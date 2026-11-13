Prefeitura de Macaé conquista reconhecimento pela transparência públicaFoto: Douglas Smmithy
A avaliação considerou mais de 10 mil portais eletrônicos de órgãos e instituições governamentais de todo o país. O levantamento verifica se informações de interesse coletivo estão disponíveis de maneira clara, organizada e acessível, permitindo que a população acompanhe a arrecadação e a aplicação dos recursos públicos, além de fiscalizar contratos, licitações e obras.
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Evolução dos indicadores coloca município em destaque
Outro fator determinante para a certificação foi o cumprimento integral dos critérios considerados essenciais. O município alcançou 100% de atendimento nessas exigências, condição necessária para receber o reconhecimento na categoria Prata.
Entre os aspectos avaliados, Macaé obteve pontuação máxima nos indicadores de informações prioritárias e institucionais, despesas, recursos humanos, diárias, convênios e transferências, ouvidoria e acessibilidade.
A análise também abrangeu áreas como saúde, educação, assistência social, receitas públicas, licitações, contratos, obras, planejamento governamental, prestação de contas, governo digital, proteção de dados e Serviço de Informação ao Cidadão.
Na prática, os critérios permitem verificar se qualquer morador consegue encontrar informações sobre a execução de uma obra, identificar quanto foi investido em determinada intervenção, consultar despesas e acompanhar contratos firmados pela administração pública.
O Programa Nacional de Transparência Pública busca justamente fortalecer esse acesso e estimular uma cultura de prestação de contas nas instituições brasileiras. A iniciativa utiliza parâmetros técnicos para avaliar a divulgação de dados e identificar pontos que precisam de aperfeiçoamento nos portais oficiais.
O resultado também coloca em evidência a importância da organização interna dos setores responsáveis pela alimentação e atualização das informações. Para que os dados estejam disponíveis ao público, diferentes áreas da administração precisam atuar de forma integrada, com procedimentos que garantam clareza, atualização e facilidade de consulta.
Transparência e participação popular na gestão
“Esta conquista representa muito para o município. A transparência é um compromisso com a sociedade e uma ferramenta indispensável para uma gestão responsável. Esse resultado demonstra a importância de manter as informações públicas disponíveis, ampliar os mecanismos de controle e garantir que o cidadão possa acompanhar como os recursos são aplicados. É um trabalho contínuo, que exige integração entre os setores e aperfeiçoamento permanente dos procedimentos”, destacou.
A Ouvidoria Geral também tem participação nesse processo, especialmente na aproximação entre a população e os serviços públicos. Integrante da equipe, Denize Neto ressalta que a transparência não se limita à publicação de números e documentos, mas envolve o direito de cada cidadão buscar esclarecimentos, apresentar manifestações e acompanhar as respostas do poder público.
“A conquista do selo é o resultado de um trabalho importante. A Ouvidoria é um canal de diálogo entre a população e a administração municipal. Quando as informações são divulgadas de maneira clara e acessível, o cidadão consegue exercer melhor seus direitos, acompanhar os serviços e participar da gestão pública. Transparência significa respeito ao cidadão e fortalecimento da confiança na administração”, afirmou.
Na avaliação do ouvidor técnico Alex Xavier, a qualidade da informação disponibilizada também precisa ser considerada. Para ele, não basta publicar documentos: é necessário garantir que os conteúdos estejam organizados e possam ser compreendidos pela população.
“A conquista do selo é fruto da união de forças. A disponibilização de informações deve permitir que qualquer pessoa compreenda os dados e consiga acompanhar a atuação do poder público. Não basta publicar: é necessário garantir acesso, clareza, atualização e organização das informações”, pontuou.
Acesso aos dados e entrega da certificação
Os moradores podem conferir os dados diretamente no Portal da Transparência de Macaé, que reúne informações sobre receitas, despesas, contratos, licitações e outras atividades da gestão pública.
A entrega oficial do Selo Prata está prevista para a próxima semana, em solenidade promovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ).
O reconhecimento marca uma evolução nos indicadores apresentados pelo município, mas também reforça o desafio de manter os dados públicos atualizados e ampliar continuamente as condições de acesso da sociedade às informações governamentais.
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