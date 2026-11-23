Lorran, conhecido como "Quadrado", recebeu homenagens de pessoas ligadas ao futebol macaense - Foto: Caio Lemos / Divulgação

Lorran, conhecido como "Quadrado", recebeu homenagens de pessoas ligadas ao futebol macaenseFoto: Caio Lemos / Divulgação

Publicado 23/11/2026 13:02 | Atualizado 24/11/2026 10:58





Natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Lohran defendia a equipe do Verdes Mares e participava da decisão da Série Prata da categoria Sub-17. A partida fazia parte da programação da Macaé Cup, competição de futebol de base que reúne equipes de diferentes municípios e categorias. O adolescente entrou em campo no segundo tempo, mas precisou deixar o gramado poucos minutos depois, quando começou a apresentar dificuldades respiratórias.



As informações médicas indicam que o jogador tinha uma condição cardíaca crônica, caracterizada pelo aumento do coração, já diagnosticada anteriormente e conhecida pela família. O quadro é apontado como associado ao episódio que resultou na morte do atleta.



Apesar da indicação registrada no atestado de óbito, o procedimento pericial ainda não foi concluído. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, onde passou pelos exames necessários para a investigação das circunstâncias do falecimento.



Outro esclarecimento importante diz respeito às especulações que circularam nas redes sociais após o ocorrido. O documento médico afastou a hipótese de que a morte tenha sido provocada por traumatismo ou impacto durante a partida. Dessa forma, não há indicação de que uma colisão entre jogadores tenha provocado o episódio fatal. A causa da morte do jogador Lohran Pierre Monteiro Guimarães, de 17 anos, começou a ser esclarecida após a emissão do atestado de óbito. O documento aponta um infarto associado a uma doença cardíaca preexistente como responsável pelo falecimento do adolescente, que passou mal durante uma partida da Macaé Cup, no Campo do Frade, na Região Serrana de Macaé . O jovem recebeu os primeiros atendimentos ainda no local da competição, mas sofreu uma parada cardíaca durante o transporte para o Hospital do Trapiche e não resistiu. O sepultamento está previsto para esta segunda-feira (23), às 16h30.Natural de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Lohran defendia a equipe do Verdes Mares e participava da decisão da Série Prata da categoria Sub-17. A partida fazia parte da programação da Macaé Cup, competição de futebol de base que reúne equipes de diferentes municípios e categorias. O adolescente entrou em campo no segundo tempo, mas precisou deixar o gramado poucos minutos depois, quando começou a apresentar dificuldades respiratórias.As informações médicas indicam que o jogador tinha uma condição cardíaca crônica, caracterizada pelo aumento do coração, já diagnosticada anteriormente e conhecida pela família. O quadro é apontado como associado ao episódio que resultou na morte do atleta.Apesar da indicação registrada no atestado de óbito, o procedimento pericial ainda não foi concluído. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Macaé, onde passou pelos exames necessários para a investigação das circunstâncias do falecimento.Outro esclarecimento importante diz respeito às especulações que circularam nas redes sociais após o ocorrido. O documento médico afastou a hipótese de que a morte tenha sido provocada por traumatismo ou impacto durante a partida. Dessa forma, não há indicação de que uma colisão entre jogadores tenha provocado o episódio fatal.



Atleta apresentou dificuldades para respirar durante o jogo



O mal-estar começou aproximadamente cinco minutos depois de Lohran entrar em campo no segundo tempo da decisão. Ao perceber que não estava bem, o adolescente deixou o gramado e conversou com o treinador. Na sequência, sentou-se próximo à lateral do campo e, pouco depois, precisou se deitar.



A situação mobilizou os profissionais que acompanhavam a competição. O jogador recebeu os primeiros cuidados ainda no local, com assistência de integrantes da organização e da equipe responsável pelo atendimento de emergência, que contava com uma ambulância à disposição dos participantes.



Mesmo diante do quadro, Lohran permaneceu consciente durante parte do atendimento. Ele foi colocado no veículo de resgate e, segundo os relatos sobre a ocorrência, conseguiu conversar com a médica que o acompanhava e se despedir dos companheiros de equipe antes da saída do campo.



O deslocamento tinha como destino o Hospital do Trapiche, unidade de saúde situada na Região Serrana de Macaé. Entretanto, durante o percurso, o adolescente sofreu uma parada cardíaca, o que agravou ainda mais a situação.



Na chegada ao hospital, a equipe médica iniciou os procedimentos de reanimação. Os profissionais realizaram manobras por aproximadamente 50 minutos, na tentativa de restabelecer os sinais vitais do jovem. Apesar dos esforços, Lohran não resistiu.



Investigação busca esclarecer as circunstâncias do falecimento

O encaminhamento do corpo ao IML integra os procedimentos necessários para esclarecer oficialmente as circunstâncias da morte. Embora o atestado já apresente uma indicação sobre a causa do falecimento, a conclusão dos exames periciais ainda é aguardada.



A informação sobre a condição cardíaca preexistente também ajuda a esclarecer o quadro clínico do adolescente. Conforme os dados disponíveis, o aumento do coração já havia sido identificado antes da participação na competição, e a família tinha conhecimento do diagnóstico.



A distinção entre as informações do atestado e a conclusão da perícia é importante para evitar interpretações equivocadas sobre o caso. Até que o laudo definitivo seja concluído, os dados médicos registrados devem ser apresentados com a devida atribuição, sem antecipar resultados ainda pendentes.



A morte de Lohran interrompeu a trajetória de um jovem que defendia as cores do Verdes Mares e participava de uma competição voltada à formação de novos talentos do futebol. A Macaé Cup reúne equipes de diferentes localidades e movimenta o esporte de base na Região Serrana, com disputas entre atletas de várias idades.



O sepultamento do adolescente está marcado para esta segunda-feira (23), às 16h30. Familiares, amigos e pessoas ligadas ao futebol acompanham o momento de despedida, após a morte repentina do jogador durante uma atividade esportiva.