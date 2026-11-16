Primeiro encontro será no Aeroporto de Macaé, onde a abertura oficial está prevista para as 17h - Foto: Ilustração/Zurich Airport

Primeiro encontro será no Aeroporto de Macaé, onde a abertura oficial está prevista para as 17hFoto: Ilustração/Zurich Airport

Publicado 16/11/2026 10:22





Um dos principais atrativos desta edição será uma rodada inédita de parcerias para projetos ligados à Economia Criativa, à Economia Azul e ao setor esportivo. A iniciativa pretende colocar idealizadores em contato direto com empresas e potenciais patrocinadores, criando oportunidades para viabilizar propostas e ampliar projetos. A agenda também inclui orientações sobre crédito, mudanças na legislação tributária, emissão de documentos fiscais, inteligência artificial e participação feminina no mercado empresarial.



LEIA MAIS: Encontrar parceiros, conquistar investimentos e descobrir caminhos para expandir uma atividade comercial estarão entre as oportunidades oferecidas pela quarta edição da Semana Macaé Empreendedora , que começa nesta terça-feira (17). Com atividades gratuitas até sábado (21), a iniciativa vai ocupar diferentes espaços do município e reunir empresários, profissionais autônomos, representantes de instituições e pessoas interessadas em iniciar o próprio negócio. A proposta é aproximar quem empreende de possíveis investidores, ampliar o acesso à capacitação e estimular a geração de renda.Um dos principais atrativos desta edição será uma rodada inédita de parcerias para projetos ligados à Economia Criativa, à Economia Azul e ao setor esportivo. A iniciativa pretende colocar idealizadores em contato direto com empresas e potenciais patrocinadores, criando oportunidades para viabilizar propostas e ampliar projetos. A agenda também inclui orientações sobre crédito, mudanças na legislação tributária, emissão de documentos fiscais, inteligência artificial e participação feminina no mercado empresarial.LEIA MAIS: Macaenses são certificados em Empreendedorismo em Mídias Digitais

Rodada de parcerias estreia com foco em investimentos



O primeiro encontro será no Aeroporto de Macaé, onde a abertura oficial está prevista para as 17h. Às 18h, a programação terá uma apresentação sobre oportunidades relacionadas aos editais Petrobras Cultural. Logo depois, às 18h30, começa a Rodada de Parcerias, novidade que busca aproximar responsáveis por projetos de possíveis apoiadores financeiros.



A proposta contempla iniciativas de diferentes segmentos. Na Economia Criativa, a intenção é abrir espaço para projetos culturais e atividades que movimentam a produção artística. Na Economia Azul, o foco envolve oportunidades relacionadas ao ambiente e às atividades ligadas aos recursos aquáticos. Já no setor esportivo, a aproximação poderá favorecer iniciativas que procuram patrocínio e apoio para ampliar sua atuação.



A programação continua na quarta-feira (18), na Associação Comercial e Industrial de Macaé (Acim), localizada no Calçadão da Rua Rui Barbosa. Pela manhã, uma oficina prática abordará a emissão de notas fiscais, com esclarecimentos sobre a Nota Fiscal Eletrônica. A atividade atende especialmente empreendedores que precisam lidar com obrigações fiscais e procuram mais segurança na rotina administrativa.



À noite, o Painel Macaé Empreendedora reunirá empresários locais para compartilhar experiências profissionais, desafios e aprendizados acumulados na condução dos negócios. A troca de vivências pretende aproximar diferentes perfis de empreendedores e apresentar situações reais do mercado.



Outro assunto que estará em discussão é o impacto das mudanças na legislação tributária. A Associação Macaense de Contabilistas (Amacon) e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) participarão de um painel sobre a Reforma Tributária e os possíveis reflexos do fim da escala de trabalho 6x1 nas empresas. São temas que despertam interesse entre comerciantes, prestadores de serviços e empregadores, principalmente pelas consequências que podem trazer para os custos e a organização das atividades.

Mulheres, jovens e distritos também entram na programação



Na quinta-feira (19), a agenda será distribuída por diferentes localidades. Em Córrego do Ouro, estudantes participarão do projeto Conexão Juventude nas Escolas, com atividades voltadas ao projeto de vida e ao empreendedorismo. A proposta é apresentar aos jovens possibilidades de planejamento profissional e estimular o desenvolvimento de iniciativas próprias.



No Shopping Plaza Macaé, o destaque será o empreendedorismo feminino. O espaço receberá a Sessão de Negócios Sebrae Delas, encontro destinado à apresentação de empresas, troca de experiências e formação de contatos comerciais entre mulheres. A programação também prevê informações sobre o Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe), mecanismo que pode auxiliar pequenos negócios na busca por crédito, além de um painel com representantes femininas de diferentes áreas.



Ainda na quinta-feira, o Polo de Cultura Maguinho, em Glicério, receberá uma palestra do Sebrae sobre inteligência artificial aplicada aos negócios. O encontro pretende apresentar possibilidades de utilização da tecnologia em atividades empresariais, como organização, planejamento e atendimento. Uma apresentação cultural também fará parte da programação.



Na sexta-feira (20), as atividades chegam ao Sana. No espaço CriaSana, os participantes terão acesso a orientações sobre organização financeira, alternativas de crédito e Reforma Tributária. O encontro também contará com um painel de empreendedores da localidade, que poderão compartilhar experiências e apresentar os desafios enfrentados no desenvolvimento de suas atividades, além de uma atração cultural.



A Praia de Imbetiba será outro ponto de movimentação durante a semana. Nos dias 20 e 21, o local receberá a Feira Multicultural Saberes e Sabores, promovida pela Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Sempir). A iniciativa valoriza a diversidade cultural e os empreendimentos ligados à produção e à identidade de diferentes grupos. No mesmo espaço, a Casa do Empreendedor manterá um plantão de atendimento para orientar pessoas interessadas em desenvolver ou fortalecer suas atividades econômicas.



A quarta edição da Semana Macaé Empreendedora é uma realização da Prefeitura de Macaé em parceria com o Sebrae. O evento conta com o apoio da Associação Comercial e Industrial de Macaé (Acim), da Câmara de Dirigentes Lojistas de Macaé (CDL), da Associação Macaense de Contabilistas (Amacon), da Zurich Airport Brasil, do Aeroporto de Macaé, do Macaé Convention & Visitors Bureau e do Shopping Plaza Macaé.



A participação nas atividades é gratuita, mas exige inscrição antecipada. Os interessados podem escolher os encontros de acordo com o segmento de atuação ou o estágio em que se encontra o empreendimento. Os formulários estão disponíveis para palestras, painéis e oficinas, Rodada de Parcerias e Sessão de Negócios Sebrae Delas. A programação completa também pode ser consultada no portal oficial do município.



Mais do que uma sequência de palestras, a iniciativa busca criar oportunidades de contato entre quem já atua no mercado e quem pretende começar. A expectativa é que os encontros favoreçam novas parcerias, ampliem o acesso à informação e ajudem a transformar projetos em oportunidades de trabalho e renda.





