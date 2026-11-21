Celebração do Dia da Consciência Negra teve início com a Caminhada da Igualdade RacialDivulgação/Fabiana Anunciação
A concentração aconteceu em frente ao Busto de Carukango, localizado no Museu Legislativo. De lá, o grupo percorreu as ruas da região em direção ao ponto do Baobá, na Praia de Imbetiba. A caminhada contou com a presença do vice-prefeito, Dr. Fabiano Paschoal, e da vereadora Liomar Queiroz, representante do Legislativo municipal.
A iniciativa teve como proposta chamar a atenção para a importância da igualdade racial e das políticas afirmativas voltadas à população negra. As atividades também buscaram valorizar manifestações culturais e promover espaços de encontro e celebração.
Feira e atrações culturais na Praia de Imbetiba
As atrações musicais e artísticas também fizeram parte da programação. O DJ Dum Dum se apresentou ao longo do evento, seguido pelo Grupo Samba de Resistência. O público acompanhou ainda uma apresentação de capoeira e maculelê conduzida pelo Mestrando Coala, manifestações que têm raízes na cultura afro-brasileira.
A DJ Nanda Machado também participou da programação de sexta-feira. O encerramento da primeira noite ficou por conta do Baile das Antigas, previsto para as 19h.
O secretário municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Anderson Kairon, destacou que a proposta do Novembro Negro é ampliar as ações de valorização da população negra para além do dia 20 de novembro.
Segundo ele, a caminhada representa um momento de mobilização pela igualdade racial, enquanto as demais atrações ajudam a reunir diferentes expressões culturais. O secretário também ressaltou a presença da Feira Saberes e Sabores e das apresentações musicais na programação.
Atividades continuam neste sábado
A programação musical continua às 14h, com show da Banda Zé Carioca. Às 16h, o público poderá acompanhar uma intervenção artística de Felipe Talu, além da apresentação do DJ Avelar. O encerramento está previsto para as 18h, com a Resenha Black Boom.
As atividades integram a programação organizada pela Prefeitura de Macaé em referência ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. A data marca a reflexão sobre a história da população negra no Brasil, o enfrentamento ao racismo e a valorização de sua contribuição para a formação cultural e social do país.
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