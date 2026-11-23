Aeroporto de Macaé receberá novamente voos comerciais regulares em fevereiro de 2027 - Foto: Reprodução/Arquivo

Aeroporto de Macaé receberá novamente voos comerciais regulares em fevereiro de 2027Foto: Reprodução/Arquivo

Publicado 23/11/2026 13:09





A volta dos passageiros à malha aérea comercial também representa uma mudança na rotina do terminal macaense. Embora tenha permanecido sem rotas regulares, o aeroporto continuou a desempenhar um papel importante no transporte de trabalhadores e no envio de suprimentos para as plataformas marítimas da Bacia de Campos. A estrutura é considerada o principal aeroporto offshore da América Latina e funciona como ponto estratégico para a logística da indústria de petróleo e gás. A ligação aérea entre Macaé e São Paulo será retomada em fevereiro de 2027, depois de três anos sem voos comerciais regulares. A operação terá três frequências semanais entre o Aeroporto de Macaé e o terminal internacional de Guarulhos, com aeronaves Embraer E195-E2, capazes de transportar até 136 passageiros. A novidade chega em um momento de forte movimentação da indústria petrolífera na região e amplia as possibilidades de deslocamento para moradores, profissionais e empresas que atuam no setor.A volta dos passageiros à malha aérea comercial também representa uma mudança na rotina do terminal macaense. Embora tenha permanecido sem rotas regulares, o aeroporto continuou a desempenhar um papel importante no transporte de trabalhadores e no envio de suprimentos para as plataformas marítimas da Bacia de Campos. A estrutura é considerada o principal aeroporto offshore da América Latina e funciona como ponto estratégico para a logística da indústria de petróleo e gás.

Nova pista abriu caminho para os voos comerciais





A retomada da operação foi possível após a ampliação da infraestrutura aeroportuária, que incluiu a construção de uma segunda pista, com 1.410 metros de extensão. A estrutura recebeu certificação e homologação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o que permite a operação de aeronaves comerciais de maior porte, como o Embraer E195-E2.



O terminal é administrado pela Zurich Airport Brasil, empresa suíça que assumiu a operação em junho de 2025. A ampliação aumentou a capacidade do aeroporto para atender às demandas da aviação e criou as condições necessárias para o retorno dos voos regulares de passageiros.



Mesmo sem essa modalidade de transporte ao longo de 2026, o aeroporto alcançou um marco operacional. Em um único dia, foram contabilizados 132 pousos e decolagens, além da circulação de 1.275 passageiros. O resultado mostra a dimensão da atividade que já ocorre no local, especialmente em função dos deslocamentos relacionados às operações offshore.



A conexão com Guarulhos também terá importância para quem precisa seguir viagem para outros destinos. O aeroporto paulista funciona como um dos principais centros de conexões aéreas do país, o que poderá facilitar o acesso a diferentes cidades brasileiras e a destinos internacionais. A nova rota, portanto, não atende apenas ao deslocamento entre Macaé e São Paulo, mas cria uma alternativa de integração com outras regiões.



Petróleo mantém Macaé no centro da logística regional





A relevância do aeroporto está diretamente relacionada ao peso da indústria petrolífera na economia macaense. O município concentra operações estratégicas da Petrobras no Norte Fluminense e mantém ligação direta com as atividades de exploração e produção na Bacia de Campos.



A cadeia produtiva associada a esse segmento reúne aproximadamente 60 mil trabalhadores diretos e outros 50 mil indiretos. Esse contingente ajuda a dimensionar a demanda por transporte e serviços de logística em uma cidade que recebe profissionais de diferentes regiões do país para atuar nas atividades de petróleo e gás.



As perspectivas de investimento também reforçam a importância econômica do setor. A Petrobras projeta um aporte de aproximadamente R$ 130 bilhões para modernizar e ampliar a extração energética na Bacia de Campos. O volume previsto representa uma movimentação relevante para a região e mantém Macaé em posição estratégica na estrutura de apoio às operações da estatal.



O prefeito Welberth Rezende avalia que o movimento registrado no aeroporto acompanha o desenvolvimento econômico do município. O terminal, além de atender às necessidades da indústria offshore, poderá ampliar as opções de transporte para a população e para os profissionais que circulam pela cidade a trabalho.



Com a previsão de três voos semanais para Guarulhos a partir de fevereiro de 2027, Macaé se prepara para voltar ao mapa da aviação comercial regular. A nova ligação surge em paralelo à atividade petrolífera que sustenta parte importante da economia local e amplia as possibilidades de conexão do Norte Fluminense com outros mercados.





