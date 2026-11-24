Nova ferramenta digital conecta serviços de acolhimento, orientação e proteção às mulheres - Foto: Divulgação/Ascom

Nova ferramenta digital conecta serviços de acolhimento, orientação e proteção às mulheresFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 24/11/2026 09:32





Macaé é o único município do Norte Fluminense a disponibilizar a tecnologia, que pretende reduzir as dificuldades enfrentadas por mulheres na busca por orientação e assistência. Mais do que um canal para comunicar situações de violência, o sistema funciona como uma porta de entrada para a rede de proteção, reunindo informações sobre os serviços disponíveis e facilitando o encaminhamento das demandas.



A plataforma também permite o envio de documentos e outros registros que possam contribuir para a compreensão de cada situação. Entre os recursos estão um canal de orientação, avaliação automatizada de risco e acompanhamento das manifestações realizadas pelas usuárias. O acesso poderá ocorrer por diferentes dispositivos eletrônicos, com funcionalidades de acessibilidade destinadas a pessoas com deficiência.



Para que o atendimento não fique restrito ao ambiente virtual, a implantação envolve a preparação dos profissionais que terão contato com as demandas. Equipes do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e da Secretaria de Políticas para as Mulheres recebem capacitação para utilizar o sistema e integrar as informações aos serviços municipais.



A proposta é aproximar instituições que, muitas vezes, atuam em diferentes etapas do atendimento. Com a conexão entre os equipamentos, a administração municipal pretende melhorar o acompanhamento dos casos, facilitar a identificação de situações que exigem atenção e tornar mais eficiente a comunicação entre os profissionais. Pedir ajuda diante de uma situação de violência poderá ficar mais acessível às mulheres de Macaé. Uma nova ferramenta digital, que reúne informações, orientações e canais de atendimento em um único ambiente, começou a funcionar no município. Lançada nesta segunda-feira (23), a plataforma Ela Protegida oferece acesso gratuito e sigiloso pelo celular ou computador e permite registrar manifestações sobre episódios de violência doméstica e também ocorrências em espaços públicos, como locais de trabalho e transporte coletivo. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres e busca aproximar as vítimas e pessoas que testemunham agressões dos serviços responsáveis pelo acolhimento e pela proteção.Macaé é o único município do Norte Fluminense a disponibilizar a tecnologia, que pretende reduzir as dificuldades enfrentadas por mulheres na busca por orientação e assistência. Mais do que um canal para comunicar situações de violência, o sistema funciona como uma porta de entrada para a rede de proteção, reunindo informações sobre os serviços disponíveis e facilitando o encaminhamento das demandas.A plataforma também permite o envio de documentos e outros registros que possam contribuir para a compreensão de cada situação. Entre os recursos estão um canal de orientação, avaliação automatizada de risco e acompanhamento das manifestações realizadas pelas usuárias. O acesso poderá ocorrer por diferentes dispositivos eletrônicos, com funcionalidades de acessibilidade destinadas a pessoas com deficiência.Para que o atendimento não fique restrito ao ambiente virtual, a implantação envolve a preparação dos profissionais que terão contato com as demandas. Equipes do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) e da Secretaria de Políticas para as Mulheres recebem capacitação para utilizar o sistema e integrar as informações aos serviços municipais.A proposta é aproximar instituições que, muitas vezes, atuam em diferentes etapas do atendimento. Com a conexão entre os equipamentos, a administração municipal pretende melhorar o acompanhamento dos casos, facilitar a identificação de situações que exigem atenção e tornar mais eficiente a comunicação entre os profissionais.



Rede de proteção ganha novo canal de atendimento



Entre os serviços que passam a integrar o ambiente digital estão o CEAM, o Espaço Mulher Cidadã Erosita França Leclerc, a Defensoria Pública, o Ministério Público, a Coordenadoria de Patrulha Maria da Penha e a 123ª Delegacia de Polícia Civil.



A reunião dessas instituições em uma mesma plataforma busca facilitar a identificação dos caminhos disponíveis para cada necessidade. Uma mulher que procura orientação, por exemplo, poderá encontrar informações sobre assistência psicológica, social e jurídica, além de conhecer os equipamentos responsáveis pelo atendimento.



O vice-prefeito Dr. Fabiano Paschoal destacou que a integração dos órgãos é fundamental para ampliar a capacidade de resposta do município. Ele também relacionou a implantação da ferramenta a outras iniciativas voltadas à autonomia e à segurança feminina.



