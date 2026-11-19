Queda de árvore termina em morte no Bosque Azul - Foto: Reprodução/Instagram

Queda de árvore termina em morte no Bosque AzulFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 19/11/2026 11:40

Uma pessoa morreu na manhã desta quinta-feira (19), após um acidente envolvendo uma árvore e uma motocicleta no bairro Bosque Azul, em Macaé, no Norte Fluminense. Informações preliminares indicam que a vítima trafegava pela rua quando a árvore caiu.





O caso mobilizou a atenção de moradores da região e segue cercado de perguntas. Até o momento, não foram esclarecidos o que provocou a queda da árvore, o horário exato do acidente e as circunstâncias em que a vítima foi atingida. Também não há informações confirmadas sobre as condições da via no momento da ocorrência ou sobre a atuação das equipes de emergência.



LEIA MAIS: Ainda não há confirmação oficial sobre a dinâmica da ocorrência, nem se o motociclista foi atingido diretamente pela estrutura ou se houve uma colisão após a queda. A identidade da vítima também não foi divulgada.O caso mobilizou a atenção de moradores da região e segue cercado de perguntas. Até o momento, não foram esclarecidos o que provocou a queda da árvore, o horário exato do acidente e as circunstâncias em que a vítima foi atingida. Também não há informações confirmadas sobre as condições da via no momento da ocorrência ou sobre a atuação das equipes de emergência.LEIA MAIS: Acidente na RJ-140 deixa um morto e pelo meno três feridos em Arraial



Queda de árvores exige atenção durante temporais



Ocorrências envolvendo árvores e estruturas atingidas por ventos fortes reforçam a necessidade de cuidado em períodos de instabilidade climática. Em Macaé, episódios anteriores de chuva intensa já provocaram quedas de árvores em ruas e rodovias, com impactos na circulação de veículos e riscos para quem precisa se deslocar. Durante temporais, galhos e árvores podem cair sobre pistas, calçadas, veículos e redes elétricas.



A orientação é evitar permanecer ou estacionar próximo a árvores, principalmente quando houver rajadas de vento, sinais de inclinação ou galhos comprometidos. Também é importante não procurar abrigo sob a vegetação durante tempestades. Caso uma árvore caia ou apresente risco iminente, a população deve manter distância e acionar os órgãos responsáveis, sem tentar retirar os galhos ou mexer em possíveis fios elétricos.



Motoristas e motociclistas precisam redobrar a atenção. A chuva reduz a visibilidade e pode transformar o asfalto em uma superfície escorregadia. A pista molhada é um perigo, especialmente para quem conduz motocicletas, já que a perda de aderência dos pneus pode provocar derrapagens e dificultar o controle do veículo.



A recomendação é diminuir a velocidade, ampliar a distância em relação aos demais veículos e evitar freadas, curvas e mudanças bruscas de direção. Poças d'água também exigem cuidado, pois podem esconder buracos e outras irregularidades. Pneus em boas condições são fundamentais para preservar a aderência ao solo, sobretudo nos momentos de chuva mais intensa. As orientações de segurança no trânsito reforçam que a combinação entre velocidade inadequada, pouca visibilidade e pavimento molhado aumenta os riscos de acidentes.



Atenção deve continuar mesmo após a chuva

O cuidado não deve terminar assim que a chuva perde força. Galhos danificados, árvores com raízes comprometidas e estruturas instáveis podem representar perigo mesmo depois da passagem de um temporal. Por isso, a recomendação é observar as condições do trajeto e evitar áreas com sinais de risco.



Em caso de chuva forte, também é importante avaliar a necessidade de interromper o deslocamento até que as condições melhorem. Para motociclistas, a exposição é ainda maior, já que não há a proteção da estrutura de um automóvel. Reduzir a velocidade e evitar trechos com água acumulada são medidas importantes para diminuir os riscos.



No caso registrado no Bosque Azul, a relação entre a queda da árvore e a morte da vítima ainda depende de esclarecimentos oficiais. A dinâmica do acidente, a identificação da pessoa e as circunstâncias que levaram à ocorrência permanecem sem confirmação. O Jornal O DIA continua em busca de informações junto às autoridades e atualizará o conteúdo assim que novos dados forem disponibilizados.





