Equipes do Banco Macaíba e do Procon verificaram preços em estabelecimentos da Aroeira - Foto: Reprodução/Instagram

Equipes do Banco Macaíba e do Procon verificaram preços em estabelecimentos da AroeiraFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 26/11/2026 13:43





O trabalho foi acompanhado pelo secretário municipal de Economia Solidária, Igor Sardinha, que destacou a importância das inspeções periódicas para coibir práticas irregulares no comércio credenciado. Segundo ele, há reclamações recorrentes de estabelecimentos que alterariam os valores dos produtos durante o período de pagamento do benefício.



A preocupação é evitar que famílias em situação de vulnerabilidade sejam prejudicadas por aumentos injustificados. Como a Macaíba tem o mesmo valor de referência do real, cada unidade equivale a R$ 1. Dessa forma, qualquer diferença abusiva nos preços pode comprometer diretamente a capacidade de compra dos beneficiários.



Igor Sardinha classificou a prática como ilegal e ressaltou que a fiscalização busca garantir que o auxílio cumpra sua finalidade social.



“Invariavelmente existem reclamações sobre estabelecimentos que aproveitam o momento do pagamento do benefício do Macaíba para aumentar os preços. Isso é um absurdo e é ilegal. Isso diminui o poder de compra dessas famílias mais pobres. A fiscalização busca coibir essa prática”, explicou. Denúncias de comerciantes que estariam aumentando os preços de produtos para consumidores que utilizam a moeda social Macaíba motivaram uma operação de fiscalização em estabelecimentos do bairro Aroeira, em Macaé. A ação reuniu equipes do Banco Macaíba e do Procon municipal para verificar possíveis cobranças abusivas e impedir que beneficiários do programa percam poder de compra justamente no momento de utilizar o auxílio.O trabalho foi acompanhado pelo secretário municipal de Economia Solidária, Igor Sardinha, que destacou a importância das inspeções periódicas para coibir práticas irregulares no comércio credenciado. Segundo ele, há reclamações recorrentes de estabelecimentos que alterariam os valores dos produtos durante o período de pagamento do benefício.A preocupação é evitar que famílias em situação de vulnerabilidade sejam prejudicadas por aumentos injustificados. Como a Macaíba tem o mesmo valor de referência do real, cada unidade equivale a R$ 1. Dessa forma, qualquer diferença abusiva nos preços pode comprometer diretamente a capacidade de compra dos beneficiários.Igor Sardinha classificou a prática como ilegal e ressaltou que a fiscalização busca garantir que o auxílio cumpra sua finalidade social.“Invariavelmente existem reclamações sobre estabelecimentos que aproveitam o momento do pagamento do benefício do Macaíba para aumentar os preços. Isso é um absurdo e é ilegal. Isso diminui o poder de compra dessas famílias mais pobres. A fiscalização busca coibir essa prática”, explicou.



Comerciantes podem perder credenciamento

A fiscalização segue um procedimento de acompanhamento dos preços praticados pelos estabelecimentos. Primeiro, as equipes verificam os valores dos produtos antes da utilização do benefício. Depois, fazem uma nova conferência no período de pagamento da moeda social para identificar possíveis alterações expressivas.



Caso seja constatada alguma irregularidade, o comerciante recebe uma notificação. Se houver reincidência, poderá ser excluído do programa e perder a autorização para comercializar produtos e serviços por meio da Macaíba.



O secretário explicou que a intenção inicial é orientar os comerciantes e evitar que situações desse tipo se repitam. Entretanto, ressaltou que o município poderá aplicar medidas mais rigorosas quando as irregularidades persistirem.



“Então a gente faz aqui uma conscientização, faz uma fiscalização, a equipe passa primeiro nos comércios, faz a verificação dos preços pra depois lá na hora do pagamento ver se aquele preço teve uma oscilação muito grande. Então é um trabalho exaustivo, mas importante que a gente hoje está fazendo aqui para garantir justiça e para que não se diminua o poder de compra do beneficiário”, afirmou Igor Sardinha.



A atuação conjunta do Banco Macaíba e do Procon busca assegurar que os estabelecimentos credenciados respeitem as regras do programa e ofereçam condições justas aos consumidores. A fiscalização também funciona como instrumento de proteção às famílias que dependem do benefício para complementar as despesas domésticas.



Programa movimenta mais de R$ 89 milhões por ano

A moeda social Macaíba integra uma política municipal de desenvolvimento econômico e inclusão social. A proposta é movimentar a economia dos bairros e distritos, estimular o comércio de proximidade e ampliar as oportunidades de geração de renda, com atenção especial às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza.



De acordo com os dados divulgados pela administração municipal, o programa já reúne mais de 1.800 estabelecimentos cadastrados e alcança mais de 40 mil pessoas. A estimativa é de que a iniciativa injete mais de R$ 89 milhões por ano na economia de Macaé.



O benefício é destinado a famílias que atendem aos critérios socioeconômicos estabelecidos pelo programa, com informações verificadas por meio do Cadastro Único (CadÚnico). Os valores variam conforme a composição familiar e a presença de dependentes.



Pelos critérios apresentados na descrição do programa, o responsável familiar recebe 150 Macaíbas, assim como o cônjuge. Para cada dependente com idade entre zero e 17 anos, são destinadas outras 75 unidades, limitadas a três dependentes. Famílias com dependente nessa faixa etária que tenha deficiência e esteja matriculado na rede pública municipal de ensino podem receber mais 100 Macaíbas.



A referência de renda informada para enquadramento considera o limite de R$ 218 por pessoa da família, conforme os dados do CadÚnico utilizados pelo programa, com referência a junho de 2023.



Além de garantir uma transferência de renda, a iniciativa procura fortalecer os pequenos negócios, já que os recursos recebidos pelos beneficiários circulam nos estabelecimentos participantes e ajudam a movimentar diferentes setores do comércio local.



Nesse cenário, o controle sobre os preços praticados pelos credenciados ganha importância para a continuidade da política pública. A fiscalização busca impedir que aumentos abusivos reduzam o alcance do auxílio e comprometam o orçamento de quem mais precisa. A proposta é assegurar que o dinheiro destinado às famílias cumpra sua função social e também contribua para o desenvolvimento econômico das comunidades macaenses.





