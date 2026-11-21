Celebração do Dia da Consciência Negra teve início com a Caminhada da Igualdade Racial - Divulgação/Fabiana Anunciação

Celebração do Dia da Consciência Negra teve início com a Caminhada da Igualdade RacialDivulgação/Fabiana Anunciação

Publicado 21/11/2026 13:08

A programação do Novembro Negro movimentou Macaé nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, com atividades culturais, gastronomia e manifestações em celebração à cultura afro-brasileira. Organizada pela Secretaria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEMPIR), a agenda começou com a Caminhada da Igualdade Racial, que reuniu participantes no Centro e seguiu até a Praia de Imbetiba.





A concentração aconteceu em frente ao Busto de Carukango, localizado no Museu Legislativo. De lá, o grupo percorreu as ruas da região em direção ao ponto do Baobá, na Praia de Imbetiba. A caminhada contou com a presença do vice-prefeito, Dr. Fabiano Paschoal, e da vereadora Liomar Queiroz, representante do Legislativo municipal.



A iniciativa teve como proposta chamar a atenção para a importância da igualdade racial e das políticas afirmativas voltadas à população negra. As atividades também buscaram valorizar manifestações culturais e promover espaços de encontro e celebração. LEIA MAIS: Câmara de Macaé debate medidas de proteção às mulheres A concentração aconteceu em frente ao Busto de Carukango, localizado no Museu Legislativo. De lá, o grupo percorreu as ruas da região em direção ao ponto do Baobá, na Praia de Imbetiba. A caminhada contou com a presença do vice-prefeito, Dr. Fabiano Paschoal, e da vereadora Liomar Queiroz, representante do Legislativo municipal.A iniciativa teve como proposta chamar a atenção para a importância da igualdade racial e das políticas afirmativas voltadas à população negra. As atividades também buscaram valorizar manifestações culturais e promover espaços de encontro e celebração.

Feira e atrações culturais na Praia de Imbetiba

Depois da caminhada, a programação teve continuidade na Praia de Imbetiba, onde o público pôde visitar a Feira Saberes e Sabores. O espaço reuniu opções gastronômicas e integrou a agenda cultural preparada para marcar a data.



As atrações musicais e artísticas também fizeram parte da programação. O DJ Dum Dum se apresentou ao longo do evento, seguido pelo Grupo Samba de Resistência. O público acompanhou ainda uma apresentação de capoeira e maculelê conduzida pelo Mestrando Coala, manifestações que têm raízes na cultura afro-brasileira.



A DJ Nanda Machado também participou da programação de sexta-feira. O encerramento da primeira noite ficou por conta do Baile das Antigas, previsto para as 19h.



O secretário municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Anderson Kairon, destacou que a proposta do Novembro Negro é ampliar as ações de valorização da população negra para além do dia 20 de novembro.



Segundo ele, a caminhada representa um momento de mobilização pela igualdade racial, enquanto as demais atrações ajudam a reunir diferentes expressões culturais. O secretário também ressaltou a presença da Feira Saberes e Sabores e das apresentações musicais na programação.

Atividades continuam neste sábado

A agenda do Novembro Negro segue neste sábado (21), novamente na Praia de Imbetiba, com a abertura da Feira Saberes e Sabores às 11h. Às 11h30, o DJ Dum Dum volta a se apresentar.



A programação musical continua às 14h, com show da Banda Zé Carioca. Às 16h, o público poderá acompanhar uma intervenção artística de Felipe Talu, além da apresentação do DJ Avelar. O encerramento está previsto para as 18h, com a Resenha Black Boom.



As atividades integram a programação organizada pela Prefeitura de Macaé em referência ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data marca a reflexão sobre a história da população negra no Brasil, o enfrentamento ao racismo e a valorização de sua contribuição para a formação cultural e social do país.