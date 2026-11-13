Plataforma Ela Protegida facilitará denúncias e o acesso das mulheres aos serviços de acolhimento e proteção em Macaé - Foto: Douglas Smmithy

Plataforma Ela Protegida facilitará denúncias e o acesso das mulheres aos serviços de acolhimento e proteção em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 13/11/2026 12:58





Desenvolvida para aproximar a população dos órgãos responsáveis pelo atendimento, a ferramenta poderá ser utilizada por celulares e computadores. A proposta é reunir, em um único ambiente, informações sobre os serviços disponíveis, além de oferecer recursos para identificar situações de risco e facilitar o encaminhamento de mulheres que precisam de assistência psicológica, social e jurídica.



LEIA MAIS: A busca por ajuda em situações de violência contra a mulher ganhará um novo canal digital em Macaé. A partir de 23 de novembro, segunda-feira, estará disponível a plataforma Ela Protegida, um sistema gratuito e sigiloso que permitirá registrar denúncias, receber orientações e localizar os serviços da rede municipal de atendimento. A iniciativa pretende facilitar o acesso das vítimas e de pessoas que conheçam casos de violência aos mecanismos de acolhimento e proteção.Desenvolvida para aproximar a população dos órgãos responsáveis pelo atendimento, a ferramenta poderá ser utilizada por celulares e computadores. A proposta é reunir, em um único ambiente, informações sobre os serviços disponíveis, além de oferecer recursos para identificar situações de risco e facilitar o encaminhamento de mulheres que precisam de assistência psicológica, social e jurídica.LEIA MAIS: Macaé aprova alerta contra assédio em bares e restaurantes

Tecnologia aproxima vítimas da rede de proteção

A implantação da Ela Protegida foi viabilizada por meio de uma contratação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, que também ficará responsável pela articulação entre a plataforma e os equipamentos públicos que integram a rede de enfrentamento à violência.



Entre os serviços contemplados estão o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), o Espaço Mulher Cidadã Erosita França Leclerc, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Coordenadoria de Patrulha Maria da Penha e a 123ª Delegacia de Polícia Civil.



Uma das propostas do sistema é reduzir as dificuldades enfrentadas por mulheres que não sabem onde procurar ajuda ou têm receio de denunciar situações de violência. Com informações concentradas em um único espaço, a expectativa é facilitar a identificação dos canais adequados e tornar mais acessível o contato com os profissionais responsáveis pelo atendimento.



A ferramenta permitirá o registro discreto de denúncias relacionadas à violência doméstica e extrafamiliar. Isso significa que o sistema também poderá receber relatos de episódios ocorridos fora do ambiente familiar, como situações de agressão, assédio ou outras formas de violência no trabalho e no transporte público.



Outro recurso previsto é a avaliação automatizada de risco, que poderá auxiliar na identificação de situações que exigem atenção. O sistema também contará com um canal de orientação e integração com os serviços municipais, para facilitar o acesso das usuárias aos atendimentos disponíveis.



A plataforma terá recursos de acessibilidade destinados às pessoas com deficiência e poderá ser utilizada em diferentes dispositivos eletrônicos. O acesso será totalmente gratuito, sem cobrança para as mulheres que precisarem utilizar o serviço.

Divulgação pretende ampliar alcance da iniciativa

A secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende, destaca que tornar a ferramenta conhecida pela população será uma etapa importante para garantir que mais mulheres tenham acesso às informações e saibam onde buscar apoio.



Para a gestora, a tecnologia pode contribuir para aproximar as vítimas dos serviços públicos e fortalecer a integração entre os órgãos que atuam no enfrentamento à violência. A intenção é fazer com que a plataforma funcione como uma porta de entrada para a rede de atendimento, com informações organizadas e caminhos mais simples para solicitar orientação.



“Informação, acolhimento e acesso aos serviços são fundamentais para romper o ciclo da violência”, salientou Quelen.



A estratégia de divulgação também contará com a participação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. A parceria prevê a utilização de espaços ligados ao setor para apresentar a plataforma e orientar a população sobre as possibilidades de acesso. A iniciativa busca alcançar especialmente pessoas que utilizam o transporte público e ampliar a circulação de informações sobre os canais de proteção.



A nova ferramenta chega em um momento de ampliação das ações municipais voltadas à segurança e à assistência às mulheres. Macaé também prepara um sistema de monitoramento eletrônico georreferenciado para reforçar a fiscalização das medidas protetivas de urgência, com previsão de dispositivos para agressores e vítimas.



As iniciativas têm propostas distintas, mas integram o conjunto de medidas voltadas à prevenção da violência, ao acompanhamento de situações de risco e ao fortalecimento da rede de proteção.



A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres reforça que o atendimento não se restringe às vítimas. Pessoas que presenciem agressões ou tenham conhecimento de situações de violência também podem procurar os serviços municipais para receber orientação e contribuir para que os casos cheguem aos órgãos responsáveis.



Com o lançamento previsto para 23 de novembro, a Ela Protegida pretende ampliar os caminhos de acesso à informação e ao acolhimento. A expectativa é que a tecnologia facilite a procura por ajuda e aproxime ainda mais as mulheres dos serviços disponíveis no município.



