreendedores que enfrentam dificuldades para oferecer garantias exigidas pelas instituições financeiras.



Ainda no dia 19, o Polo de Cultura Maguinho, em Glicério, receberá uma palestra do Sebrae sobre o uso da inteligência artificial nas atividades empresariais. A ferramenta vem ganhando espaço em processos de atendimento, organização, divulgação e planejamento, e o encontro pretende apresentar possibilidades de aplicação no cotidiano dos negócios. A programação também contará com uma apresentação cultural.



No dia seguinte, será a vez do Sana receber as atividades. No espaço CriaSana, os participantes terão orientações sobre organização financeira, alternativas de crédito e mudanças previstas na legislação tributária. O encontro também reunirá empreendedores da localidade em um painel de experiências, além de uma atração cultural.



A programação chegará à Praia de Imbetiba nos dias 20 e 21, com a Feira Multicultural Saberes e Sabores. Promovida pela Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Sempir), a iniciativa valoriza a produção cultural e os empreendimentos ligados à diversidade. No mesmo espaço, a Casa do Empreendedor manterá um plantão de atendimento para orientar quem precisa de informações e suporte para desenvolver suas atividades.



A quarta edição da Semana Macaé Empreendedora é realizada pela Prefeitura de Macaé em parceria com o Sebrae. A iniciativa conta ainda com a participação da Acim, Câmara de Dirigentes Lojistas de Macaé (CDL), Amacon, Zurich Airport Brasil, Aeroporto de Macaé, Macaé Convention & Visitors Bureau e Shopping Plaza Macaé.



A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia. A programação contempla diferentes perfis de público, desde quem está dando os primeiros passos no empreendedorismo até empresários que procuram ampliar contatos, atualizar conhecimentos e encontrar parceiros para novos projetos.





