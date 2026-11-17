A Praça foi inaugurada no última dia 12 de outubro, Dia das Crianças - Foto: Divulgação/Ascom

A Praça foi inaugurada no última dia 12 de outubro, Dia das CriançasFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 17/11/2026 09:58

Um espaço criado para reunir famílias, oferecer lazer às crianças e incentivar a prática esportiva voltou a enfrentar problemas de conservação em Macaé. O Parque Municipal Joventino de Souza, conhecido como Parque da Ajuda, foi novamente alvo de depredação , pouco mais de um mês após sua inauguração.





LEIA MAIS: Desta vez, um dos balanços do playground foi derrubado, provocando novos prejuízos à estrutura. Diante da repetição dos episódios, o prefeito Welberth Rezende esteve no local, onde acompanhou os reparos e publicou um vídeo nas redes sociais para cobrar maior conscientização dos moradores. O município também prevê instalar câmeras de monitoramento como medida para reforçar a segurança do equipamento público.LEIA MAIS: Macaé tira do papel sonho de 30 anos com novo parque

Novo episódio reacende preocupação com patrimônio público

O caso chama a atenção pela proximidade entre a entrega do espaço à população e os danos registrados. Inaugurado recentemente, no Dia das Crianças, o parque já havia enfrentado um primeiro episódio de depredação. Poucos dias depois da abertura, cabos responsáveis pelo sistema de iluminação foram furtados, comprometendo as condições de uso do espaço durante a noite.



Na ocasião, o caso mobilizou forças de segurança. Pessoas suspeitas de envolvimento no furto foram localizadas e conduzidas à delegacia, conforme informações divulgadas durante a apuração policial. O episódio também provocou manifestações de indignação diante dos prejuízos causados a uma estrutura recém-entregue à comunidade.



Agora, a derrubada de um dos balanços representa um novo desafio para a conservação do parque. O prefeito esteve novamente no equipamento público e demonstrou insatisfação com a repetição dos problemas. No pronunciamento, lembrou que a construção do espaço envolveu investimentos e planejamento para oferecer alternativas de lazer e esporte aos moradores.



Welberth também destacou a estrutura disponibilizada à população, que reúne paisagismo, playground e uma pista de skate profissional considerada por ele uma das melhores da região.



Ao comentar a situação, o prefeito recordou o furto da fiação elétrica e explicou que a administração precisou retornar ao local para recuperar os equipamentos danificados.



O episódio levanta uma discussão que vai além dos custos de manutenção. Quando um espaço público sofre depredação, os prejuízos atingem diretamente os moradores que dependem daquela estrutura para atividades de lazer, convivência e prática esportiva. Crianças, famílias e frequentadores acabam sentindo os efeitos de danos que poderiam ser evitados com a preservação coletiva.

Welberth anuncia câmeras e pede colaboração dos moradores

Durante a gravação, o prefeito fez um apelo para que a população compreenda que a conservação de praças e parques não deve ficar exclusivamente sob responsabilidade do poder público. Segundo ele, o fato de os equipamentos pertencerem à coletividade exige participação dos próprios moradores na proteção desses espaços.



Welberth confirmou que serão instaladas câmeras de segurança no parque, mas ponderou que a fiscalização, sozinha, não resolve o problema. Para ele, é necessário que as pessoas desenvolvam uma postura de respeito ao patrimônio que pertence a todos.



O prefeito também comentou a dificuldade de manter equipes de vigilância em cada equipamento público do município. Segundo ele, a estrutura necessária para disponibilizar um guarda em todas as praças exigiria uma ampliação significativa do efetivo da Guarda Municipal.



Outro ponto destacado foi a diferença entre o tempo necessário para recuperar estruturas danificadas e a rapidez com que novos atos de depredação podem acontecer. Welberth demonstrou preocupação com a repetição das ocorrências e afirmou que a administração precisa voltar ao mesmo espaço para realizar reparos que poderiam ser evitados.



A situação também coloca em evidência a importância da participação comunitária na preservação dos equipamentos urbanos. Parques e praças são espaços compartilhados, destinados ao convívio entre diferentes gerações e ao acesso gratuito ao lazer. Quando brinquedos são danificados ou estruturas deixam de funcionar, toda a comunidade perde uma oportunidade de utilização daquele ambiente.



A expectativa é que a instalação do monitoramento contribua para inibir novas ocorrências e auxiliar na identificação de possíveis responsáveis. Ainda assim, a mensagem deixada pelo prefeito vai além da adoção de medidas de segurança: a conservação dos espaços públicos depende também da conscientização de quem utiliza esses equipamentos diariamente.



O Parque Municipal Joventino de Souza, na Ajuda de Cima, foi criado justamente para ampliar as opções de convivência, esporte e lazer na região. Preservar sua estrutura significa garantir que crianças, jovens e famílias continuem aproveitando um espaço construído para atender à comunidade.





