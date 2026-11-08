Defesa Civil orienta moradores sobre prevenção e cuidados durante períodos de instabilidade - Foto: Divulgação/Ascom

Defesa Civil orienta moradores sobre prevenção e cuidados durante períodos de instabilidadeFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 08/11/2026 15:13 | Atualizado 08/11/2026 15:13

A recomendação para que os brasileiros mantenham em casa uma reserva de suprimentos capaz de atender às necessidades da família durante três dias provocou questionamentos em Macaé, no Norte Fluminense. A orientação da Defesa Civil Nacional , que ganhou grande repercussão nas redes sociais neste fim de semana, despertou preocupação entre moradores, principalmente pela coincidência com os avisos de chuva forte e ventos intensos emitidos para o município.

Para evitar interpretações equivocadas, o secretário executivo da Defesa Civil de Macaé, Joseferson de Jesus Florêncio, esclareceu que a iniciativa tem caráter preventivo e não representa uma previsão de desastre ou ameaça extraordinária para as próximas 72 horas.



A orientação é que cada residência esteja preparada para enfrentar eventuais interrupções no abastecimento de água, no fornecimento de energia elétrica ou nas condições de acesso a determinadas regiões. A reserva doméstica busca garantir condições básicas aos moradores enquanto os serviços são restabelecidos e as equipes de atendimento conseguem chegar às áreas afetadas. A recomendação não significa que uma situação desse tipo esteja prevista para acontecer na cidade.

Preparação começa dentro de casa

A repercussão da publicação levou moradores a relacionar a recomendação nacional ao cenário meteorológico registrado na região. Entretanto, são situações distintas. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), responsável pela Defesa Civil Nacional, esclareceu que a orientação não está associada a nenhum alerta nacional, ameaça específica ou previsão de interrupção generalizada dos serviços públicos.



Segundo o ministério, as recomendações de autoproteção fazem parte de um trabalho permanente de prevenção. Conteúdos semelhantes já haviam sido divulgados em 16 e 29 de março e em 3 de abril deste ano, o que reforça que a iniciativa não surgiu em resposta a algum acontecimento extraordinário.

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Na prática, a proposta é permitir que cada família tenha condições de enfrentar os primeiros momentos de uma emergência sem depender exclusivamente do socorro externo. Em ocorrências de maior proporção, estradas podem ficar bloqueadas, o acesso a determinados bairros pode ser prejudicado e serviços essenciais podem sofrer interrupções temporárias.



A lista de materiais recomendados reúne produtos de primeira necessidade. Entre eles estão água potável, alimentos não perecíveis, medicamentos de uso contínuo, cópias de receitas médicas e materiais básicos de primeiros socorros.



Também fazem parte da relação lanternas, pilhas, rádio portátil, carregadores de telefone celular e baterias externas. Documentos pessoais devem ficar protegidos contra a umidade, de preferência em embalagens impermeáveis. Produtos de higiene, roupas, calçados confortáveis e dinheiro em espécie também são recomendados.



A quantidade de suprimentos deve acompanhar o número de moradores. Para a água, a referência apresentada nas orientações nacionais é de dois litros por pessoa por dia, o equivalente a seis litros para um período de 72 horas. Os alimentos precisam ter boa durabilidade e dispensar condições especiais de armazenamento ou preparo, sempre que possível.



As famílias também devem considerar necessidades específicas. Crianças pequenas e bebês precisam de produtos adequados à idade, enquanto idosos e pessoas com deficiência podem necessitar de medicamentos, equipamentos e materiais indispensáveis à rotina.



Quem possui animais domésticos deve reservar água, ração e outros produtos necessários aos cuidados dos bichos. A mochila ou o conjunto de suprimentos precisa permanecer em local de fácil acesso, com verificações periódicas para substituir alimentos e medicamentos vencidos e conferir o funcionamento dos equipamentos.

Município mantém monitoramento das condições do tempo

Enquanto esclarecia a finalidade da recomendação nacional, Joseferson também chamou a atenção para uma situação que exige cuidados específicos: a previsão de instabilidade meteorológica em Macaé durante o fim de semana.



Por volta das 11h de sábado (7), a Defesa Civil municipal já havia comunicado a possibilidade de chuva moderada a forte, acompanhada de rajadas de vento superiores a 40 km/h. A previsão considerava a atuação de um sistema de baixa pressão próximo à costa, associado à passagem de uma frente fria.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os volumes poderiam alcançar entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora, com acumulados de até 50 milímetros por dia. O aviso meteorológico divulgado pelo município tinha validade das 15h de sábado até as 23h59 de domingo (8).

Prefeitura de Macaé



Com a possibilidade de agravamento das condições, a equipe municipal solicitou ao monitoramento estadual o envio de uma notificação pelo sistema Defesa Civil Alerta. A mensagem chegou diretamente aos celulares da população por volta das 17h40, com um aviso sobre a possibilidade de intensificação da chuva nos minutos e nas horas seguintes.



O sistema permite transmitir comunicados de emergência para aparelhos localizados nas áreas abrangidas pelo alerta. A ferramenta busca ampliar o alcance das orientações e permitir que os moradores adotem medidas de proteção com antecedência.



Entre os cuidados recomendados estão manter portas e janelas fechadas, evitar deixar objetos em locais que possam ser atingidos ou deslocados pelo vento e utilizar lanternas em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica. O uso de velas deve ser evitado pelo risco de incêndio.



Nas áreas externas, a orientação é não permanecer próximo a árvores, postes e estruturas metálicas durante tempestades. A população também deve evitar locais alagados, não atravessar ruas com correnteza e suspender atividades ao ar livre durante a ocorrência de raios e ventos fortes.



Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil de Macaé pelo telefone 199 ou pelo WhatsApp (22) 99103-4275.



A mensagem das autoridades é que prevenção e alerta meteorológico cumprem funções diferentes. Manter suprimentos básicos em casa é uma medida permanente de preparação, enquanto os avisos sobre chuva e ventania exigem atenção durante o período indicado pelas equipes de monitoramento.