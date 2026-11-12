Polícia recolhe drogas e rádios durante incursões em comunidadesFoto: Divulgação/Polícia Militar

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Douglas Smmithy
Quatro homens foram presos durante a segunda fase da Operação Checklist, realizada pelo 32º Batalhão de Polícia Militar (32º BPM) na manhã desta quinta-feira (12), nas comunidades Nova Holanda e Malvinas, em Macaé. A ofensiva mobilizou nove equipes policiais em incursões, abordagens e diligências para cumprir mandados judiciais, combater o tráfico de drogas e localizar materiais utilizados em atividades criminosas. Entre os detidos, um homem de 30 anos era procurado pela Justiça por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Além do cumprimento do mandado de prisão, outros três suspeitos acabaram detidos por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes. Durante as abordagens, os policiais encontraram drogas e rádios transmissores em posse de dois homens. Em outra ocorrência, um terceiro foi flagrado com material entorpecente.

A operação concentrou esforços em dois pontos da cidade apontados como áreas de interesse para o trabalho de segurança pública. As equipes atuaram de forma simultânea, com o objetivo de localizar pessoas procuradas, identificar suspeitos e retirar de circulação materiais associados à atividade criminosa.
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Mandado judicial e flagrantes marcam ação policial

Na comunidade Malvinas, os policiais localizaram um homem de 30 anos que possuía um mandado de prisão em aberto. A ordem judicial estava relacionada aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após a identificação, ele foi preso e ficou à disposição da Justiça.

As demais prisões ocorreram durante as incursões realizadas nas duas comunidades. Em uma das abordagens, dois homens foram encontrados com rádios transmissores e drogas. O equipamento é frequentemente utilizado por integrantes de grupos criminosos para acompanhar a movimentação policial e transmitir informações entre diferentes pontos de atuação.

Em outra diligência, um terceiro suspeito foi abordado com entorpecentes. A situação também terminou em prisão por tráfico de drogas, conforme o balanço divulgado pelo batalhão.

Ao todo, a segunda etapa da operação terminou com quatro homens presos, sendo um por cumprimento de mandado judicial e três por suspeita de tráfico. Os policiais também apreenderam rádios transmissores e material entorpecente.

A atuação das equipes envolveu incursões em áreas das comunidades, abordagens a suspeitos e verificações de informações levantadas para orientar o trabalho operacional. A mobilização de nove equipes permitiu distribuir os policiais em diferentes pontos e ampliar o alcance das diligências.
Operação mobilizou equipes do 32º BPM e resultou em prisões e apreensões - Foto: Divulgação/Polícia Militar
Operação mobilizou equipes do 32º BPM e resultou em prisões e apreensõesFoto: Divulgação/Polícia Militar

32º BPM mantém ações contra o tráfico em Macaé

A Operação Checklist faz parte das estratégias do 32º BPM para localizar pessoas com pendências judiciais, combater o comércio de drogas e enfrentar a atuação de grupos criminosos em Macaé.

A segunda fase teve como foco as comunidades Nova Holanda e Malvinas, onde os policiais concentraram as buscas e abordagens. Entre os objetivos previstos também estavam a apreensão de armas e a recuperação de veículos que pudessem estar sendo utilizados em atividades ilegais.

Embora o balanço divulgado destaque as quatro prisões, os rádios transmissores e os entorpecentes apreendidos, não houve registro de armas ou veículos recuperados entre os resultados apresentados pela corporação.

A presença das equipes nas comunidades integra o trabalho ostensivo da Polícia Militar, que busca identificar suspeitos, cumprir determinações judiciais e reduzir a circulação de materiais ligados ao tráfico de drogas.

Com o encerramento das diligências, a segunda fase da operação foi concluída nas duas localidades. Os quatro homens presos foram encaminhados para os procedimentos legais, enquanto o material apreendido ficou sob responsabilidade das autoridades competentes.

A ação reforça a atuação do batalhão no enfrentamento à criminalidade em Macaé, especialmente em áreas que recebem operações direcionadas ao cumprimento de mandados e à repressão do tráfico. Para os moradores, o resultado também representa a retirada de suspeitos e materiais ilícitos de circulação, dentro das medidas adotadas pelas forças de segurança para ampliar a proteção nas comunidades.

A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa dos presos. A matéria segue em atualização.
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Operação mobilizou equipes do 32º BPM e resultou em prisões e apreensões