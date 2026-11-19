Aeroporto macaense amplia sua estrutura e se prepara para receber voos regulares - Foto: Ilustração/Reliable Robotics

Aeroporto macaense amplia sua estrutura e se prepara para receber voos regularesFoto: Ilustração/Reliable Robotics

Publicado 19/11/2026 11:09

A ligação aérea entre Macaé e o principal centro de conexões do país está prestes a ser retomada, após três anos sem transporte comercial regular de passageiros. A partir de fevereiro de 2027, o município voltará a contar com voos para o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, em uma operação prevista para três dias por semana.

A novidade chega em um momento de forte movimentação da indústria petrolífera no Norte Fluminense e reforça a importância estratégica da cidade para o setor de energia. A retomada será possível após a ampliação da infraestrutura aeroportuária, que recebeu uma segunda pista e passou a ter condições de atender aeronaves comerciais de maior porte.



A reativação da rota representa uma mudança importante para a mobilidade regional, especialmente para empresários, profissionais da indústria de petróleo e gás e passageiros que precisam viajar para outros estados ou acessar conexões internacionais. Guarulhos funciona como um dos principais pontos de distribuição de voos do país, o que amplia as possibilidades de deslocamento de quem parte de Macaé.



A nova operação também recoloca o município no mapa da aviação comercial regular, em um período no qual a economia local mantém forte relação com os investimentos e as atividades de exploração e produção de petróleo na Bacia de Campos.



Nova pista amplia capacidade do aeroporto

A estrutura necessária para receber os voos comerciais foi viabilizada com a construção de uma segunda pista, que possui 1.410 metros de extensão. A obra ampliou a capacidade operacional do Aeroporto de Macaé e permitiu a certificação e homologação da estrutura pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).



Com a autorização, o terminal passou a reunir condições para receber modelos como o Embraer E195-E2, aeronave com capacidade para transportar 136 passageiros. O avião será utilizado na ligação com Guarulhos, oferecendo uma alternativa de deslocamento regular para moradores e profissionais que circulam pela região.



A administração do aeroporto está sob responsabilidade da Zurich Airport Brasil. Considerado o principal terminal offshore da América Latina, o equipamento desempenha uma função essencial para a indústria petrolífera, principalmente por sua proximidade com as operações marítimas da Bacia de Campos.



Mesmo sem rotas comerciais regulares, o aeroporto mantém uma intensa movimentação de aeronaves destinadas ao transporte de trabalhadores e suprimentos para as plataformas. A dimensão dessa atividade ficou evidente em um dos maiores registros operacionais do terminal: em um único dia de 2026, foram contabilizados 132 pousos e decolagens, além da circulação de 1.275 passageiros.



O resultado demonstra que a estrutura aeroportuária já possui uma demanda expressiva relacionada ao setor offshore. A chegada dos voos comerciais acrescentará uma nova modalidade de atendimento a essa operação, ampliando a utilização do terminal e as alternativas de transporte disponíveis na região.





Petróleo impulsiona importância econômica de Macaé

A retomada da aviação comercial ocorre em um cenário no qual Macaé ocupa posição de destaque na cadeia produtiva de petróleo e gás. O município concentra operações estratégicas da Petrobras no Norte Fluminense e mantém uma relação direta com as atividades de exploração e produção na Bacia de Campos.



Segundo os dados apresentados sobre o setor, a cadeia produtiva diretamente ligada a essas atividades reúne aproximadamente 60 mil trabalhadores em empregos diretos e outros 50 mil em postos indiretos. A dimensão desse mercado ajuda a explicar a importância da infraestrutura logística para o funcionamento das empresas e a circulação de profissionais.



As perspectivas também envolvem novos aportes financeiros. A Petrobras projeta investimentos de aproximadamente R$ 130 bilhões para modernizar as operações e ampliar a capacidade de extração energética na Bacia de Campos. O volume previsto reforça a relevância da região para a indústria nacional e mantém Macaé em posição estratégica nesse cenário.



O prefeito Welberth Rezende avalia que a movimentação registrada no aeroporto acompanha o desenvolvimento econômico do município. O terminal, além de atender às necessidades da indústria petrolífera, representa uma estrutura importante para a logística regional e para a conexão com outros mercados.



Com a retomada prevista para fevereiro de 2027, a expectativa é ampliar as possibilidades de deslocamento e facilitar o acesso de passageiros a diferentes destinos por meio das conexões disponíveis em Guarulhos. A ligação também poderá favorecer viagens relacionadas a negócios, atividades profissionais e compromissos pessoais.



Depois de três anos sem voos comerciais regulares, Macaé se prepara para uma nova etapa na utilização de seu aeroporto. A combinação entre infraestrutura ampliada, atividade offshore e perspectivas de investimentos na indústria energética coloca a conectividade aérea novamente entre os assuntos importantes para o desenvolvimento econômico do município.