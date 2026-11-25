Iniciativa busca reduzir o isolamento digital e facilitar o acesso à comunicação para moradores de regiões afastadas - Foto: Ilustração/João Barreto

Iniciativa busca reduzir o isolamento digital e facilitar o acesso à comunicação para moradores de regiões afastadasFoto: Ilustração/João Barreto

Publicado 25/11/2026 13:49 | Atualizado 25/11/2026 13:50

Imagine precisar resolver um problema pelo celular, acessar um serviço público ou falar com familiares e enfrentar dificuldades porque o sinal simplesmente não chega. Essa realidade, comum em áreas afastadas dos grandes centros, poderá começar a mudar no Sana, região serrana de Macaé incluída em um projeto do Governo Federal para ampliar a cobertura de internet e telefonia móvel.

A localidade está entre as 15 previstas no estado do Rio de Janeiro para receber infraestrutura de telecomunicações, dentro de um edital que reserva R$ 24 milhões para as instalações. A escolha das empresas responsáveis pelo serviço está prevista para 8 de dezembro, durante o 5º Leilão Reverso do Grupo de Implementação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV.



Para quem vive, trabalha ou visita o Sana, a possibilidade de contar com uma conexão mais estável representa muito mais do que acompanhar mensagens ou navegar nas redes sociais. O acesso à internet e à telefonia pode facilitar a comunicação em situações de emergência, o contato com unidades de saúde, a realização de atividades escolares, o atendimento de demandas profissionais e o funcionamento de pequenos negócios. Em uma região conhecida por seus atrativos naturais e pelo turismo, a conectividade também pode fazer diferença na rotina de comerciantes, pousadas, restaurantes, produtores rurais e prestadores de serviços.



A inclusão do Sana no projeto coloca em evidência uma necessidade importante para o desenvolvimento da região serrana: garantir que a distância dos grandes centros não signifique ficar para trás no acesso à tecnologia. A expectativa é que a implantação da estrutura contribua para aproximar moradores de oportunidades, serviços e informações que dependem cada vez mais de uma conexão eficiente.



Sana está entre as localidades que podem receber a nova estrutura

A inclusão do Sana no edital representa uma oportunidade importante para uma região que reúne moradores, empreendedores e trabalhadores ligados ao turismo rural e ecológico. Conhecido pelas cachoeiras, trilhas, pousadas e pelo contato com a natureza, o distrito recebe visitantes de diferentes partes do estado e precisa de serviços de comunicação capazes de acompanhar esse movimento.



Uma conexão mais eficiente pode beneficiar diretamente quem vive do turismo. Pequenos estabelecimentos poderão ampliar os canais de atendimento, divulgar seus serviços, receber reservas e facilitar o contato com clientes. Para os visitantes, a melhoria também poderá significar mais facilidade para consultar informações, utilizar aplicativos de localização e manter contato durante os passeios.



Mas os benefícios não se restringem à atividade turística. Para os moradores, a conectividade pode facilitar o acesso a consultas e serviços digitais, pesquisas escolares, oportunidades de trabalho, cursos e atendimentos públicos. Em situações de emergência, a disponibilidade de telefonia móvel também pode representar um recurso importante para solicitar ajuda e comunicar ocorrências.



De acordo com o Ministério das Comunicações, mais de 7 mil pessoas poderão ser beneficiadas nas 15 localidades fluminenses previstas no edital, distribuídas por 12 municípios. Além do Sana, em Macaé, a relação inclui Cezário Alvim/Varginha, em Silva Jardim; Andrade Costa, em Vassouras; Maria Mendonça e Sodrelândia, em Trajano de Moraes; Macabuzinho, em Conceição de Macabu; Manoel de Morais, em Santa Maria Madalena; Batatal, em Itaocara; Bela Vista, em Mangaratiba; Rio Pardo e Sertão dos Coentros, em Paty do Alferes; Ernesto Machado, em São Fidélis; Cruzeiro e Monte Verde, em Cambuci; e Dona Mariana, em Sumidouro.



Leilão definirá operadoras responsáveis pelo atendimento

A escolha das empresas que poderão executar os serviços ocorrerá em 8 de dezembro, durante o 5º Leilão Reverso do Grupo de Implementação do Processo de Redistribuição e Digitalização de Canais de TV e RTV (Gired). O modelo funciona por meio de uma disputa na qual as operadoras apresentam propostas para atender às localidades e vence, em cada caso, aquela que solicitar o menor valor de recursos públicos para realizar a instalação.



O edital prevê R$ 24 milhões para as 15 localidades do Rio de Janeiro. A iniciativa integra uma política nacional que contempla áreas rurais e comunidades afastadas em 17 estados e no Distrito Federal. Com essa nova etapa, o volume de recursos destinado à expansão da conectividade poderá chegar a R$ 294 milhões, alcançando mais de 190 localidades em todo o país.



É importante destacar que a inclusão no edital representa uma previsão de atendimento, e não significa que a estrutura já esteja instalada ou que o serviço tenha começado a funcionar. A definição das operadoras e os compromissos de implantação dependem do resultado do processo de seleção.



Para o Sana, a expectativa é que a iniciativa ajude a diminuir uma barreira que interfere diretamente na vida de quem escolheu a região para morar, trabalhar ou empreender. Afinal, ter acesso à internet e ao sinal de celular deixou de ser apenas uma comodidade: tornou-se uma ferramenta essencial para estudar, trabalhar, buscar atendimento, movimentar negócios e manter relações pessoais.



Se confirmada a implantação, a chegada da infraestrutura poderá representar um avanço para o desenvolvimento local, aproximando a região serrana de oportunidades que ainda encontram obstáculos por causa das limitações de comunicação. Mais do que ampliar o alcance de uma rede, a proposta coloca em pauta um direito cada vez mais necessário: o de estar conectado.



