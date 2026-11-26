Equipes do Banco Macaíba e do Procon verificaram preços em estabelecimentos da AroeiraFoto: Reprodução/Instagram
O trabalho foi acompanhado pelo secretário municipal de Economia Solidária, Igor Sardinha, que destacou a importância das inspeções periódicas para coibir práticas irregulares no comércio credenciado. Segundo ele, há reclamações recorrentes de estabelecimentos que alterariam os valores dos produtos durante o período de pagamento do benefício.
A preocupação é evitar que famílias em situação de vulnerabilidade sejam prejudicadas por aumentos injustificados. Como a Macaíba tem o mesmo valor de referência do real, cada unidade equivale a R$ 1. Dessa forma, qualquer diferença abusiva nos preços pode comprometer diretamente a capacidade de compra dos beneficiários.
Igor Sardinha classificou a prática como ilegal e ressaltou que a fiscalização busca garantir que o auxílio cumpra sua finalidade social.
“Invariavelmente existem reclamações sobre estabelecimentos que aproveitam o momento do pagamento do benefício do Macaíba para aumentar os preços. Isso é um absurdo e é ilegal. Isso diminui o poder de compra dessas famílias mais pobres. A fiscalização busca coibir essa prática”, explicou.
Comerciantes podem perder credenciamento
Caso seja constatada alguma irregularidade, o comerciante recebe uma notificação. Se houver reincidência, poderá ser excluído do programa e perder a autorização para comercializar produtos e serviços por meio da Macaíba.
O secretário explicou que a intenção inicial é orientar os comerciantes e evitar que situações desse tipo se repitam. Entretanto, ressaltou que o município poderá aplicar medidas mais rigorosas quando as irregularidades persistirem.
“Então a gente faz aqui uma conscientização, faz uma fiscalização, a equipe passa primeiro nos comércios, faz a verificação dos preços pra depois lá na hora do pagamento ver se aquele preço teve uma oscilação muito grande. Então é um trabalho exaustivo, mas importante que a gente hoje está fazendo aqui para garantir justiça e para que não se diminua o poder de compra do beneficiário”, afirmou Igor Sardinha.
A atuação conjunta do Banco Macaíba e do Procon busca assegurar que os estabelecimentos credenciados respeitem as regras do programa e ofereçam condições justas aos consumidores. A fiscalização também funciona como instrumento de proteção às famílias que dependem do benefício para complementar as despesas domésticas.
Programa movimenta mais de R$ 89 milhões por ano
De acordo com os dados divulgados pela administração municipal, o programa já reúne mais de 1.800 estabelecimentos cadastrados e alcança mais de 40 mil pessoas. A estimativa é de que a iniciativa injete mais de R$ 89 milhões por ano na economia de Macaé.
O benefício é destinado a famílias que atendem aos critérios socioeconômicos estabelecidos pelo programa, com informações verificadas por meio do Cadastro Único (CadÚnico). Os valores variam conforme a composição familiar e a presença de dependentes.
Pelos critérios apresentados na descrição do programa, o responsável familiar recebe 150 Macaíbas, assim como o cônjuge. Para cada dependente com idade entre zero e 17 anos, são destinadas outras 75 unidades, limitadas a três dependentes. Famílias com dependente nessa faixa etária que tenha deficiência e esteja matriculado na rede pública municipal de ensino podem receber mais 100 Macaíbas.
A referência de renda informada para enquadramento considera o limite de R$ 218 por pessoa da família, conforme os dados do CadÚnico utilizados pelo programa, com referência a junho de 2023.
Além de garantir uma transferência de renda, a iniciativa procura fortalecer os pequenos negócios, já que os recursos recebidos pelos beneficiários circulam nos estabelecimentos participantes e ajudam a movimentar diferentes setores do comércio local.
Nesse cenário, o controle sobre os preços praticados pelos credenciados ganha importância para a continuidade da política pública. A fiscalização busca impedir que aumentos abusivos reduzam o alcance do auxílio e comprometam o orçamento de quem mais precisa. A proposta é assegurar que o dinheiro destinado às famílias cumpra sua função social e também contribua para o desenvolvimento econômico das comunidades macaenses.
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