“Em Macaé, temos a responsabilidade de integrar os equipamentos e as instituições, compartilhar informações e qualificar os fluxos de atendimento. O maior bem que temos é a vida. A Ela Protegida chega para contribuir com esse trabalho, promovendo mais conexão entre os serviços e ampliando as possibilidades de acolhimento”, afirmou.



O vice-prefeito também citou ações complementares, como cursos, capacitações e políticas sociais, entre elas o Auxílio Mulheres Livres. Para ele, informação, segurança e políticas públicas precisam atuar de forma conjunta para garantir a proteção das mulheres.



À frente da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, Quelen Rezende ressaltou que a tecnologia representa uma ferramenta de apoio a uma estrutura que depende da participação de diferentes instituições.



Segundo a secretária, nenhuma entidade consegue enfrentar sozinha todas as formas de violência. Por isso, a integração dos serviços e a qualificação dos profissionais são pontos importantes para que as mulheres encontrem acolhimento e tenham suas necessidades consideradas.



A oficial da Polícia Civil Luzia Muniz também avaliou positivamente a novidade. Para ela, a possibilidade de aproximar os serviços pode ajudar especialmente aquelas mulheres que ainda encontram dificuldades para procurar os meios tradicionais de denúncia.



A representante destacou que muitas vítimas não conseguem ou não se sentem seguras para formalizar uma ocorrência. Nesse cenário, a ferramenta poderá funcionar como mais uma alternativa para buscar informações e conhecer os mecanismos de proteção existentes.



Guia reúne orientações sobre direitos e prevenção



O projeto foi desenvolvido pela empresa Direito Ágil. Durante o lançamento, o CEO Rafael Wanderley informou que a tecnologia já está presente em 21 cidades brasileiras, com Macaé passando a integrar esse grupo. Ele também antecipou que São Pedro da Aldeia deverá ser o próximo município a receber o sistema.



Além da possibilidade de registrar manifestações, a plataforma oferece um conteúdo educativo organizado em 25 capítulos e cinco páginas especiais. O material aborda temas que ajudam a reconhecer diferentes formas de violência e compreender os direitos das mulheres.



Entre os assuntos disponíveis estão relacionamentos abusivos, medidas protetivas, violência sexual, agressões no ambiente digital, separação, guarda dos filhos, pensão alimentícia, direitos trabalhistas, maternidade, saúde e autonomia financeira.



O guia também contempla orientações específicas para mulheres com deficiência, idosas, adolescentes, LGBTQIA+ e migrantes. Há ainda informações sobre elaboração de planos de segurança, preservação de provas, telefones úteis, legislação e explicações de termos jurídicos.



Outro recurso permite pesquisar diretamente por assuntos, o que facilita a localização de informações sem a necessidade de percorrer todo o conteúdo. A intenção é oferecer orientação acessível tanto para quem já enfrenta uma situação de violência quanto para quem deseja conhecer os próprios direitos e os caminhos para buscar assistência.



Durante o encontro, Rafael Wanderley apresentou o funcionamento do sistema e respondeu às dúvidas dos participantes. A representante da Superintendência de Políticas para Mulheres de São Fidélis, Adriana Porto, acompanhou a apresentação e elogiou a iniciativa, destacando a importância de ampliar o acesso a instrumentos de proteção.



A preocupação com a violência de gênero também ganha dimensão nacional. O 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, contabilizou 1.571 vítimas de feminicídio e 4.189 tentativas de feminicídio no Brasil em 2025. Os números reforçam a necessidade de ampliar ações de prevenção, acolhimento e atendimento especializado.



A disponibilização da Ela Protegida em Macaé ocorreu por meio de contratação realizada pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, que também ficará responsável pela articulação entre a plataforma e os equipamentos locais.



O lançamento reuniu representantes do CEAM, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados de Macaé, da 123ª Delegacia de Polícia, de municípios das regiões Norte, Noroeste Fluminense e Lagos, além de integrantes da Controladoria Geral do Município, da Ouvidoria municipal, do Hospital da Serra, do Hospital Público de Macaé e da vereadora Mayara Rezende.



A ferramenta pode ser acessada gratuitamente pelo endereço elaprotegida.com.br. Com a novidade, Macaé amplia os caminhos para que mulheres encontrem orientação, conheçam seus direitos e tenham acesso aos serviços de proteção. A expectativa é que a integração entre tecnologia, profissionais e instituições contribua para que mais vítimas consigam romper o silêncio e buscar ajuda.





