Programa Imagens em Movimento apresenta curtas-metragens produzidos por alunos de escolas públicas em Macaé - Foto: Divulgação/Ascom

Programa Imagens em Movimento apresenta curtas-metragens produzidos por alunos de escolas públicas em MacaéFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 17/11/2026 09:50 | Atualizado 17/11/2026 09:57





A atividade integra o Programa Imagens em Movimento (PIM), iniciativa que utiliza o cinema como ferramenta de expressão, aprendizado e reflexão. A proposta é aproximar crianças e adolescentes da linguagem audiovisual, incentivando a criatividade e a construção de narrativas a partir de situações do cotidiano.



Entre os trabalhos que serão apresentados está “Desconectando da tecnologia”, uma ficção sobre Pedro, um menino que enfrenta problemas familiares e encontra nos amigos da escola apoio para lidar com as dificuldades. A história aborda a importância da amizade e dos vínculos construídos no ambiente escolar.



Outra produção da turma será “O segredo da última maré”. O curta acompanha dois irmãos que deixam uma cidade grande para viver no interior. Acostumados a utilizar o celular como principal opção de entretenimento, eles descobrirão, no bairro do Lagomar, outras possibilidades de diversão e convivência. Ao conhecerem a escola, fazerem novas amizades e explorarem as brincadeiras de rua, os personagens entrarão em contato com hábitos e manifestações da cultura da infância macaense.



A mostra também reservará espaço para curtas realizados por estudantes de escolas do Rio de Janeiro e de outros países participantes da rede internacional Cinema, Cem Anos de Juventude. A iniciativa permitirá ao público conhecer diferentes perspectivas e formas de expressão, aproximando produções de jovens que vivem em realidades distintas. A produção audiovisual de estudantes da rede pública de Macaé ganhará espaço na tela grande no próximo dia 25 de novembro. Dois curtas-metragens criados por alunos da Escola Municipal Paulo Freire, no Lagomar, serão exibidos durante uma mostra gratuita no Teatro Firjan SESI Macaé , das 14h às 16h. A programação também contará com filmes de jovens de outras regiões e países, além de um debate com os participantes, que terão a oportunidade de conversar com o público sobre suas experiências na criação das obras.A atividade integra o Programa Imagens em Movimento (PIM), iniciativa que utiliza o cinema como ferramenta de expressão, aprendizado e reflexão. A proposta é aproximar crianças e adolescentes da linguagem audiovisual, incentivando a criatividade e a construção de narrativas a partir de situações do cotidiano.Entre os trabalhos que serão apresentados está “Desconectando da tecnologia”, uma ficção sobre Pedro, um menino que enfrenta problemas familiares e encontra nos amigos da escola apoio para lidar com as dificuldades. A história aborda a importância da amizade e dos vínculos construídos no ambiente escolar.Outra produção da turma será “O segredo da última maré”. O curta acompanha dois irmãos que deixam uma cidade grande para viver no interior. Acostumados a utilizar o celular como principal opção de entretenimento, eles descobrirão, no bairro do Lagomar, outras possibilidades de diversão e convivência. Ao conhecerem a escola, fazerem novas amizades e explorarem as brincadeiras de rua, os personagens entrarão em contato com hábitos e manifestações da cultura da infância macaense.A mostra também reservará espaço para curtas realizados por estudantes de escolas do Rio de Janeiro e de outros países participantes da rede internacional Cinema, Cem Anos de Juventude. A iniciativa permitirá ao público conhecer diferentes perspectivas e formas de expressão, aproximando produções de jovens que vivem em realidades distintas.

Projeto conecta estudantes ao universo audiovisual

Criado em 2011 pela ONG Raiar, o Programa Imagens em Movimento oferece oficinas gratuitas de cinema em escolas públicas brasileiras, no contraturno escolar. O trabalho busca desenvolver o olhar crítico dos estudantes e estimular o uso criativo dos recursos audiovisuais, para que eles possam produzir suas próprias histórias e compreender melhor as imagens que circulam no cotidiano.



O projeto mantém uma parceria com a rede internacional Cinema, Cem Anos de Juventude, fundada na França em 1995 por cineastas e educadores. Atualmente, a articulação reúne organizações independentes de 15 países. A cada ano, os integrantes escolhem um tema comum e elaboram propostas pedagógicas para trabalhar o ensino do cinema com crianças e adolescentes.



A troca de experiências ultrapassa as atividades realizadas nas escolas. Os jovens participantes também têm acesso a intercâmbios audiovisuais e encontros presenciais internacionais, promovidos em diferentes edições na França, na Alemanha e em Portugal.



Para Ana Dillon, idealizadora do Programa Imagens em Movimento, a trajetória da iniciativa acompanha as transformações na relação das novas gerações com a tecnologia. Ela lembra que, no início do projeto, poucos estudantes da rede pública tinham celulares. As oficinas dependiam de câmeras mini-DV e de computadores levados às escolas para permitir a edição dos filmes.



Com a popularização dos dispositivos digitais, a produção de vídeos tornou-se mais acessível. Na avaliação de Ana, porém, o acesso aos equipamentos precisa ser acompanhado de uma formação que incentive a autonomia e o pensamento crítico.



“É mais urgente do que nunca promover a aprendizagem crítica desta linguagem e incentivar o uso criativo consciente dos dispositivos digitais”, afirma.



A idealizadora também ressalta a importância de estimular a participação dos alunos em todas as etapas da criação. A intenção é que eles não sejam apenas espectadores dos conteúdos disponíveis nas redes sociais, mas autores de narrativas construídas a partir de suas ideias, experiências e visões de mundo.



Iniciativa já beneficiou mais de três mil estudantes

Os resultados acumulados pelo programa ajudam a dimensionar o alcance da proposta. Desde sua criação, o Imagens em Movimento beneficiou 3.025 estudantes de 154 escolas, que produziram 241 curtas-metragens durante as oficinas de cinema.



A mostra em Macaé será uma oportunidade para apresentar parte desse trabalho e valorizar a participação dos alunos da Escola Municipal Paulo Freire. Além de acompanhar os filmes, o público poderá conhecer um pouco do processo criativo e ouvir diretamente dos jovens como as histórias foram desenvolvidas.



A conversa após as exibições terá papel importante na programação, ao aproximar realizadores e espectadores e abrir espaço para perguntas e troca de impressões. A experiência também reforça o potencial do cinema como instrumento de aprendizagem, convivência e valorização da cultura local.



Com entrada gratuita, a mostra será realizada no dia 25 de novembro, das 14h às 16h, no Teatro Firjan SESI Macaé. A programação reunirá produções de diferentes origens e dará destaque às histórias criadas por estudantes, que terão a oportunidade de mostrar ao público seu olhar sobre o mundo.





