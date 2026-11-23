Aeroporto de Macaé receberá novamente voos comerciais regulares em fevereiro de 2027Foto: Reprodução/Arquivo
A volta dos passageiros à malha aérea comercial também representa uma mudança na rotina do terminal macaense. Embora tenha permanecido sem rotas regulares, o aeroporto continuou a desempenhar um papel importante no transporte de trabalhadores e no envio de suprimentos para as plataformas marítimas da Bacia de Campos. A estrutura é considerada o principal aeroporto offshore da América Latina e funciona como ponto estratégico para a logística da indústria de petróleo e gás.
Nova pista abriu caminho para os voos comerciais
O terminal é administrado pela Zurich Airport Brasil, empresa suíça que assumiu a operação em junho de 2025. A ampliação aumentou a capacidade do aeroporto para atender às demandas da aviação e criou as condições necessárias para o retorno dos voos regulares de passageiros.
Mesmo sem essa modalidade de transporte ao longo de 2026, o aeroporto alcançou um marco operacional. Em um único dia, foram contabilizados 132 pousos e decolagens, além da circulação de 1.275 passageiros. O resultado mostra a dimensão da atividade que já ocorre no local, especialmente em função dos deslocamentos relacionados às operações offshore.
A conexão com Guarulhos também terá importância para quem precisa seguir viagem para outros destinos. O aeroporto paulista funciona como um dos principais centros de conexões aéreas do país, o que poderá facilitar o acesso a diferentes cidades brasileiras e a destinos internacionais. A nova rota, portanto, não atende apenas ao deslocamento entre Macaé e São Paulo, mas cria uma alternativa de integração com outras regiões.
Petróleo mantém Macaé no centro da logística regional
A cadeia produtiva associada a esse segmento reúne aproximadamente 60 mil trabalhadores diretos e outros 50 mil indiretos. Esse contingente ajuda a dimensionar a demanda por transporte e serviços de logística em uma cidade que recebe profissionais de diferentes regiões do país para atuar nas atividades de petróleo e gás.
As perspectivas de investimento também reforçam a importância econômica do setor. A Petrobras projeta um aporte de aproximadamente R$ 130 bilhões para modernizar e ampliar a extração energética na Bacia de Campos. O volume previsto representa uma movimentação relevante para a região e mantém Macaé em posição estratégica na estrutura de apoio às operações da estatal.
O prefeito Welberth Rezende avalia que o movimento registrado no aeroporto acompanha o desenvolvimento econômico do município. O terminal, além de atender às necessidades da indústria offshore, poderá ampliar as opções de transporte para a população e para os profissionais que circulam pela cidade a trabalho.
Com a previsão de três voos semanais para Guarulhos a partir de fevereiro de 2027, Macaé se prepara para voltar ao mapa da aviação comercial regular. A nova ligação surge em paralelo à atividade petrolífera que sustenta parte importante da economia local e amplia as possibilidades de conexão do Norte Fluminense com outros mercados.
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