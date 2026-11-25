Apuração está sob responsabilidade do delegado titular da 123ª DP - Foto: Ilustração/Facebook da 123º DP

Apuração está sob responsabilidade do delegado titular da 123ª DPFoto: Ilustração/Facebook da 123º DP

Publicado 25/11/2026 08:49 | Atualizado 25/11/2026 08:49





Segundo as informações apuradas pela Polícia Civil, Silvio teria segurado a mulher pelos cabelos enquanto empunhava uma faca e a agredia. Durante a situação, ela teria conseguido retirar a arma das mãos do companheiro e desferido um único golpe contra ele. A dinâmica relatada indica que a agressão fatal pode ter ocorrido em meio a uma tentativa de interromper a violência.



Mesmo depois de ferido, o homem teria recusado inicialmente a possibilidade de receber atendimento médico. Em vez de procurar uma unidade de saúde, preferiu tomar banho. Pouco tempo depois, porém, passou mal e caiu dentro da residência.



Diante da gravidade da situação, a própria esposa acionou a Polícia Militar e os serviços de socorro. Apesar do chamado, Silvio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no imóvel. A possibilidade de legítima defesa passou a ser considerada pela Polícia Civil na investigação da morte de Silvio Soares dos Santos, de 42 anos, em Macaé . Marcas de agressão no rosto e na mão da esposa, além de sinais de luta corporal encontrados na residência, levantaram a suspeita de que a mulher possa ter reagido para se proteger durante um confronto com o companheiro. O episódio aconteceu no fim da noite de domingo (22), no bairro Ajuda de Cima.Segundo as informações apuradas pela Polícia Civil, Silvio teria segurado a mulher pelos cabelos enquanto empunhava uma faca e a agredia. Durante a situação, ela teria conseguido retirar a arma das mãos do companheiro e desferido um único golpe contra ele. A dinâmica relatada indica que a agressão fatal pode ter ocorrido em meio a uma tentativa de interromper a violência.Mesmo depois de ferido, o homem teria recusado inicialmente a possibilidade de receber atendimento médico. Em vez de procurar uma unidade de saúde, preferiu tomar banho. Pouco tempo depois, porém, passou mal e caiu dentro da residência.Diante da gravidade da situação, a própria esposa acionou a Polícia Militar e os serviços de socorro. Apesar do chamado, Silvio não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no imóvel.



Lesões e perícia ajudam a esclarecer o confronto

Na segunda-feira (23), a mulher passou por exame de corpo de delito, que identificou lesões principalmente na região dos olhos. Os ferimentos se tornaram um dos elementos considerados pelos investigadores para reconstruir o que aconteceu dentro da residência.



A perícia realizada no imóvel também encontrou vestígios compatíveis com uma luta corporal. Os sinais observados no local, somados às marcas identificadas no corpo da mulher, reforçaram a necessidade de analisar o episódio sob a possibilidade de reação a uma agressão.



Diante dos elementos disponíveis no plantão policial, o delegado Ruchester Marreiros, responsável pelo atendimento da ocorrência na 123ª Delegacia de Polícia (Macaé), decidiu não manter a mulher presa. A avaliação preliminar considerou a possibilidade de que ela tenha utilizado a faca para interromper as agressões, sem intenção de provocar a morte do companheiro.



A decisão, no entanto, não representa o encerramento da investigação nem o reconhecimento definitivo de legítima defesa. A hipótese ainda precisa ser confrontada com as demais provas, depoimentos e resultados dos exames periciais.



O corpo de Silvio foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) nesta terça-feira (24), após os procedimentos necessários. A liberação permitiu que a família desse andamento aos trâmites relacionados ao sepultamento.



Inquérito vai definir circunstâncias da morte

O registro inicial da ocorrência foi feito como homicídio. Entretanto, diante dos indícios reunidos até o momento, a classificação do caso poderá ser revista ao longo da investigação, conforme a análise das circunstâncias e das provas.



A apuração está sob responsabilidade do delegado titular da 123ª DP, Pedro Emílio Braga, que dará continuidade às diligências para esclarecer a sequência dos acontecimentos e verificar se a mulher realmente agiu em legítima defesa.



Entre os pontos fundamentais para a conclusão do inquérito estão a dinâmica do confronto, a origem dos ferimentos apresentados pela mulher e as circunstâncias em que o golpe foi desferido. Os elementos técnicos deverão ajudar a estabelecer se houve uma reação necessária diante de uma agressão ou se existem outros aspectos que precisam ser considerados.



A legislação brasileira prevê a legítima defesa quando uma pessoa utiliza moderadamente os meios necessários para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros. A caracterização depende da análise das circunstâncias concretas e das provas reunidas.



Por enquanto, a principal linha considerada no plantão policial é a possibilidade de que a mulher tenha reagido para preservar a própria integridade física. A conclusão, porém, dependerá do avanço das investigações conduzidas pela Polícia Civil.





