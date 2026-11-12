Polícia recolhe drogas e rádios durante incursões em comunidadesFoto: Divulgação/Polícia Militar
Além do cumprimento do mandado de prisão, outros três suspeitos acabaram detidos por envolvimento com o comércio ilegal de entorpecentes. Durante as abordagens, os policiais encontraram drogas e rádios transmissores em posse de dois homens. Em outra ocorrência, um terceiro foi flagrado com material entorpecente.
A operação concentrou esforços em dois pontos da cidade apontados como áreas de interesse para o trabalho de segurança pública. As equipes atuaram de forma simultânea, com o objetivo de localizar pessoas procuradas, identificar suspeitos e retirar de circulação materiais associados à atividade criminosa.
Mandado judicial e flagrantes marcam ação policial
As demais prisões ocorreram durante as incursões realizadas nas duas comunidades. Em uma das abordagens, dois homens foram encontrados com rádios transmissores e drogas. O equipamento é frequentemente utilizado por integrantes de grupos criminosos para acompanhar a movimentação policial e transmitir informações entre diferentes pontos de atuação.
Em outra diligência, um terceiro suspeito foi abordado com entorpecentes. A situação também terminou em prisão por tráfico de drogas, conforme o balanço divulgado pelo batalhão.
Ao todo, a segunda etapa da operação terminou com quatro homens presos, sendo um por cumprimento de mandado judicial e três por suspeita de tráfico. Os policiais também apreenderam rádios transmissores e material entorpecente.
A atuação das equipes envolveu incursões em áreas das comunidades, abordagens a suspeitos e verificações de informações levantadas para orientar o trabalho operacional. A mobilização de nove equipes permitiu distribuir os policiais em diferentes pontos e ampliar o alcance das diligências.
32º BPM mantém ações contra o tráfico em Macaé
A segunda fase teve como foco as comunidades Nova Holanda e Malvinas, onde os policiais concentraram as buscas e abordagens. Entre os objetivos previstos também estavam a apreensão de armas e a recuperação de veículos que pudessem estar sendo utilizados em atividades ilegais.
Embora o balanço divulgado destaque as quatro prisões, os rádios transmissores e os entorpecentes apreendidos, não houve registro de armas ou veículos recuperados entre os resultados apresentados pela corporação.
A presença das equipes nas comunidades integra o trabalho ostensivo da Polícia Militar, que busca identificar suspeitos, cumprir determinações judiciais e reduzir a circulação de materiais ligados ao tráfico de drogas.
Com o encerramento das diligências, a segunda fase da operação foi concluída nas duas localidades. Os quatro homens presos foram encaminhados para os procedimentos legais, enquanto o material apreendido ficou sob responsabilidade das autoridades competentes.
A ação reforça a atuação do batalhão no enfrentamento à criminalidade em Macaé, especialmente em áreas que recebem operações direcionadas ao cumprimento de mandados e à repressão do tráfico. Para os moradores, o resultado também representa a retirada de suspeitos e materiais ilícitos de circulação, dentro das medidas adotadas pelas forças de segurança para ampliar a proteção nas comunidades.
A equipe de reportagem do Jornal O DIA tenta contato com a defesa dos presos. A matéria segue em atualização.
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