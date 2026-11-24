Investigação segue sob responsabilidade da 123ª DP - Foto: Douglas Smmithy

Investigação segue sob responsabilidade da 123ª DPFoto: Douglas Smmithy

Publicado 24/11/2026 12:31 | Atualizado 24/11/2026 12:32





A suspeita passou por exame de corpo de delito no mesmo dia da ocorrência. Até esta terça-feira (24), porém, não havia confirmação de que ela tivesse sido presa. Também não foram divulgados detalhes sobre o que teria provocado a agressão ou qual seria a relação entre a mulher e a vítima.



O corpo de Silvio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. A liberação para os procedimentos funerários teve início nesta terça-feira (24). Enquanto a família aguarda os trâmites, a investigação policial deverá reunir informações que ajudem a reconstruir os momentos anteriores ao assassinato. Macaé volta a registrar um homicídio com uso de arma branca. Silvio Soares dos Santos, de 42 anos, foi morto a facadas na segunda-feira (23), na Rua Nilza Manhães Vieira, no bairro Ajuda de Cima. Uma mulher, ainda sem identificação oficial divulgada, é apontada como autora do ataque. O caso está sob investigação da 123ª Delegacia de Polícia (123ª DP), que busca esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.A suspeita passou por exame de corpo de delito no mesmo dia da ocorrência. Até esta terça-feira (24), porém, não havia confirmação de que ela tivesse sido presa. Também não foram divulgados detalhes sobre o que teria provocado a agressão ou qual seria a relação entre a mulher e a vítima.O corpo de Silvio foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé. A liberação para os procedimentos funerários teve início nesta terça-feira (24). Enquanto a família aguarda os trâmites, a investigação policial deverá reunir informações que ajudem a reconstruir os momentos anteriores ao assassinato.



Outros ataques com faca já terminaram em morte

O novo homicídio também chama atenção para outros episódios violentos registrados em Macaé nos últimos meses. Em agosto de 2026, dois assassinatos com golpes de faca ganharam repercussão no município, ambos envolvendo mulheres como vítimas e ex-companheiros apontados como responsáveis.



Um dos casos foi o de Tuani Maia Nascimento, de 33 anos, natural de Carapebus. Ela foi assassinada em 1º de agosto, em frente ao estabelecimento comercial onde trabalhava, na região do Alto dos Cajueiros. O principal suspeito era o ex-companheiro, que teria atacado a vítima com uma faca e, em seguida, tentado tirar a própria vida. Tuani já havia denunciado ameaças e violência psicológica e possuía medida protetiva contra o investigado. O homem foi preso em flagrante e, após receber alta hospitalar, encaminhado ao sistema prisional.



Nove dias depois, outro crime semelhante foi registrado na comunidade das Malvinas. Karollen de Souza Lopes, de 34 anos, morreu após receber aproximadamente seis golpes de faca nas regiões do tórax e do abdômen. O principal suspeito era o ex-companheiro, identificado como Jorge Maris Maia, de 36 anos. A vítima chegou a ser socorrida por familiares e levada ao Hospital Público Municipal de Macaé (HPM), mas não resistiu. O caso também ficou sob responsabilidade da 123ª DP.



Os episódios apresentam circunstâncias distintas e não há indicação de ligação entre eles. Entretanto, ajudam a dimensionar a sequência de crimes violentos com utilização de facas que ganhou destaque no noticiário policial da cidade.



Tentativa de homicídio também terminou em prisão

Outro episódio que merece ser lembrado ocorreu em 31 de março de 2023, no bairro Parque Aeroporto. Na ocasião, uma mulher foi acusada de tentar matar o próprio companheiro durante uma discussão dentro da residência do casal. Segundo as investigações, ela atingiu o homem com golpes de faca nas costas e no tórax, provocando uma perfuração pulmonar e outras lesões graves.



A vítima sobreviveu após receber atendimento médico. A agressão só não terminou em morte porque terceiros conseguiram conter a mulher. A investigação apontou que o desentendimento teria começado por causa de um dano material na residência.



O caso voltou a ganhar repercussão em fevereiro de 2026, quando policiais civis da 123ª DP cumpriram um mandado de prisão preventiva contra a acusada, localizada no bairro Mirante da Lagoa. A ordem judicial havia sido expedida pela 1ª Vara Criminal de Macaé.



Com o assassinato de Silvio, a Polícia Civil tem mais um caso para esclarecer. A identificação formal da suspeita, a possível relação dela com a vítima e a motivação do ataque estão entre os pontos que poderão ajudar a reconstruir a dinâmica do homicídio.



Até o momento, não há confirmação de prisão nem informações oficiais sobre a circunstância que antecedeu as facadas. A investigação segue sob responsabilidade da 123ª DP.





