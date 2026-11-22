Cevas de Macaé mantém controle de mosquitos e roedores em diversos bairrosDivulgação/Arquivo SECOM
A programação inclui o acompanhamento da presença do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, além de medidas de controle do pernilongo comum e de roedores. As atividades também contemplam o levantamento de informações territoriais e a fiscalização de locais que podem favorecer a proliferação de vetores.
Armadilhas monitoram presença do Aedes aegypti
As equipes vão instalar ou acompanhar os dispositivos em diversos pontos da cidade. Entre os bairros contemplados estão Imbetiba, Parque Valentina Miranda, Horto, Botafogo, Miramar, Novo Horizonte, Pecado, Fronteira, Parque Aeroporto, Vila Badejo, Loteamento do Bigode, Ajuda, Atlântico Norte, Bosque Azul e Lagomar.
Na região serrana, o monitoramento também será realizado nos distritos de Glicério e Córrego do Ouro.
A identificação das áreas com maior presença do mosquito é uma das ferramentas utilizadas pela vigilância ambiental para direcionar as ações de controle. O acompanhamento periódico permite que os agentes tenham informações sobre a distribuição do vetor e possam planejar novas intervenções.
Levantamento atualiza dados territoriais
O levantamento consiste no mapeamento dos imóveis e na atualização de informações sobre as características territoriais de cada região. Os dados ajudam a organizar o planejamento das visitas dos agentes de combate às endemias, permitindo uma distribuição mais eficiente das atividades de campo.
A iniciativa também contribui para que as equipes tenham informações atualizadas sobre as localidades atendidas, facilitando o acompanhamento das áreas e a organização das estratégias de vigilância.
Canais recebem ações contra pernilongos
As ações buscam reduzir a presença desses insetos em locais onde as condições ambientais podem favorecer sua proliferação.
Além disso, a Cevas realizará vistorias em pontos considerados estratégicos, como empresas, borracharias, ferros-velhos e órgãos públicos. Esses estabelecimentos recebem atenção especial por apresentarem, em determinadas situações, materiais e recipientes que podem acumular água e se transformar em possíveis criadouros de mosquitos.
As visitas estão previstas para Imboassica, Sol Y Mar, Bairro da Glória, Barra de Macaé, Cabiúnas, Aroeira e Novo Cavaleiros.
Controle de roedores contempla cinco localidades
As atividades fazem parte do trabalho contínuo da vigilância ambiental para reduzir a presença desses animais em áreas urbanas e minimizar riscos relacionados à saúde pública.
A programação foi divulgada pelos supervisores Marcio Santos Santana e Marcelino da Rocha Carvalho, da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde, vinculada à Secretaria Adjunta de Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde.
Moradores podem denunciar possíveis focos
Moradores que identificarem possíveis focos ou precisarem solicitar uma visita dos agentes podem entrar em contato com o Disque-Dengue pelo telefone 0800-022-6461. O atendimento também é realizado pelo e-mail cevas@macae.rj.gov.br.
A Cevas funciona presencialmente na Rua Vereador Manoel Braga, número 425, no Centro de Macaé. Informações e atualizações sobre as atividades do setor podem ser acompanhadas pelo Instagram oficial, no perfil @ceva.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.