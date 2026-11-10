Macaé alcançou a menor taxa de homicídios entre cidades fluminenses desse porte - Foto: Divulgação/32º BPM

Macaé alcançou a menor taxa de homicídios entre cidades fluminenses desse porteFoto: Divulgação/32º BPM

Publicado 10/11/2026 12:15





A diferença pode ser medida em números: na edição anterior, baseada em registros de 2024, Macaé apresentava taxa de 15 homicídios por 100 mil habitantes e ocupava o quinto lugar no estado. Agora, com índice de 8,2, ultrapassou Petrópolis e chegou à liderança. A redução representa uma queda de cerca de 45,3% na comparação entre os dois períodos analisados.



O dado ganha dimensão quando colocado ao lado de outros indicadores. A média nacional ficou em 21,5 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto o Estado do Rio de Janeiro registrou 26,5. Na capital fluminense, a taxa chegou a 25,4. Em Macaé, portanto, o índice corresponde a menos da metade da média brasileira e a aproximadamente um terço do registrado na capital.



Os números não significam que a violência tenha deixado de existir ou que todos os tipos de crime estejam em queda. O ranking utiliza especificamente a taxa de homicídios como parâmetro. Ainda assim, a redução da letalidade é um indicador relevante para avaliar o cenário e acompanhar os resultados das políticas de segurança.



A atuação do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), responsável também por Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus, está entre os fatores apontados pelo comando da unidade para explicar o trabalho operacional na região. A criminalidade continua sendo um desafio para as cidades fluminenses, mas os indicadores de mortes violentas apontam uma mudança expressiva em Macaé. O município reduziu em aproximadamente 45% a taxa de homicídios por 100 mil habitantes e assumiu a primeira colocação estadual entre as cidades com população superior a 100 mil pessoas. O resultado consta no Anuário 2026 de Cidades Mais Seguras do Brasil, elaborado pela MySide com dados do Ministério da Saúde e do IBGE. Na avaliação, Macaé registrou índice de 8,2, abaixo da média brasileira e muito distante da taxa estadual. Rio das Ostras também aparece entre os destaques, na sexta posição do levantamento fluminense.A diferença pode ser medida em números: na edição anterior, baseada em registros de 2024, Macaé apresentava taxa de 15 homicídios por 100 mil habitantes e ocupava o quinto lugar no estado. Agora, com índice de 8,2, ultrapassou Petrópolis e chegou à liderança. A redução representa uma queda de cerca de 45,3% na comparação entre os dois períodos analisados.O dado ganha dimensão quando colocado ao lado de outros indicadores. A média nacional ficou em 21,5 homicídios por 100 mil habitantes, enquanto o Estado do Rio de Janeiro registrou 26,5. Na capital fluminense, a taxa chegou a 25,4. Em Macaé, portanto, o índice corresponde a menos da metade da média brasileira e a aproximadamente um terço do registrado na capital.Os números não significam que a violência tenha deixado de existir ou que todos os tipos de crime estejam em queda. O ranking utiliza especificamente a taxa de homicídios como parâmetro. Ainda assim, a redução da letalidade é um indicador relevante para avaliar o cenário e acompanhar os resultados das políticas de segurança.A atuação do 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM), responsável também por Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã e Carapebus, está entre os fatores apontados pelo comando da unidade para explicar o trabalho operacional na região.

LEIA MAIS: Macaé lidera ranking de segurança no estado



Macaé alcançou a menor taxa de homicídios entre cidades fluminenses desse porte Foto: Divulgação/32º BPM

Estratégia policial mira tráfico, armas e crimes violentos

O tenente-coronel Márcio Ferreira Rodrigues, comandante do 32º BPM, afirma que o enfrentamento ao tráfico de drogas concentra parte importante do planejamento das equipes. Na avaliação do oficial, a disputa por pontos de venda e a atuação de grupos criminosos podem alimentar outros delitos, entre eles homicídios e crimes contra o patrimônio.



Ao detalhar os resultados das operações, Rodrigues informou que as apreensões de fuzis em Macaé, em 2026, já superavam o total contabilizado nos três anos anteriores somados. Em Rio das Ostras, o batalhão também ultrapassou a marca anual de apreensões de drogas. Segundo o comandante, o recorde anterior era de 627 ocorrências, mas o registro já passava de 1.060 na última semana considerada por ele.



“Porque o tráfico impacta diretamente nos outros crimes”, resumiu o comandante ao explicar a prioridade dada às ações contra esse tipo de atividade criminosa.



Os números apresentados pelo batalhão ajudam a dimensionar a intensidade das operações, mas precisam ser interpretados de acordo com a natureza de cada registro. Apreensões, ocorrências policiais e taxas de homicídio são indicadores diferentes e não devem ser somados como se medissem o mesmo fenômeno. O acompanhamento conjunto, entretanto, permite observar a atuação das forças de segurança e os resultados registrados em cada município.



Outro dado divulgado pela administração municipal, com base em informações do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ), aponta que a letalidade violenta em Macaé passou de 147 registros, em 2018, para 23, em 2025, uma redução de aproximadamente 84%. No mesmo balanço, os roubos totais caíram de 1.552 ocorrências, em 2016, para 135, em 2025. São séries históricas distintas da metodologia utilizada pelo anuário, mas que acrescentam informações ao panorama da segurança pública local.



Integração institucional amplia recursos de monitoramento

Para o comando do 32º BPM, a resposta à criminalidade depende também da cooperação entre diferentes esferas do poder público. Rodrigues destacou a articulação com as prefeituras dos seis municípios atendidos pela unidade, além da participação das Guardas Municipais e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).



A parceria, segundo o oficial, envolve ainda a Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. O objetivo é alinhar operações, compartilhar informações e ampliar a capacidade de resposta das instituições diante das ocorrências.



O comandante também atribuiu importância ao videomonitoramento e às ferramentas de reconhecimento facial. Na avaliação dele, as câmeras ajudam a direcionar o policiamento e oferecem recursos adicionais para identificar pessoas e situações de interesse das forças de segurança.



A tecnologia, no entanto, não substitui o trabalho policial nas ruas nem resolve isoladamente os problemas relacionados à violência. Seu resultado depende da integração com equipes, investigação, planejamento e resposta operacional. É nesse conjunto de medidas que o batalhão afirma concentrar sua estratégia.



O levantamento da MySide utiliza dados de mortalidade do Ministério da Saúde, organizados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), e informações populacionais do IBGE. A taxa por 100 mil habitantes permite comparar municípios de tamanhos diferentes, mas não representa um retrato completo da criminalidade. Para uma avaliação mais ampla, também é necessário observar roubos, furtos, violência contra mulheres, crimes patrimoniais, registros policiais e a sensação de segurança da população.



A liderança estadual coloca Macaé em posição de destaque no indicador de homicídios, mas também aumenta a responsabilidade de manter a trajetória de redução. Para quem vive na cidade, o resultado mais importante não está apenas na posição de um ranking: está na possibilidade de circular, trabalhar e voltar para casa com menos exposição à violência. A continuidade das ações e a transparência dos dados serão fundamentais para que os números se traduzam em segurança concreta no cotidiano.