Polícia recolhe drogas e rádios durante incursões em comunidades - Foto: Divulgação/Polícia Militar

Polícia recolhe drogas e rádios durante incursões em comunidadesFoto: Divulgação/Polícia Militar

Publicado 12/11/2026 15:19





Além do cumprimento do mandado de prisão, outros três suspeitos acabaram detidos por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes. Durante as abordagens, os policiais encontraram drogas e rádios transmissores em posse de dois homens. Em outra ocorrência, um terceiro foi flagrado com material entorpecente.



A operação concentrou esforços em dois pontos da cidade apontados como áreas de interesse para o trabalho de segurança pública. As equipes atuaram de forma simultânea, com o objetivo de localizar pessoas procuradas, identificar suspeitos e retirar de circulação materiais associados à atividade criminosa. Quatro homens foram presos durante a segunda fase da Operação Checklist, realizada pelo 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) na manhã desta quinta-feira (12), nas comunidades Nova Holanda e Malvinas, em Macaé. A ofensiva mobilizou nove equipes policiais em incursões, abordagens e diligências para cumprir mandados judiciais, combater o tráfico de drogas e localizar materiais utilizados em atividades criminosas. Entre os detidos, um homem de 30 anos era procurado pela Justiça por tráfico de drogas e associação para o tráfico.Além do cumprimento do mandado de prisão, outros três suspeitos acabaram detidos por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes. Durante as abordagens, os policiais encontraram drogas e rádios transmissores em posse de dois homens. Em outra ocorrência, um terceiro foi flagrado com material entorpecente.A operação concentrou esforços em dois pontos da cidade apontados como áreas de interesse para o trabalho de segurança pública. As equipes atuaram de forma simultânea, com o objetivo de localizar pessoas procuradas, identificar suspeitos e retirar de circulação materiais associados à atividade criminosa.



Mandado judicial e flagrantes marcam ação policial

Na comunidade Malvinas, os policiais localizaram um homem de 30 anos que possuía um mandado de prisão em aberto. A ordem judicial estava relacionada aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após a identificação, ele foi preso e ficou à disposição da Justiça.



As demais prisões ocorreram durante as incursões realizadas nas duas comunidades. Em uma das abordagens, dois homens foram encontrados com rádios transmissores e drogas. O equipamento é frequentemente utilizado por integrantes de grupos criminosos para acompanhar a movimentação policial e transmitir informações entre diferentes pontos de atuação.



Em outra diligência, um terceiro suspeito foi abordado com entorpecentes. A situação também terminou em prisão por tráfico de drogas, conforme o balanço divulgado pelo batalhão.



Ao todo, a segunda etapa da operação terminou com quatro homens presos, sendo um por cumprimento de mandado judicial e três por suspeita de tráfico. Os policiais também apreenderam rádios transmissores e material entorpecente.



A atuação das equipes envolveu incursões em áreas das comunidades, abordagens a suspeitos e verificações de informações levantadas para orientar o trabalho operacional. A mobilização de nove equipes permitiu distribuir os policiais em diferentes pontos e ampliar o alcance das diligências.

Operação mobilizou equipes do 32º BPM e resultou em prisões e apreensões Foto: Divulgação/Polícia Militar

32º BPM mantém ações contra o tráfico em Macaé

A Operação Checklist faz parte das estratégias do 32º BPM para localizar pessoas com pendências judiciais, combater o comércio de drogas e enfrentar a atuação de grupos criminosos em Macaé.



A segunda fase teve como foco as comunidades Nova Holanda e Malvinas, onde os policiais concentraram as buscas e abordagens. Entre os objetivos previstos também estavam a apreensão de armas e a recuperação de veículos que pudessem estar sendo utilizados em atividades ilegais.



Embora o balanço divulgado destaque as quatro prisões, os rádios transmissores e os entorpecentes apreendidos, não houve registro de armas ou veículos recuperados entre os resultados apresentados pela corporação.



A presença das equipes nas comunidades integra o trabalho ostensivo da Polícia Militar, que busca identificar suspeitos, cumprir determinações judiciais e reduzir a circulação de materiais ligados ao tráfico de drogas.



Com o encerramento das diligências, a segunda fase da operação foi concluída nas duas localidades. Os quatro homens presos foram encaminhados para os procedimentos legais, enquanto o material apreendido ficou sob responsabilidade das autoridades competentes.



A ação reforça a atuação do batalhão no enfrentamento à criminalidade em Macaé, especialmente em áreas que recebem operações direcionadas ao cumprimento de mandados e à repressão do tráfico. Para os moradores, o resultado também representa a retirada de suspeitos e materiais ilícitos de circulação, dentro das medidas adotadas pelas forças de segurança para ampliar a proteção nas comunidades.



A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa dos presos. A matéria segue em atualização.

