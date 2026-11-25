Iniciativa busca reduzir o isolamento digital e facilitar o acesso à comunicação para moradores de regiões afastadasFoto: Ilustração/João Barreto
Para quem vive, trabalha ou visita o Sana, a possibilidade de contar com uma conexão mais estável representa muito mais do que acompanhar mensagens ou navegar nas redes sociais. O acesso à internet e à telefonia pode facilitar a comunicação em situações de emergência, o contato com unidades de saúde, a realização de atividades escolares, o atendimento de demandas profissionais e o funcionamento de pequenos negócios. Em uma região conhecida por seus atrativos naturais e pelo turismo, a conectividade também pode fazer diferença na rotina de comerciantes, pousadas, restaurantes, produtores rurais e prestadores de serviços.
A inclusão do Sana no projeto coloca em evidência uma necessidade importante para o desenvolvimento da região serrana: garantir que a distância dos grandes centros não signifique ficar para trás no acesso à tecnologia. A expectativa é que a implantação da estrutura contribua para aproximar moradores de oportunidades, serviços e informações que dependem cada vez mais de uma conexão eficiente.
Sana está entre as localidades que podem receber a nova estrutura
Uma conexão mais eficiente pode beneficiar diretamente quem vive do turismo. Pequenos estabelecimentos poderão ampliar os canais de atendimento, divulgar seus serviços, receber reservas e facilitar o contato com clientes. Para os visitantes, a melhoria também poderá significar mais facilidade para consultar informações, utilizar aplicativos de localização e manter contato durante os passeios.
Mas os benefícios não se restringem à atividade turística. Para os moradores, a conectividade pode facilitar o acesso a consultas e serviços digitais, pesquisas escolares, oportunidades de trabalho, cursos e atendimentos públicos. Em situações de emergência, a disponibilidade de telefonia móvel também pode representar um recurso importante para solicitar ajuda e comunicar ocorrências.
De acordo com o Ministério das Comunicações, mais de 7 mil pessoas poderão ser beneficiadas nas 15 localidades fluminenses previstas no edital, distribuídas por 12 municípios. Além do Sana, em Macaé, a relação inclui Cezário Alvim/Varginha, em Silva Jardim; Andrade Costa, em Vassouras; Maria Mendonça e Sodrelândia, em Trajano de Moraes; Macabuzinho, em Conceição de Macabu; Manoel de Morais, em Santa Maria Madalena; Batatal, em Itaocara; Bela Vista, em Mangaratiba; Rio Pardo e Sertão dos Coentros, em Paty do Alferes; Ernesto Machado, em São Fidélis; Cruzeiro e Monte Verde, em Cambuci; e Dona Mariana, em Sumidouro.
Leilão definirá operadoras responsáveis pelo atendimento
O edital prevê R$ 24 milhões para as 15 localidades do Rio de Janeiro. A iniciativa integra uma política nacional que contempla áreas rurais e comunidades afastadas em 17 estados e no Distrito Federal. Com essa nova etapa, o volume de recursos destinado à expansão da conectividade poderá chegar a R$ 294 milhões, alcançando mais de 190 localidades em todo o país.
É importante destacar que a inclusão no edital representa uma previsão de atendimento, e não significa que a estrutura já esteja instalada ou que o serviço tenha começado a funcionar. A definição das operadoras e os compromissos de implantação dependem do resultado do processo de seleção.
Para o Sana, a expectativa é que a iniciativa ajude a diminuir uma barreira que interfere diretamente na vida de quem escolheu a região para morar, trabalhar ou empreender. Afinal, ter acesso à internet e ao sinal de celular deixou de ser apenas uma comodidade: tornou-se uma ferramenta essencial para estudar, trabalhar, buscar atendimento, movimentar negócios e manter relações pessoais.
Se confirmada a implantação, a chegada da infraestrutura poderá representar um avanço para o desenvolvimento local, aproximando a região serrana de oportunidades que ainda encontram obstáculos por causa das limitações de comunicação. Mais do que ampliar o alcance de uma rede, a proposta coloca em pauta um direito cada vez mais necessário: o de estar conectado.
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