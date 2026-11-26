Campanha contempla pessoas com HIV e baixa contagem de CD4 - Foto: Ilustração/SMS

Campanha contempla pessoas com HIV e baixa contagem de CD4Foto: Ilustração/SMS

Publicado 26/11/2026 11:31 | Atualizado 26/11/2026 11:44





O balanço foi apresentado pela Secretaria de Saúde em resposta à equipe de reportagem do jornal O DIA. Ao todo, foram 13 notificações neste ano, das quais três acabaram descartadas. A pasta também informou que um paciente precisou de internação em setembro, com atendimento realizado na rede privada. Até o momento, não houve registro de mortes relacionadas à doença no município.



Os números ajudam a compreender o cenário local, mas também mostram a importância de olhar para além das confirmações. Informação de qualidade, atendimento adequado e prevenção fazem diferença no enfrentamento da doença. Por isso, a orientação aos moradores é não ignorar sintomas suspeitos, evitar conclusões precipitadas e procurar os serviços de saúde sempre que necessário.



A resposta da Secretaria também permite conhecer o que vem sendo feito para preparar a rede municipal. Profissionais de saúde participaram de um treinamento on-line sobre a doença, enquanto as equipes das unidades básicas levam informações aos moradores durante consultas e visitas domiciliares. São iniciativas que ajudam a aproximar a prevenção do cotidiano das famílias e a esclarecer dúvidas que muitas vezes surgem diante de uma doença ainda pouco conhecida por parte da população. A informação sobre a mpox ganhou espaço na rotina da saúde pública de Macaé, mas o assunto precisa ser tratado com atenção, sem alarmismo. A cidade confirmou sete casos da doença em 2026 e ainda acompanha outras três notificações que estão sob investigação. Para manter os moradores informados e preparados, a Secretaria Municipal de Saúde vem reforçando as orientações nas unidades básicas, durante visitas domiciliares e na capacitação dos profissionais que atendem a população. A ideia é simples: reconhecer os sinais, saber quando procurar ajuda e conhecer os cuidados que podem evitar novas transmissões.O balanço foi apresentado pela Secretaria de Saúde em resposta à equipe de reportagem do jornal O DIA. Ao todo, foram 13 notificações neste ano, das quais três acabaram descartadas. A pasta também informou que um paciente precisou de internação em setembro, com atendimento realizado na rede privada. Até o momento, não houve registro de mortes relacionadas à doença no município.Os números ajudam a compreender o cenário local, mas também mostram a importância de olhar para além das confirmações. Informação de qualidade, atendimento adequado e prevenção fazem diferença no enfrentamento da doença. Por isso, a orientação aos moradores é não ignorar sintomas suspeitos, evitar conclusões precipitadas e procurar os serviços de saúde sempre que necessário.A resposta da Secretaria também permite conhecer o que vem sendo feito para preparar a rede municipal. Profissionais de saúde participaram de um treinamento on-line sobre a doença, enquanto as equipes das unidades básicas levam informações aos moradores durante consultas e visitas domiciliares. São iniciativas que ajudam a aproximar a prevenção do cotidiano das famílias e a esclarecer dúvidas que muitas vezes surgem diante de uma doença ainda pouco conhecida por parte da população.



Sintomas e cuidados ajudam a evitar novas transmissões

A mpox é uma infecção causada por um vírus que pode passar de uma pessoa para outra, principalmente pelo contato direto com lesões na pele ou nas mucosas de alguém infectado. O compartilhamento de objetos contaminados, como toalhas, roupas e roupas de cama, também pode representar risco. O contato próximo com secreções respiratórias é outra possível forma de transmissão.



Entre os sintomas estão febre, dor de cabeça, dores musculares, calafrios, fraqueza e aumento dos gânglios linfáticos, popularmente conhecidos como ínguas. As lesões na pele também merecem atenção e podem aparecer no rosto, nas mãos, na boca e nas regiões genital e anal.



Nem todas as pessoas apresentam os mesmos sinais. Em algumas situações, as lesões podem surgir sem febre ou outros sintomas gerais, o que torna importante observar mudanças no corpo e buscar avaliação profissional quando houver suspeita.



A recomendação é procurar uma unidade de saúde diante de manifestações compatíveis com a doença, especialmente após contato próximo com alguém diagnosticado. Até receber orientação, é importante evitar contato físico próximo, não compartilhar objetos pessoais e manter a higienização frequente das mãos.



Também é fundamental não tentar identificar ou tratar a doença por conta própria. A avaliação médica permite verificar a necessidade de exames, orientar os cuidados e indicar as medidas adequadas para cada paciente. Em caso de confirmação, o acompanhamento profissional ajuda a reduzir o risco de transmissão para outras pessoas.



As orientações realizadas pelas equipes municipais durante os atendimentos e as visitas domiciliares ganham importância justamente nesse momento. Além de esclarecer dúvidas, o contato direto permite que os moradores saibam onde procurar assistência e quais atitudes devem adotar diante de possíveis sintomas.



Vacinação começa por grupos com maior vulnerabilidade

A imunização contra a mpox também está entre as medidas previstas pela Secretaria Municipal de Saúde. Nesta primeira etapa, segundo a pasta, a vacinação será direcionada a pessoas que vivem com HIV e apresentam contagem de CD4 inferior a 100 células por milímetro cúbico.



A previsão é ampliar posteriormente o público contemplado, incluindo pessoas com CD4 inferior a 200, usuários da PrEP, profilaxia pré-exposição ao HIV, e profissionais que trabalham em laboratórios.



A estratégia não prevê, neste primeiro momento, vacinação indiscriminada de toda a população. A seleção considera critérios específicos de vulnerabilidade e exposição ao vírus, conforme as orientações sanitárias. Por isso, quem faz parte dos grupos indicados deve procurar os serviços de saúde para receber informações sobre os critérios de inclusão, a disponibilidade das doses e o início da imunização.



Enquanto isso, os cuidados preventivos continuam importantes para todos. Evitar contato direto com lesões suspeitas, não dividir toalhas e roupas, higienizar as mãos e procurar atendimento diante de sintomas são atitudes que ajudam a proteger o próprio paciente e as pessoas com quem convive.



O cenário de Macaé reúne sete confirmações, três casos descartados e outros três em investigação. Há ainda o registro de uma internação na rede privada, em setembro, sem mortes relacionadas à doença até o momento. A divulgação desses dados permite que os moradores acompanhem a situação sem confundir notificações com diagnósticos confirmados.



A capacitação dos profissionais, as orientações nas unidades básicas e o trabalho durante as visitas domiciliares são medidas importantes, mas a prevenção também depende de informação acessível e da participação da comunidade. Conhecer os sintomas, respeitar as recomendações de saúde e buscar atendimento quando necessário são atitudes que contribuem para evitar novas infecções.



Mais do que causar preocupação, os números devem servir de incentivo à informação e ao cuidado. A mpox exige atenção, mas o conhecimento sobre a doença e a procura pelo atendimento adequado são aliados importantes para proteger a saúde da população.





