Espingarda calibre 28 e 39 munições foram apreendidas na Serra da Cruz - Foto: Divulgação/ 8ª UPAm

Espingarda calibre 28 e 39 munições foram apreendidas na Serra da CruzFoto: Divulgação/ 8ª UPAm

Publicado 19/11/2026 11:21 | Atualizado 19/11/2026 11:21





A ocorrência foi atendida por agentes da 8ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm), que seguiram até o ponto indicado para verificar as informações recebidas. Durante a fiscalização, os policiais localizaram a arma de fogo e os cartuchos, todos intactos. O material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos previstos pelas autoridades.



O suspeito também foi levado à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde o caso foi registrado. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade do homem, nem informações que esclareçam em quais circunstâncias a espingarda e as munições eram mantidas no local. Uma espingarda calibre 28 e 39 munições intactas foram apreendidas por policiais ambientais durante uma fiscalização na localidade de Serra da Cruz, na região serrana de Macaé. A ação ocorreu na terça-feira (17), depois que moradores e pessoas que passavam pela área relataram uma situação suspeita às autoridades. Um homem foi conduzido à delegacia junto com o material recolhido.A ocorrência foi atendida por agentes da 8ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm), que seguiram até o ponto indicado para verificar as informações recebidas. Durante a fiscalização, os policiais localizaram a arma de fogo e os cartuchos, todos intactos. O material foi apreendido e encaminhado para os procedimentos previstos pelas autoridades.O suspeito também foi levado à 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), onde o caso foi registrado. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a identidade do homem, nem informações que esclareçam em quais circunstâncias a espingarda e as munições eram mantidas no local.



Denúncia mobilizou equipe na região serrana

A participação de moradores e de pessoas que circulam pela região foi o ponto de partida para a fiscalização. As informações repassadas aos agentes permitiram direcionar a equipe até Serra da Cruz, onde o armamento acabou localizado. A ocorrência reforça a importância do encaminhamento de relatos às autoridades, especialmente em situações que possam exigir verificação policial.



No entanto, os dados disponíveis sobre o caso ainda são limitados. Não há confirmação de que a arma tenha sido utilizada em alguma ocorrência, tampouco informações sobre eventual ameaça, disparo ou prática de caça. Também não foi informado se o responsável apresentou algum documento relacionado à posse do armamento. Por isso, não é possível apontar, neste momento, a finalidade da espingarda ou atribuir ao suspeito uma conduta criminosa específica.



A apreensão, por si só, não esclarece as circunstâncias em que o material estava guardado. Essas informações dependem da apuração e dos registros feitos pela Polícia Civil. A apresentação do homem à unidade policial permitiu formalizar a ocorrência e encaminhar o caso para análise das autoridades competentes.



Material foi apresentado à Polícia Civil

A 123ª DP recebeu a espingarda calibre 28 e as 39 munições intactas, além de registrar a ocorrência. A unidade será responsável pelos procedimentos de investigação e pela avaliação das circunstâncias relacionadas ao material apreendido. Até a divulgação das informações iniciais, não havia detalhes sobre possíveis medidas adotadas após a apresentação do suspeito.



A atuação da Polícia Ambiental também integra o trabalho de prevenção e fiscalização em áreas naturais e rurais do estado. As equipes especializadas realizam ações voltadas à proteção ambiental e ao combate a práticas que possam causar danos à fauna e aos recursos naturais. Denúncias da população podem contribuir para direcionar esse tipo de trabalho, desde que os relatos sejam verificados pelos agentes.



Em Macaé, a ocorrência na Serra da Cruz chama atenção para a importância da comunicação entre a população e as forças de segurança. Informações sobre situações suspeitas podem ajudar a identificar locais que necessitam de fiscalização, mas cada caso precisa ser apurado individualmente. Neste episódio, a confirmação disponível se limita à localização e apreensão da espingarda e das munições, além do encaminhamento do suspeito à delegacia.



O caso segue sob responsabilidade da Polícia Civil, que poderá esclarecer a origem do armamento, a situação documental e as circunstâncias em que ele era mantido na localidade. Até que essas informações sejam confirmadas, não há elementos divulgados que permitam avançar sobre a motivação ou eventual uso da arma.



Macaé, Segurança, Fiscalização