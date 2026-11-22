Cevas de Macaé mantém controle de mosquitos e roedores em diversos bairros - Divulgação/Arquivo SECOM

Cevas de Macaé mantém controle de mosquitos e roedores em diversos bairrosDivulgação/Arquivo SECOM

Publicado 22/11/2026 14:48

A Prefeitura de Macaé intensifica, nesta última semana de novembro, as ações de prevenção e controle de mosquitos e roedores em diferentes bairros do município e na região serrana. Entre segunda-feira (23) e sexta-feira (27), equipes da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde (Cevas) realizam monitoramentos, vistorias e intervenções em áreas consideradas estratégicas. Os trabalhos começam diariamente às 9h.





A programação inclui o acompanhamento da presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de medidas de controle do pernilongo comum e de roedores. As atividades também contemplam o levantamento de informações territoriais e a fiscalização de locais que podem favorecer a proliferação de vetores. LEIA MAIS: Macaé tem fim de semana com futebol, futsal e corrida de rua A programação inclui o acompanhamento da presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de medidas de controle do pernilongo comum e de roedores. As atividades também contemplam o levantamento de informações territoriais e a fiscalização de locais que podem favorecer a proliferação de vetores.

Armadilhas monitoram presença do Aedes aegypti

Uma das principais frentes de trabalho será o monitoramento por meio de ovitrampas, armadilhas utilizadas para identificar a presença e acompanhar a densidade populacional do mosquito Aedes aegypti. O método permite observar a circulação do vetor e contribui para orientar as estratégias de prevenção e combate.



As equipes vão instalar ou acompanhar os dispositivos em diversos pontos da cidade. Entre os bairros contemplados estão Imbetiba, Parque Valentina Miranda, Horto, Botafogo, Miramar, Novo Horizonte, Pecado, Fronteira, Parque Aeroporto, Vila Badejo, Loteamento do Bigode, Ajuda, Atlântico Norte, Bosque Azul e Lagomar.



Na região serrana, o monitoramento também será realizado nos distritos de Glicério e Córrego do Ouro.



A identificação das áreas com maior presença do mosquito é uma das ferramentas utilizadas pela vigilância ambiental para direcionar as ações de controle. O acompanhamento periódico permite que os agentes tenham informações sobre a distribuição do vetor e possam planejar novas intervenções.

Levantamento atualiza dados territoriais

Outro trabalho previsto no cronograma é a atualização do Reconhecimento Geográfico (RG), que será realizada nas localidades de Imbetiba e Barra de Macaé.



O levantamento consiste no mapeamento dos imóveis e na atualização de informações sobre as características territoriais de cada região. Os dados ajudam a organizar o planejamento das visitas dos agentes de combate às endemias, permitindo uma distribuição mais eficiente das atividades de campo.



A iniciativa também contribui para que as equipes tenham informações atualizadas sobre as localidades atendidas, facilitando o acompanhamento das áreas e a organização das estratégias de vigilância.

Canais recebem ações contra pernilongos

O controle do Culex, conhecido popularmente como pernilongo comum, também integra a programação da semana. As intervenções serão realizadas nos canais Papa João XXIII, Evaldo Costa e dos Jesuítas, que atende áreas dos bairros Cajueiros e Imbetiba.



As ações buscam reduzir a presença desses insetos em locais onde as condições ambientais podem favorecer sua proliferação.



Além disso, a Cevas realizará vistorias em pontos considerados estratégicos, como empresas, borracharias, ferros-velhos e órgãos públicos. Esses estabelecimentos recebem atenção especial por apresentarem, em determinadas situações, materiais e recipientes que podem acumular água e se transformar em possíveis criadouros de mosquitos.



As visitas estão previstas para Imboassica, Sol Y Mar, Bairro da Glória, Barra de Macaé, Cabiúnas, Aroeira e Novo Cavaleiros.

Controle de roedores contempla cinco localidades

O cronograma também prevê ações específicas para o controle de roedores no Morro de São Jorge, Barra de Macaé, Granja dos Cavaleiros, Visconde de Araújo e Centro.



As atividades fazem parte do trabalho contínuo da vigilância ambiental para reduzir a presença desses animais em áreas urbanas e minimizar riscos relacionados à saúde pública.



A programação foi divulgada pelos supervisores Marcio Santos Santana e Marcelino da Rocha Carvalho, da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde, vinculada à Secretaria Adjunta de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde.

Moradores podem denunciar possíveis focos

A população também pode colaborar com as ações de prevenção, evitando o acúmulo de água em recipientes, mantendo quintais limpos e eliminando materiais que possam servir de criadouros para mosquitos.



Moradores que identificarem possíveis focos ou precisarem solicitar uma visita dos agentes podem entrar em contato com o Disque-Dengue pelo telefone 0800-022-6461. O atendimento também é realizado pelo e-mail cevas@macae.rj.gov.br.



A Cevas funciona presencialmente na Rua Vereador Manoel Braga, número 425, no Centro de Macaé. Informações e atualizações sobre as atividades do setor podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial, no perfil @ceva.