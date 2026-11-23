Equipes da Guarda Ambiental fiscalizaram terreno e removeram marcações irregulares - Foto: Divulgação/Ascom

Equipes da Guarda Ambiental fiscalizaram terreno e removeram marcações irregularesFoto: Divulgação/Ascom

Publicado 23/11/2026 13:15 | Atualizado 23/11/2026 13:16





Durante a vistoria, os agentes confirmaram a situação relatada e retiraram as marcações encontradas no local. A área também passou por fiscalização, já que o terreno fica em uma região de encosta considerada vulnerável a deslizamentos. Após a intervenção, o espaço permaneceu sob monitoramento da corporação para prevenir novas tentativas de ocupação irregular.



LEIA MAIS: A presença de marcações irregulares em uma encosta com risco de deslizamento levou a Guarda Ambiental a realizar uma fiscalização em Macaé. A equipe foi acionada após uma denúncia da população e encontrou demarcações em um terreno já desapropriado pelo Poder Público. A ação ocorreu na sexta-feira (20), com apoio de agentes da Coordenadoria do Programa Estadual de Integração (CProeis).Durante a vistoria, os agentes confirmaram a situação relatada e retiraram as marcações encontradas no local. A área também passou por fiscalização, já que o terreno fica em uma região de encosta considerada vulnerável a deslizamentos. Após a intervenção, o espaço permaneceu sob monitoramento da corporação para prevenir novas tentativas de ocupação irregular.LEIA MAIS: Operação impede invasão em área ambiental de Macaé

Denúncia levou equipes até o terreno

O atendimento começou depois que os agentes de plantão receberam informações sobre uma possível invasão. A partir do chamado, a equipe se deslocou até o terreno e verificou a existência de demarcações consideradas irregulares. A constatação confirmou a necessidade de intervenção no local.

O trabalho foi realizado em conjunto com uma equipe do CProeis. Durante a operação, os agentes removeram as marcações e fizeram uma vistoria na área. Não foram divulgadas informações sobre a identificação de responsáveis pelas demarcações ou sobre a presença de pessoas no terreno no momento da fiscalização.



O imóvel já havia sido desapropriado pelo Poder Público e está situado em uma encosta com possibilidade de deslizamentos. Essa condição torna a ocupação do espaço uma preocupação para as equipes de fiscalização, principalmente pelo risco que uma eventual permanência de pessoas em áreas vulneráveis pode representar.



A ação teve como foco retirar as demarcações identificadas e manter a área fiscalizada. A Guarda Ambiental informou que o terreno continuará sob acompanhamento para evitar novas ocupações irregulares e preservar a segurança da população.





Patrulhamento funciona durante 24 horas





A fiscalização integra o trabalho permanente da Guarda Ambiental em Macaé. A corporação mantém patrulhamento diário, com equipes em atividade durante 24 horas, além de atender a chamados e denúncias encaminhados por moradores.



A participação da população é um dos caminhos para que situações suspeitas cheguem ao conhecimento dos agentes. Informações sobre possíveis invasões, demarcações irregulares ou outras ocorrências que exijam fiscalização podem ser comunicadas diretamente à Guarda Ambiental.



O atendimento funciona pelo telefone (22) 99101-7323. O número também está disponível para o recebimento de denúncias relacionadas à atuação da corporação.



Com o terreno sob monitoramento, a fiscalização busca evitar que novas marcações ou tentativas de ocupação avancem sobre a área desapropriada. A orientação é que os moradores comuniquem possíveis irregularidades aos órgãos responsáveis, sem tentar intervir diretamente nas situações.





