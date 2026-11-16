"Prevenir também é salvar". Esse é o tema da campanha em homenagem ao doador de sangue - Foto: Ilustração/Ministério da Saúde

"Prevenir também é salvar". Esse é o tema da campanha em homenagem ao doador de sangueFoto: Ilustração/Ministério da Saúde

Publicado 16/11/2026 11:02 | Atualizado 16/11/2026 11:03





A iniciativa também chama a atenção para uma questão essencial da saúde pública: a manutenção dos bancos de sangue depende da participação contínua dos voluntários. Uma doação pode ajudar no tratamento de pessoas que passam por cirurgias, enfrentam acidentes, precisam de procedimentos médicos ou convivem com doenças que exigem transfusões. Por isso, a mobilização busca transformar a conscientização em atitude e estimular novos doadores, além de incentivar quem já contribui a manter esse compromisso.



Ao longo da semana, a sede do Serviço Municipal de Hemoterapia receberá atividades de orientação e promoção da saúde. A programação vai abordar alimentação saudável, saúde mental, prevenção de doenças e a importância da prática de atividades físicas. A proposta é ampliar o alcance da campanha, aproximando o público de informações que contribuem para o cuidado com a saúde e para a construção de hábitos preventivos. A necessidade de sangue nos hospitais não tira férias, não acompanha o calendário de festas e não pode esperar por uma emergência. Para manter o atendimento a pacientes que dependem de transfusões, Macaé vai mobilizar a população em uma semana dedicada à doação voluntária . Com o tema “Prevenir também é salvar”, a campanha promovida pelo Serviço Municipal de Hemoterapia, vinculado à Secretaria de Saúde, será realizada entre 23 e 28 de novembro e pretende fortalecer os estoques antes de um período marcado por festas de fim de ano, férias e Carnaval.A iniciativa também chama a atenção para uma questão essencial da saúde pública: a manutenção dos bancos de sangue depende da participação contínua dos voluntários. Uma doação pode ajudar no tratamento de pessoas que passam por cirurgias, enfrentam acidentes, precisam de procedimentos médicos ou convivem com doenças que exigem transfusões. Por isso, a mobilização busca transformar a conscientização em atitude e estimular novos doadores, além de incentivar quem já contribui a manter esse compromisso.Ao longo da semana, a sede do Serviço Municipal de Hemoterapia receberá atividades de orientação e promoção da saúde. A programação vai abordar alimentação saudável, saúde mental, prevenção de doenças e a importância da prática de atividades físicas. A proposta é ampliar o alcance da campanha, aproximando o público de informações que contribuem para o cuidado com a saúde e para a construção de hábitos preventivos.

Dia D terá atendimento em horário ampliado



O ponto alto da mobilização será no dia 28 de novembro, com o Dia D de Doação de Sangue. Nesta data, a coleta ocorrerá das 7h30 às 17h, em horário ampliado para facilitar a participação de pessoas que enfrentam dificuldades para comparecer ao serviço durante outros períodos do dia.



A assistente social do Serviço Municipal de Hemoterapia, Karla Barbosa, destaca a importância da mobilização para estimular a doação e reforçar os estoques. A campanha também integra as ações em homenagem ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado em 25 de novembro, e à Semana Nacional do Doador Voluntário de Sangue.



A escolha do período tem uma razão prática: a disponibilidade de sangue precisa ser planejada com antecedência. Em épocas de feriados prolongados, viagens e mudanças na rotina, a presença de doadores pode diminuir, enquanto hospitais continuam atendendo pacientes que necessitam de transfusões. A participação da população, portanto, é fundamental para evitar que a falta de voluntários comprometa a capacidade de resposta dos serviços de saúde.



O atendimento será realizado na sede do Serviço Municipal de Hemoterapia, na Rua Doutor Bueno, 40, no Centro. A orientação é que os interessados procurem a unidade e passem pela avaliação da equipe responsável, que verifica as condições de saúde e a aptidão de cada candidato antes da coleta.

Novas regras definem quem pode doar sangue

Além de incentivar a participação, a campanha também vai divulgar os critérios atualizados para a doação. As regras foram estabelecidas pela Portaria GM/MS nº 11.685/2026, do Ministério da Saúde, que redefiniu os regulamentos técnicos relacionados aos procedimentos hemoterápicos. As mudanças entraram em vigor em 30 de setembro e devem ser observadas pelos serviços de hemoterapia.



Entre os requisitos informados pelo Serviço Municipal de Hemoterapia de Macaé estão a idade mínima de 16 anos e a apresentação de autorização assinada pelo responsável legal para candidatos com menos de 18 anos. Pessoas com mais de 60 anos precisam comprovar que já realizaram pelo menos uma doação anteriormente. No caso de doadores habituais com mais de 70 anos, a continuidade das doações é permitida após avaliação médica pelo serviço.



Também é necessário pesar, no mínimo, 50 quilos, estar descansado e ter dormido pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores à doação. O voluntário deve apresentar documento oficial com foto, em formato físico ou digital, desde que tenha sido baixado de canais oficiais.



A frequência das doações segue limites específicos. Para homens, o intervalo mínimo é de 60 dias, com até quatro doações em um período de 12 meses. Para mulheres, o prazo é de 90 dias, com limite de três doações no mesmo período. A avaliação da equipe de saúde é indispensável para confirmar se o candidato está apto a doar.



Com a campanha, Macaé busca ampliar a rede de voluntários e manter os estoques preparados para atender quem precisa. Mais do que uma ação concentrada em uma semana, a doação de sangue é um gesto que precisa fazer parte da rotina da sociedade. Para quem recebe, a disponibilidade desse recurso pode representar a continuidade de um tratamento e uma oportunidade de vida.





