Equipes da Guarda Ambiental fiscalizaram terreno e removeram marcações irregularesFoto: Divulgação/Ascom
Durante a vistoria, os agentes confirmaram a situação relatada e retiraram as marcações encontradas no local. A área também passou por fiscalização, já que o terreno fica em uma região de encosta considerada vulnerável a deslizamentos. Após a intervenção, o espaço permaneceu sob monitoramento da corporação para prevenir novas tentativas de ocupação irregular.
LEIA MAIS: Operação impede invasão em área ambiental de Macaé
Denúncia levou equipes até o terreno
O imóvel já havia sido desapropriado pelo Poder Público e está situado em uma encosta com possibilidade de deslizamentos. Essa condição torna a ocupação do espaço uma preocupação para as equipes de fiscalização, principalmente pelo risco que uma eventual permanência de pessoas em áreas vulneráveis pode representar.
A ação teve como foco retirar as demarcações identificadas e manter a área fiscalizada. A Guarda Ambiental informou que o terreno continuará sob acompanhamento para evitar novas ocupações irregulares e preservar a segurança da população.
Patrulhamento funciona durante 24 horas
A participação da população é um dos caminhos para que situações suspeitas cheguem ao conhecimento dos agentes. Informações sobre possíveis invasões, demarcações irregulares ou outras ocorrências que exijam fiscalização podem ser comunicadas diretamente à Guarda Ambiental.
O atendimento funciona pelo telefone (22) 99101-7323. O número também está disponível para o recebimento de denúncias relacionadas à atuação da corporação.
Com o terreno sob monitoramento, a fiscalização busca evitar que novas marcações ou tentativas de ocupação avancem sobre a área desapropriada. A orientação é que os moradores comuniquem possíveis irregularidades aos órgãos responsáveis, sem tentar intervir diretamente nas situações.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.